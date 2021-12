Les 7 meilleurs candidats NBA MVP jusqu’à présent cette saison, classés

Stephen Curry.Andy Lyons/.

Nous avons classé les 7 meilleurs candidats MVP de la NBA à environ un tiers du début de la saison.

La course semble plus ouverte que d’habitude cette année.

Kevin Durant est en avance sur Stephen Curry, alors qu’il mène la NBA en matière de score et porte les Nets.

Nous sommes à environ un tiers de la fin de la saison NBA et la course MVP se précise.

Dans ce qui ressemble à une ligue grande ouverte, la course MVP est similaire : il y a quelques prétendants, mais le trophée est à gagner.

Kevin Durant et Stephen Curry sont en tête de notre liste, mais des joueurs comme Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic connaissent des saisons statistiques incroyables et portent leurs équipes et sont également dans le mix.

Nous n’avons inclus personne des 23-5 Phoenix Suns car il est devenu trop difficile d’analyser entre Devin Booker et Chris Paul. Alors que Paul a joué beaucoup plus de matchs et de minutes que Booker, Booker connaît la meilleure saison statistique et l’équipe a moins bien joué sans lui. En fin de compte, leur grandeur annule leurs chances de gagner le MVP.

Nous avons décomposé les 7 meilleurs candidats ci-dessous (avec des statistiques arrondies au nombre entier le plus proche).

LeBron James. Justin Ford/.

7. LeBron James, F.

Équipe: les Lakers de Los Angeles

Âge: 36

Statistiques 2021-22 : 26 points, 6 rebonds, 7 passes décisives, 2 interceptions, 50% FG, 36% 3FG

Cas MVP : Cela a été un début de saison cahoteux pour James et les Lakers, mais le quadruple MVP commence à l’activer. Les Lakers ont une fiche de 7-3 au cours de leurs 10 derniers matchs, tandis que James a une moyenne de 29-7-8 (arrondi) au cours de cette période. Les Lakers battent légèrement les équipes lorsque James joue et perdent lorsqu’il est assis, ce qui est plus qu’on ne peut en dire pour ses coéquipiers vedettes, Anthony Davis et Russell Westbrook. Les Lakers ont une fiche de 11-6 quand James joue et de 5-7 quand il ne joue pas. Les matchs manqués sont la seule chose qui nuit au cas MVP d’un joueur qui est toujours une force qui change la donne si tard dans sa carrière.

Équipe: Chicago Bulls

Âge: 32

Statistiques 2021-22 : 26 points, 5 rebonds, 4 passes décisives, 50% FG, 33% 3FG

Cas MVP : Bien que sa signature ait suscité des réactions mitigées, DeRozan a fait la différence pour les Bulls. Jouant un sommet en carrière de 72 % de ses minutes à l’avant puissant et de 19 % de ses minutes au centre, DeRozan prépare la deuxième saison de but le plus efficace de sa carrière. Il a formé un duo dynamique avec Zach LaVine et a donné confiance à une équipe de Bulls en pleine croissance. S’avérant être une menace légitime dans l’Est, les Bulls ont devancé leurs adversaires de 8,8 points pour 100 possessions avec DeRozan au sol et se sont fait écraser alors qu’il ne l’est pas.

Rudy Gobert. John Fisher/.

Équipe: Jazz de l’Utah

Âge: 29

Statistiques 2021-22 : 15 points, 15 rebonds, 1 passe décisive, 2 contres, 74% FG

Cas MVP : Le triple joueur défensif de l’année réalise sa meilleure saison offensive. Les courses de jante de Gobert et la finition incroyable à l’intérieur (82 % de 0 à 3 pieds) sont des éléments clés de l’offensive de premier plan de l’Utah. Et, bien sûr, son impact ne peut pas vraiment être résumé sur la défense. Oui, les adversaires ne tirent que 39% lorsque Gobert défie un tir. Cependant, les statistiques ne capturent pas le nombre de fois où Gobert arrête complètement la peinture, forçant les adversaires à se retirer dans le périmètre et à prendre un tir différent. L’entraîneur-chef des Indiana Pacers, Rick Carlisle, a récemment qualifié Gobert de l’un des meilleurs défenseurs de tous les temps. Le Jazz a une fiche de 12-2 lors de ses 14 derniers matchs et a devancé ses adversaires de 208 points avec Gobert au sol – la meilleure note de l’équipe.

4. Nikola Jokic, C

Équipe: Nuggets de Denver

Âge: 26

Statistiques 2021-22 : 27 points, 14 rebonds, 8 passes décisives, 59% FG, 38% 3FG

Cas MVP : Si Steph Curry a été considéré comme MVP l’année dernière pour avoir mené une équipe de qualité inférieure à la limite de la pertinence, alors Jokic mérite la même chose cette année. Le MVP en titre affiche des chiffres jamais vus auparavant en tenant compte d’un pourcentage de buts effectifs absurde de 64%. Les Nuggets sont privés de la co-vedette de Jokic, Jamal Murray, et ils ont perdu l’étoile montante Michael Porter Jr. pour la saison – mais ils sont toujours dans la course aux éliminatoires. Avec Jokic sur le terrain, les Nuggets battent des équipes à un rythme qui en ferait la meilleure équipe de la NBA. Ils ont une marge de score pire que le 5-24 Orlando Magic quand il est assis. Aucun joueur n’en fait plus pour son équipe cette saison.

3. Giannis Antetokounmpo, F/C

Giannis Antetokounmpo.Elsa/.

Équipe: dollars de Milwaukee

Âge: 27

Statistiques 2021-22 : 27 points, 12 rebonds, 6 passes décisives, 2 contres, 53% FG

Cas MVP : Les Bucks ont rarement eu une équipe complète cette année en raison de blessures et de COVID-19, mais ils sont toujours 13-3 au cours de leurs 16 derniers, et le MVP des finales en titre est une grande raison pour laquelle. Antetokounmpo revendique le titre de meilleur joueur à double sens du jeu. Il est un protecteur de jante mortel et continue de trouver un équilibre entre créer en attaque et être un finisseur dévastateur. Avec Antetokounmpo au sol, les Bucks se targuent d’une attaque parmi les cinq premiers et d’une défense parmi les trois premiers. Pendant ce temps, ils ont été devancés de 7 points pour 100 possessions lorsqu’il est assis. Il est le ciment qui maintient ensemble un concurrent et peut-être l’équipe la plus complète de la NBA.

2. Stephen Curry, G.

Équipe: Guerriers de l’État d’or

Âge: 33

Statistiques 2021-22 : 27 points, 6 rebonds, 6 passes décisives, 2 interceptions, 43% FG, 40% 3FG

Cas MVP : Curry a pris la tête de la course MVP de cette année, mais un mois de décembre froid a entraîné des chiffres légèrement inférieurs à son niveau habituel. Pourtant, le meilleur tireur à trois points de tous les temps de la NBA est à la tête de la meilleure équipe de la ligue cette saison. Curry reste une force offensive unique dans la ligue, aussi dévastatrice créant avec le ballon dans ses mains qu’il s’en éloigne. Il est sur le point de battre son record du plus grand nombre de 3 en une saison, et nous pouvons parier que ses pourcentages de tir augmenteront au fur et à mesure de la saison. Curry est un joueur plus complet qu’il ne l’était il y a cinq ans, et les chances de titre de plus en plus légitimes des Warriors tournent autour de sa capacité à énerver ses adversaires.

1. Kevin Durant, F

Kevin Durant.Nic Antaya/.

Équipe: filets de Brooklyn

Âge: 33

Statistiques 2021-22 : 30 points, 8 rebonds, 6 passes décisives, 52% FG, 38% 3fG

Cas MVP : Après un démarrage lent, les Nets ont pris la première place dans l’Est, et c’est à cause de la domination de Durant. Durant mène la NBA en marquant et le fait avec une efficacité remarquable, compte tenu de la difficulté de ses tirs (dont il semble prendre certains comme un défi personnel). Mais Durant a également été la meilleure version de lui-même cette saison – un meneur de jeu capable et un long défenseur brouilleur. Comme l’a dit l’écrivain des Nets Devin Kharpetian, Durant fait du basket-ball un jeu conçu spécialement pour lui. Le plus impressionnant est que Durant a eu peu d’aide cette saison : James Harden a eu une année médiocre, Kyrie Irving ne joue pas et Joe Harris s’effondrait avant une blessure. Le troisième meilleur joueur des Nets a été… Patty Mills ? LaMarcus Aldridge, 36 ans ? Ils ressemblent toujours à l’équipe à battre dans l’Est car Durant est le joueur le plus dominant du jeu.

