Les 7 meilleurs comptes Twitter crypto à suivre

Avec Reddit, Twitter est la principale plate-forme de communication parmi les passionnés de crypto. Si vous suivez une douzaine des comptes les plus populaires, vous serez non seulement au courant de ce qui se passe sur le marché, mais vous comprendrez également mieux le monde des crypto-monnaies.

Dans cet article, nous collectons les sept principaux comptes Twitter avec une large portée, un nombre élevé d’abonnés et un impact important sur l’industrie de la cryptographie. Suivez-les pour garder un œil sur ce qui se passe dans le monde des crypto-monnaies.

2,2 millions d’abonnés

Vitalik Buterin est l’un des acteurs clés de la crypto. Il a découvert Bitcoin très tôt grâce à son père et a rapidement fondé le magazine Bitcoin, l’une des premières ressources axées sur la cryptographie. En 2013, il a soumis une proposition d’amélioration pour augmenter l’évolutivité de Bitcoin, mais celle-ci a été rejetée et Buterin a fondé Ethereum. Cinq ans après son lancement, le protocole a entamé une transition à grande échelle vers Ethereum 2.0 qui devrait se terminer en 2022.

Vitalik tweete activement sur tous les événements importants qui se déroulent dans le monde des crypto-monnaies. Mais son Twitter n’est pas intéressant parce qu’il commente simplement l’actualité ou discute avec Elon Musk. Buterin propose une analyse complète des événements cryptographiques et passe en revue de manière critique les principaux problèmes de l’industrie. Il a sa propre philosophie et sa vision de l’avenir basées sur la décentralisation et la gouvernance d’Internet. Chaque tweet de Buterin est plein de cette philosophie, c’est pourquoi il est intéressant de le suivre.

3,1 millions d’abonnés

Changpeng Zhao, ou simplement CZ, est le fondateur de Binance, une bourse qui a secoué le monde de la crypto en 2017. Une fois lancée, Binance proposait une grande variété d’actifs et des frais peu élevés, lui permettant de croître jusqu’à un volume de transactions de 0,5 milliard de dollars par jour. en seulement 3 mois. CZ est devenu l’un des premiers milliardaires de crypto-monnaie et, en 2020, Binance a atteint un volume total de transactions de 2 000 milliards de dollars.

Dans l’une de ses annonces de sécurité sur Twitter, CZ a fait une drôle de faute de frappe en écrivant “les fonds sont en sécurité”. Il est devenu viral et est devenu un mème crypto, ajoutant à la popularité de CZ. Maintenant, son Twitter regorge d’actualités Binance, de parachutages et parfois de réflexions sur de sérieux sujets controversés qui méritent réflexion.

Suivez CZ si vous ne voulez pas manquer les actualités de Binance affectant l’ensemble de l’industrie de la cryptographie et le prix du BNB.

1 million d’abonnés

Charlie Lee est surtout connu comme le créateur du Litecoin. Vous avez découvert Bitcoin en travaillant chez Google ; Tout d’abord, il a commencé à l’exploiter, puis a décidé de créer sa propre crypto-monnaie. Il a quitté Coinbase, où il travaillait en tant que directeur de l’ingénierie à l’époque, et a commencé à développer Litecoin en tant que rival de Bitcoin.

Contrairement à Craig Wright, le créateur de BSV, Lee n’a jamais remis en question l’importance du Bitcoin original. Lors de sa montée rapide à 7 000 $ en juillet 2018, il a écrit un tweet qui est devenu l’un de ses messages les plus populaires à l’époque :

Sur son Twitter, Charlie Lee critique Dollar, salue le Litecoin et publie de nombreuses mises à jour sur sa crypto d’origine. Lee soulève également des problèmes aussi importants pour les crypto-monnaies que la sécurité, la fongibilité et bien d’autres.

617K abonnés

Andreas Antonopoulos est l’un des auteurs et éducateurs les plus respectés dans le domaine des crypto-monnaies. En plus de son compte Twitter avec plus d’un demi-million d’abonnés, il s’exprime également publiquement sur des podcasts et sur des plateformes telles que Bloomberg, BBC et CNN. Les livres d’Antonopoulos “Mastering Bitcoin” et “Mastering Ethereum” sont considérés parmi les meilleurs de l’industrie ; Un autre livre de cette série consacré au réseau Lightning sortira plus tard en 2021.

En 2017, de nombreux passionnés de crypto ont appris qu’Andreas Antonopoulos travaillait gratuitement depuis longtemps et venait de se désendetter. Cela a surpris la communauté car beaucoup ont deviné qu’Antonopoulos devait être un millionnaire Bitcoin à l’époque. Après avoir dit qu’il avait acheté du Bitcoin et l’avait vendu en 2013 pour payer son loyer, les supporters lui ont fait don d’environ 100 BTC.

Suivez Antonopoulos sur Twitter si vous êtes intéressé par un contenu éducatif de qualité sur la cryptographie.

1,3 million d’abonnés

Le Twitter de Naval Ravikant commence par un fil sur “Comment devenir riche (sans chance)”. Bien qu’il ait été publié en 2018, il est toujours d’actualité à ce jour.

Ravikant est un investisseur et un crypto maximaliste qui croit en l’avenir de la décentralisation et de la confidentialité des crypto-monnaies. Vous avez investi dans le protocole algorithmique stablecoin Fei et Chia Network ; Ses investissements non cryptographiques incluent Uber, Twitter et Foursquare. Ravikant dirigeait autrefois le fonds spéculatif MetaStable Capital, mais il est maintenant plus un philosophe de la technologie.

Le Twitter de Ravikant n’est peut-être pas la recommandation la plus évidente d’une source crypto à suivre – ses tweets sont pour la plupart des pensées générales qui ne semblent pas avoir de lien étroit avec les actifs numériques à première vue. Cependant, de cette manière, Ravinkat partage sa riche expérience en cryptographie, et il sera utile de le suivre pour quiconque souhaite lancer un projet ou simplement apprendre d’un influenceur expérimenté du marché.

348K abonnés

Adam Back est un développeur Bitcoin et maximaliste parfois considéré comme le fondateur de la première crypto-monnaie. Selon les forums, Back était plutôt la première personne contactée par Satoshi Nakamoto, et la question portait sur Hashcash, un algorithme de vérification créé par Back. Le développeur a nié être Satoshi et a même affirmé qu’il serait préférable pour nous de ne pas connaître son identité en raison de notre état d’esprit hiérarchique.

En plus de nombreux GIF Bitcoin amusants sur Twitter de Back, vous pouvez voir les actualités BTC, les mises à jour de projets basés sur Bitcoin comme Lightning, et des réflexions sur la nature et l’avenir de Bitcoin.

168K abonnés

Laura Shin est une journaliste qui dirige des podcasts Unchained et Unconfirmed, fait la promotion de la technologie blockchain et écrit des livres : son travail “The Cryptopians: Idealism, Greed, Lies, and the Making of the First Big Cryptocurrency Craze” dans la manie ICO de 2017 était disponible pour réservation en mai.

Sur son Twitter, Shin publie des interviews d’influenceurs crypto et des informations sur les événements de l’industrie. Par exemple, le 15 août, il a tweeté une interview avec un chercheur en sécurité sur le plus gros piratage de 600 $ de l’histoire, et quelques jours plus tôt, il avait retweeté une donnée montrant que le capital stocké sur le réseau Bitcoin venait de battre un record historique. . -Haute. Shin assure également le suivi de NFT et collecte des tweets utiles pour toutes les personnes intéressées par le sujet.

Abonnez-vous aux chaînes répertoriées ci-dessus et vous resterez à l’écoute du marché de la cryptographie. Cependant, ces 7 influenceurs ne sont que la pointe de l’iceberg (le crypto Twitter est énorme), mais nous réunissons des personnes de différents domaines et avec des points de vue différents, ils représentent donc des opinions différentes, ce qui vous permettra non seulement de connaître les nouvelles. , mais mieux comprendre l’idéologie derrière les crypto-monnaies.

Si vous voulez aller plus loin, abonnez-vous à ceux dont les tweets ont été retweetés par les personnes de notre liste. Et si vous voulez en savoir plus sur les crypto-monnaies, ne manquez pas notre article avec 10 conseils pour rester en sécurité dans les crypto-monnaies.