Les 7 meilleurs choix de financement participatif à acheter sur StartEngine dès maintenant

Investir dans des startups ne convient pas à toutes les promenades. L’investissement privé peut être un parcours difficile et risqué dans la recherche de nouvelles opportunités d’investissement. Cependant, le financement participatif en actions est une voie qui passe souvent inaperçue et sous-estimée par la plupart.

Être un investisseur précoce dans une entreprise peut être formidable lorsque cette entreprise veut devenir grande, faire la différence et perturber son secteur ou son industrie. Néanmoins, ce type d’investissement nécessite un engagement actif, une analyse financière du modèle commercial et une diligence raisonnable générale.

Si vous êtes un investisseur qui comprend parfaitement ces risques et responsabilités élevés, cet article vous aidera à passer au crible les nombreuses opportunités sur diverses plateformes de financement participatif en actions. Concrètement, ces sept startups sur Démarrer le moteur semblent attrayants en ce moment et fermeront leurs campagnes bientôt.

Si vous souhaitez devenir un investisseur, le moment est venu de peser leurs opportunités, leurs risques et leur potentiel de réalisation.

Opportunités de financement participatif en actions : Tanoshi

Source : fizkes / Shutterstock.com

Tanoshi est une startup edtech en pleine croissance qui a déjà franchi plusieurs étapes importantes. Pour commencer, il a été présenté sur Shark Tank – et a reçu une offre. Un best-seller sur Amazon (NASDAQ :AMZN), l’ordinateur Tanoshi a également été nommé meilleur ordinateur portable 2021 pour les enfants des écoles élémentaires sur Good Morning America. Jusqu’à présent, cette entreprise a généré un chiffre d’affaires de plus de 3 millions de dollars.

Fondamentalement, Tanoshi résout un problème qui a été accentué par le monde numérique. Les enfants ont besoin d’être éduqués, mais le coût de la technologie a limité les ressources et créé des inégalités pour de nombreuses personnes. Comme le dit l’entreprise, Tanoshi propose une solution « éducative, équitable et abordable ».

Les ordinateurs Tanoshi sont basés sur le système d’exploitation Android, conviennent aux enfants de 6 à 12 ans et sont dotés de « contrôles parentaux et de contenu éducatif adaptés à l’âge ». De plus, les ordinateurs peuvent être utilisés à la fois en ligne et hors ligne.

Il s’agit d’une grande opportunité de marché. Tanoshi estime que les dépenses mondiales totales en technologies éducatives atteindront plus de 400 milliards de dollars d’ici 2025. Selon sa page d’investissement, la société a déjà vendu quelque 15 000 ordinateurs.

L’investissement minimum dans Tanoshi sur StartEngine est de 99 $.

MC Carrés

Source : Halfpoint/shutterstock.com

MC Squares est un fabricant de fournitures pour la maison et le bureau visant à stimuler la productivité et la créativité. Certains des produits de cette société comprennent des notes autocollantes réutilisables, des marqueurs effaçables à sec sans bavures et des tableaux blancs de bureau. De plus, l’utilisation de l’effaçable à sec par l’entreprise a un impact environnemental très positif. MC estime qu’environ 2 milliards de post-it en papier ont été économisés en juillet 2021. De plus, un arbre a été planté pour chaque commande.

La croissance des revenus de MC Squares a augmenté d’environ 300 % en 2020, avec des ventes de 2,5 millions de dollars contre 610 000 dollars en 2019. De plus, la marge brute et les marges brutes ont augmenté. En 2018, le pourcentage de marge brute était de 39 %. En 2020, il était de 84 %.

Les produits de cette entreprise ciblent le grand marché des fournitures de bureau (environ 250 milliards de dollars) et le marché encore plus important de la décoration intérieure. Parallèlement, l’entreprise construit sa propriété intellectuelle avec quelque 14 brevets déposés. Notamment, la société possède également cinq marques.

Pour cette sélection d’opportunités de financement participatif en actions, l’investissement minimum sur StartEngine est de 100,82 $.

Opportunités de financement participatif en actions : Tombot

Source : Shutterstock

Tombot est un fabricant d’animaux robotisés spécialement conçus pour les personnes âgées atteintes de démence. L’idée est d’aider les personnes âgées à bénéficier des avantages pour la santé mentale et émotionnelle de la relation homme-animal sans les responsabilités d’un véritable animal de compagnie.

Au début, le prix de Jennie le chien robot – vendu 449 $ – peut sembler cher. Mais la vérité est que c’est beaucoup moins cher que d’autres efforts concurrents. En plus de cela, Jennie est en mesure de recevoir des mises à jour logicielles pour améliorer ses fonctionnalités.

Actuellement, plus de 50 millions de personnes âgées souffrent de démence dans le monde. De plus, ce nombre devrait passer à plus de 152 millions d’ici 2030. Cela signifie qu’il existe une grande opportunité de marché pour Tombot, qui compte déjà plus de 8 500 précommandes aujourd’hui.

Tombot a des objectifs ambitieux. Elle veut devenir « la plus grande entreprise de robotique sociale au monde ». Pour l’instant, Jennie est un robot robotique d’apparence Labrador Retriever. Mais il existe de nombreuses possibilités pour l’entreprise d’explorer et de satisfaire sa clientèle en expansion à l’avenir.

À l’heure actuelle, l’investissement minimum dans Tombot sur StartEngine est de 249,55 $.

Cabane dans les arbres O2

Source : shutterstock.com/Mimadeo

Le prochain sur cette liste d’opportunités de financement participatif est O2 Treehouse, une entreprise qui souhaite rapprocher les gens de la nature en fabriquant – comme son nom l’indique – des cabanes dans les arbres.

Il s’agit d’un marché spécialisé en croissance dans le monde entier. En plus des services de construction de cabanes dans les arbres de l’entreprise, O2 Treehouse cherche à élargir ses opportunités en lançant une nouvelle entreprise de franchise : Treewalkers. L’entreprise est une marque d’accueil de cabanes dans les arbres qui créera un réseau de cabanes dans les arbres « glamping » louables dans le monde entier.

Avec plus de 85 cabanes dans les arbres construites, O2 Treehouse a été présenté dans une variété de médias prestigieux, de Forbes au New York Times en passant par HGTV. Donc, il y a beaucoup de traction présente. Après tout, l’industrie de l’écotourisme est un grand marché en pleine croissance. Selon O2, le marché était évalué à 302 milliards de dollars dans le monde en 2019. Il devrait désormais croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14 % pour atteindre 763 milliards de dollars d’ici 2026.

Ce qui fait d’O2 Treehouse une opportunité commerciale intéressante, c’est qu’elle combine trois marchés : l’écotourisme, le bien-être et la colocation. Les cabanes dans les arbres fabriquées par O2 Treehouse sont financièrement viables, avec un taux d’occupation de 70 %. De plus, les avis des clients prouvent que ce produit à l’expérience unique est exactement ce que le marché veut.

L’investissement minimum dans O2 Treehouse sur StartEngine est de 250 $.

Opportunités de financement participatif en actions : Up Sonder

Source : Balayeur de roches / Shutterstock.com

Up Sonder est tout au sujet des services de drones, travaillant pour créer un réseau de pilotes de drones certifiés dans le monde entier. En mettant l’accent sur l’accès et la flexibilité, le réseau de l’entreprise s’étend dans plus de 900 villes. Et selon Up Sonder, l’industrie des drones commerciaux devrait doubler d’ici 2025.

Essentiellement, cette entreprise cherche à résoudre un problème : les clients n’ont pas encore pleinement compris comment trouver des services de drones de qualité, embaucher des pilotes de drones, etc. En fournissant un réseau pour connecter les clients à ces services, Up Sonder contribue à accélérer cette industrie naissante mais inévitable.

Par ailleurs, Up Sonder développe actuellement une infrastructure réseau pour les drones autonomes. Le réseau – Marketplace 2.0 – sera plus sophistiqué que le système actuel, avec des plans pour mettre en œuvre la recharge sur le toit et plus encore. La société estime que le marché des drones commerciaux devrait atteindre 42,8 milliards de dollars d’ici 2025.

Actuellement, l’investissement minimum dans Up Sonder sur StartEngine est de 279 $.

Énergie intégrée du Pacifique

Source : Diyana Dimitrova / Shutterstock.com

Suivant sur cette liste d’opportunités de financement participatif, Pacific Integrated Energy (ou PI Energy) transforme la technologie solaire. Fondamentalement, la société améliore l’aspect pratique et la compétitivité en développant des matériaux solaires photovoltaïques (PV) de nouvelle génération : des nanofilms solaires qui surpassent les panneaux solaires lourds traditionnels.

La solution de PI présente de nombreux avantages clés. Par exemple, étant minces et flexibles, ces nanofilms ont de faibles coûts d’installation et peuvent être appliqués sur une variété de surfaces dans une variété d’orientations. Cela comprend l’utilisation sur les maisons, les voitures, les camions et les bâtiments commerciaux. En plus de cela, la technologie est également durable et non toxique (contrairement à certains panneaux traditionnels qui peuvent contenir des éléments rares et toxiques).

À mesure que l’électrification durable s’accélère dans le monde, les applications de la technologie de Pacific Integrated Energy ne feront que croître. Tout compte fait, l’opportunité de marché ici est très grande. Par exemple, le « marché total de l’énergie connecté au réseau » vaut environ 2 600 milliards de dollars dans le monde. De plus, la pertinence de PI ne fera qu’augmenter à mesure que l’industrie des véhicules électriques (VE) gagnera également en vitesse.

À l’heure actuelle, l’investissement minimum dans Pacific Integrated Energy sur StartEngine est de 500 $.

Opportunités de financement participatif en actions : GolfBoard

Source : sattahipbeach/Shutterstock.com

Créé par Sol Boards, GolfBoard est la dernière entrée sur cette liste de financement participatif et offre une alternative aux voiturettes de golf électriques conventionnelles. Fondamentalement, il s’agit d’un « véhicule électrique à traction intégrale pour un seul conducteur » qui offre une expérience de conduite unique et amusante sur le parcours de golf.

Jusqu’à présent, ce nom a connu une traction importante. GolfBoard a généré un chiffre d’affaires de 16,5 millions de dollars, avec plus de 3 000 unités livrées dans sept pays.

Ce produit présente également de gros avantages pour offrir le jeu de golf. Par exemple, c’est une attraction pour les jeunes joueurs. Ainsi, GolfBoard aide à redynamiser un jeu qui était autrement en déclin, considéré comme étouffant et ennuyeux. GolfBoard accélère également le rythme du jeu avec son produit rapide et facile à piloter.

Actuellement, l’investissement minimum dans GolfBoard sur StartEngine est de 250 $.

A la date de publication, Stavros Georgiadis n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.