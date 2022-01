Les 7 meilleurs jeux FPS à jouer depuis le navigateur sans ordinateur puissant | La technologie

Lorsque nous parlons de jeux FPS, nous faisons référence à ceux du genre FPS car ils peuvent être Call of Duty ou Halo, des jeux qui sont déjà des classiques de ce type.

Qu’est-ce qui se passe, c’est que pour jouer à ces types de jeux, vous devez payer une bonne somme d’argent pour en obtenir l’un, ou non ?

Eh bien, la vérité est que non, car il est possible de jouer à des jeux FPS à partir du navigateur de l’ordinateur. Il n’y en a peut-être pas beaucoup, certains ne sont pas des merveilles en termes de graphisme ou leur gameplay n’est pas spectaculaire, mais la vérité est que nous avons encore de bons exemples qui peuvent parfaitement nous servir pour passer un bon moment.

En ce moment, nous allons vous montrer quelques-uns de ceux qui se comportent le mieux et qui nous offrent le plus de possibilités de nous amuser malgré le fait qu’il s’agisse de jeux auxquels on ne peut jouer qu’à partir de notre navigateur.

Équipe de précipitation

Si nous allons jouer à Rush Team en pensant que nous aurons les effets, la qualité et la jouabilité de Call Of Duty, nous ne nous tromperons pas complètement et en plus de cela, nous pourrions même être déçus.

Mais si nous pensons à un jeu sans grande fanfare, mais avec tout ce qu’un jeu de tir à la première personne devrait avoir, qui est exactement cela, tirs, compétitivité, ennemis ou beaucoup de combat, alors nous serons extrêmement satisfaits et nous jouerons pendant des heures.

Nous ne pouvons pas dire que nous n’avons pas ce que nous attendons dans ces types de jeux, comment toutes sortes d’armes sont-elles pour battre les ennemis. Nous pouvons arriver à avoir pistolets, fusils, mitraillettes ou grenades entre autres, en plus des affrontements classiques au corps à corps, lorsque les munitions sont épuisées.

Il y a Mode gratuit pour tous dans lequel nous devons faire face à tous les autres utilisateurs qui sont connectés et ainsi être les derniers à survivre. Mais il y a aussi modes d’équipe et d’autres qui se concentrent uniquement sur objectifs concrets.

Wolfenstein 3D

Ceci est l’un des classiques en ce qui concerne les jeux de tir à la première personne, car il a été l’un des premiers à sortir avec ce thème.

Tu devrais traversez le château de Wolfstein tuant tous les nazis et traquant Hitler lui-même pour avoir une épreuve de force finale et ainsi gagner la partie.

Ne vous laissez pas berner par l’apparence du jeu, il a évidemment de nombreuses années et les graphismes ne sont pas spectaculaires, car la vérité est qu’il s’agit d’un jeu très amusant et avec lequel nous pouvons passer des heures de plaisir.

Wolfenstein 3D est sorti pour MS-DOS, mais il est désormais possible de jouer en ligne gratuitement.

Krunker

Krunker est un jeu dont les graphismes sont similaires à Minecraft, bien qu’en raison de la puissance dont tout type d’ordinateur a besoin, il pourra jouer à ce jeu, quel que soit son âge.

A 10 modes de jeu parmi lesquels on peut choisir un type Gratuit pour tous, où nous affronterons tout le monde contre tout le monde et celui qui a causé le plus de morts l’emporte.

Vous pouvez également choisir parmi divers personnages tels qu’un gars fou de balles, un tireur ou un détective avec un revolver.

Grève mondiale

Global Strike est un jeu rapide où l’action est continue, sans pause et où il n’y a pas de temps pour s’ennuyer.

On peut jouer à ce FPS classique aussi longtemps qu’on veut, mais si un instant on se fatigue on peut mettre le Mode de mutation, par lequel nous nous permettrons, ainsi qu’aux autres joueurs, de devenir des zombies et de voir le plaisir d’un autre point de vue.

Bien que le le jeu est gratuit a un magasin où vous pouvez acheter des armes, des personnages et d’autres accessoires avec de l’argent réel, vous permettant d’acheter les meilleures armes qui existent et ainsi de gagner un avantage sur les autres.

C’est un jeu qui demande un certain temps d’adaptation et encore plus si vous n’êtes pas un joueur régulier de ce type de jeu.

Warmerise: Rouge vs. Bleu

Warmerise: Rouge vs. Le bleu est un jeu qui, par conception, est plus proche des jeux vus dans les années 90 que les actuels, mais même ainsi, il a une très bonne jouabilité et le joueur est toujours diverti, car il y a toujours des rivaux à abattre.

Les modes de jeu sont tous de type d’éliminationEn d’autres termes, s’ils nous tuent, nous sommes sortis, même si nous survivons plusieurs fois à nouveau.

C’est un jeu amusant, où l’on trouvera facilement des adversaires, même si ce sont les heures où il y a le moins d’afflux d’utilisateurs.

Très chaud

Superhot est présent pour pouvoir l’acheter pour PC, Xbox et PlayStation, mais il peut également être joué gratuitement via notre navigateur. C’est un moyen pour vous de tester le jeu et ensuite si vous pensez pouvoir l’acheter.

Nous sommes face à un jeu avec le même philosophie de ce qui précède, mais qu’est-ce que change considérablement à bien des égards comme le fait de ne pas jouer en temps réel, pouvoir incorporer ce que sont des tirs tactiques, avoir la capacité d’esquiver les balles, pour attaquer plus tard nos ennemis peints en rouge.

La version navigateur n’a pas autant de phases que le jeu complet (payant), mais on passe quand même un bon moment de plaisir.

Courtiers de guerre

C’est un jeu avec une esthétique très al style minecraft où nous pouvons personnaliser notre personnage depuis le début.

Offres de courtiers de guerre une assez grande variété d’armes, puisque nous pouvons avoir un fusil, un sniper, un missile autoguidé, un mini-pistolet et bien d’autres.

Vous avez un bon nombre de possibilités lorsque vous jouez, notamment de pouvoir conduire les véhicules que vous croisez, donc en ce sens c’est très réussi.

Si à tout moment nous sommes certains de subir un quelconque type d’action malveillante sur Internet, nous pouvons couper notre connexion si nous avons un bouton panique.

Nous avons deux modes, un avec une coupe classique et un autre dans le style Battle Royale afin que vous puissiez jouer comme vous le feriez dans Fortnite ou PUGB.

Comme vous avez pu le lire, nous avons de nombreuses opportunités de jouer à des jeux FPS depuis le navigateur et sans avoir à débourser un seul euro.

Dites-nous lequel vous avez le plus aimé et pourquoi sur nos réseaux sociaux, nous serons ravis d’avoir votre avis.