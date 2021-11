Les 7 meilleurs cryptos à acheter sur Coinbase maintenant

Le marché des crypto-monnaies a atteint sa maturité au cours des deux dernières années. Beaucoup pensaient que l’enthousiasme crypto de Covid-19 s’estomperait, mais le contraire s’est produit jusqu’à présent cette année. Contrairement à avant, le marché de la cryptographie d’aujourd’hui est poussé par les investisseurs institutionnels plutôt que par les investisseurs de détail, ce qui conduit beaucoup à rechercher les cryptos à acheter.

De plus, les grandes institutions financières et les gouvernements du monde entier les prennent au sérieux. Par conséquent, alors que tout le monde se lance dans l’action, il est temps d’abandonner le FOMO et de commencer à chercher des cryptos à acheter sur Coinbase.

Bien que l’on ne puisse nier la durabilité de la dernière course de taureaux cryptographiques, vous devez avoir une idée claire des cryptos qui ont un potentiel à long terme. Il existe de nombreux cryptos mèmes, qui se déplacent uniquement sur la base de la spéculation. Vous souhaitez investir dans des cryptos qui offrent des cas d’utilisation réels, ce qui en fait des investissements à long terme.

Cela dit, examinons sept des crypto-monnaies les plus populaires et les plus intéressantes dans lesquelles investir en ce moment :

Cryptos à acheter : Bitcoin (BTC-USD)

Source : Shutterstock

Bitcoin représente la crème de la crème du marché de la cryptographie, de nombreux investisseurs estimant qu’il s’agit de la seule crypto dans laquelle il vaut la peine d’investir à long terme.

Il a connu une incroyable course haussière en 2020, passant de 4 748 $ à la mi-mars à légèrement en dessous de 30 000 $ à la fin de l’année. Bien qu’il n’ait pas connu une course phénoménale à laquelle beaucoup s’attendaient cette année, sa valeur a tout de même augmenté de près de 100 % depuis le début de l’année.

Néanmoins, Bitcoin est une classe d’actifs institutionnels qui continuera d’être le point d’ancrage pour le marché de la cryptographie. L’argent versé dans Bitcoin ne provient pas du Reddit foule mais par de grands investisseurs institutionnels qui croient en sa valeur à long terme. Par conséquent, la valeur à long terme de Bitcoin peut difficilement être débattue, et elle l’est pour le long terme.

Ethereum (ETH-USD)

Source : Filippo Ronca Cavalcanti / Shutterstock.com

Ethereum est la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, sans doute la technologie de blockchain la plus polyvalente. La valeur d’Ethereum a augmenté de près de 500% depuis le début de l’année, nettement plus que Bitcoin. La robustesse de sa plateforme le distingue de la concurrence, ce qui en fait un chouchou des investisseurs institutionnels. De plus, la transition imminente de la plate-forme vers un système de preuve de participation (POS) améliorera considérablement l’évolutivité, les coûts de transaction et la vitesse.

La grande chose à propos de la blockchain Ethereum est sa communauté massive de développeurs, qui continue de croître de manière agressive. En plus de cela, la plate-forme est utilisée pour créer de nouveaux actifs et marchés numériques. Par exemple, son applicabilité à la finance décentralisée a largement contribué à l’ascension rapide de l’ETH. Par conséquent, avec son réseau incroyable et ses multiples développements en cours, beaucoup le considèrent comme un meilleur investissement que Bitcoin.

Cryptos à acheter : Cardano (ADA-USD)

Source : Stanslavs / Shutterstock

Cardano est une crypto-monnaie de troisième génération qui a été l’un des meilleurs altcoins du marché. Cardano a grimpé de plus de 900 % en valeur depuis le début de l’année, ce qui en fait l’un des actifs numériques les plus performants depuis le début de l’année. Contrairement à Ethereum, Cardano utilise déjà un mécanisme de point de vente pour traiter jusqu’à 257 transactions par seconde. De plus, le système de point de vente le rend crypto plus respectueux de l’environnement par rapport à ses pairs.

De plus, Cardano est programmable, permettant aux développeurs de créer un contrat intelligent qui facilite la création d’applications DeFi. Pour l’avenir, Ethereum et Cardano domineront probablement le domaine DeFi, poussant leurs crypto-monnaies respectives vers de nouveaux sommets.

Polkadot (DOT-USD)

Source : Zeedign.com / Shutterstock.com

Polkadot est un autre réseau blockchain unique qui vise à créer un Internet complètement décentralisé. L’objectif est que ses utilisateurs accèdent à n’importe quel service ou application décentralisée sans compromettre la sécurité.

De plus, Polkadot implique un réseau de blockchains connectées qui peuvent augmenter considérablement le débit des transactions. Avec l’aide de sidechains, on estime que la plate-forme pourrait gérer près d’un million de transactions par seconde. Par conséquent, la solution unique de Polkadot offre un réseau nettement plus robuste et évolutif que ses prédécesseurs.

Polkadot a gagné plus de 400% depuis le début de l’année et devrait continuer à performer sublimement dans un avenir prévisible.

Cryptos à acheter : Solana (SOL-USD)

Source : Shutterstock

Solana a attiré beaucoup d’attention dans la communauté crypto en raison de ses faibles coûts et de son débit élevé par rapport à ses pairs. De plus, ses frais de transaction moyens de 0,000025 $ par transaction en font l’une des plateformes de blockchain les plus économiques. De plus, la plate-forme peut gérer efficacement plus de 65 000 transactions par seconde et pourrait aller jusqu’à 710 000 selon son livre blanc.

De plus, sa pertinence dans le secteur DeFi continue de croître car la valeur totale verrouillée (TVL) déclarée sur la plate-forme est de 14 milliards de dollars. En plus de cela, les marchés NFT font également leur apparition sur le réseau, faisant de Solana un concurrent majeur pour contester la domination de Cardano et d’Ethereum.

Solana est en hausse de plus de 11 000 % depuis le début de l’année.

Ondulation (XRP-USD)

Source : Shutterstock

Ripple est l’une des rares crypto-monnaies à ne pas avoir rebondi autant que les investisseurs l’auraient espéré au cours des deux dernières années. C’est principalement à cause de l’affaire de la Securities and Exchange Commission contre elle en décembre de l’année dernière. Cependant, les arguments contre lui continuent de s’affaiblir et entraîneront probablement une victoire massive pour Ripple.

Le jeton XRP est un actif numérique très propice aux paiements en ligne. Son grand livre décentralisé peut régler efficacement d’innombrables transactions en 3 à 5 secondes. Par conséquent, plusieurs analystes pensent qu’elle peut concurrencer la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT). Par conséquent, avec des cas d’utilisation aussi solides en tant que plate-forme de paiement, Ripple sera de retour sur la bonne voie après la conclusion de l’affaire SEC.

Cryptos à acheter : Polygone (MATIC-USD)

Source : Shutterstock

Polygon est sans doute l’un des investissements les plus gratifiants dans le domaine de la cryptographie. MATIC a gagné un incroyable 10 000% depuis le début de l’année. La blockchain de couche 2 se trouve au sommet du réseau Ethereum et traite efficacement les transactions beaucoup plus rapidement que ses pairs. De plus, MATIC est essentiellement un jeton de gouvernance qui permet aux utilisateurs de dire comment le réseau est géré et de gagner des intérêts grâce au jalonnement.

La plate-forme évolutive de Polygon semble être conçue sur mesure pour les transactions DeFi. Son réseau modulaire appelé « Plasma » facilite la création de transactions souveraines hors chaîne. Par conséquent, l’efficacité de la plate-forme dans le domaine DeFi indique une piste de croissance incroyable pour MATIC.

À la date de publication, Muslim Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Muslim Farooque est un investisseur passionné et un optimiste dans l’âme. Joueur de longue date et passionné de technologie, il a une affinité particulière pour l’analyse des valeurs technologiques. Muslim est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité appliquée de l’Université d’Oxford Brookes.