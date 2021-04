Les 7 meilleurs stocks de mauvaises herbes du premier trimestre que vous devriez connaître

Les stocks de mauvaises herbes ont connu une période de 12 mois à l’envers. L’élection du président Joe Biden a fait naître l’espoir de mettre fin à l’interdiction fédérale du pot par un projet de loi du Congrès. Cependant, dans les mois qui ont suivi l’inauguration, il est devenu clair que la voie de la légalisation fédérale sera longue et ardue.

Cela dit, il y a aussi quelques points positifs. Par exemple, des États comme le Nouveau-Mexique, New York et la Virginie ont légalisé la marijuana récemment, entraînant à nouveau une résurgence des stocks de marijuana. De plus, plusieurs autres États envisagent également la légalisation. En tant que tel, nous avons eu de bonnes et de mauvaises nouvelles dans la même mesure en ce qui concerne le pot.

Alors, que doit faire un investisseur?

Eh bien, quand tout le reste échoue, regardez vers les fondamentaux pour vous fournir des indices. La plupart des stocks de mauvaises herbes grimpent dans les communiqués de presse ou les initiatives à l’échelle de l’industrie. Cependant, quelques entreprises fonctionnent avec succès et ont de meilleurs modèles commerciaux que leurs pairs.

Le premier trimestre étant terminé et dépoussiéré, c’est le moment idéal pour jeter un coup d’œil à certains des meilleurs interprètes.

Aphria (NASDAQ:APHA)

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (NYSEARCA:MSOS)

Fonds Curaleaf (OTCMKTS:CURLF)

Organigramme (NASDAQ:OGI)

Cara Therapeutics (NASDAQ:CARA)

Laboratoires Cresco (OTCMKTS:CRLBF)

GW Pharmaceuticals (NASDAQ:GWPH)

Stocks de mauvaises herbes à acheter: Aphria (APHA)

Il est difficile de faire une liste de stocks de mauvaises herbes ces jours-ci sans inclure Aphria ou Tilray (NASDAQ:TLRY). En décembre, ces deux stocks de pots canadiens ont accepté de fusionner et de former la plus grande société de cannabis au monde.

Depuis ce temps, ces deux actions sont sur une larme, surperformant tout le monde dans leur groupe de pairs. Aphria a particulièrement bien réussi. Depuis le début de l’année (YTD), le stock est en hausse de 99,7%. Cela est en partie lié à la fusion. La société combinée conservera le nom et le commerce de Tilray sous le symbole TLRY.

Cependant, les investisseurs en actions APHA seront ceux qui seront dans la boîte après la finalisation de la fusion. Selon les termes du rapprochement, les actionnaires d’Aphria détiendront 62% de l’entité survivante.

Par conséquent, au cœur de l’accord se trouve une opportunité d’arbitrage de fusion. Au fur et à mesure que nous nous rapprochons de la conclusion de l’accord, il y a de l’argent à gagner en achetant Aphria et en court-circuitant Tilray.

Plus récemment, les actionnaires des deux sociétés ont accepté de procéder à la fusion. Donc, seuls les cloches et les sifflets sont laissés ici.

Et si vous êtes optimiste sur cette fusion après le regroupement, vous pouvez également détenir l’action en tant qu’investissement à long terme. Après la fusion, la taille et l’envergure de l’entreprise en feront un concurrent de premier plan parmi les stocks de mauvaises herbes.

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS)

Je suis toujours favorable aux fonds négociés en bourse (ETF). Après tout, ils sont assez sûrs car la majorité d’entre eux sont des fonds indexés. C’est pourquoi le stock MSOS obtient les meilleures notes de ma part.

Dans des circonstances normales, le FNB axé sur les États-Unis investit «80% de son actif net dans des titres de sociétés qui […] au moins 50% de leurs revenus nets provenant du commerce de la marijuana et du chanvre aux États-Unis », selon Marketwatch. Pour moi, c’est une autre raison pour laquelle je pense que cette action est un excellent investissement.

La plupart des entreprises du secteur du cannabis ont leur siège social au Canada en raison du manque de légalisation fédérale aux États-Unis. Cependant, en termes de bénéfices, ces entreprises sont parmi les plus faibles de l’espace.

C’est parce que le marché canadien ne tient pas une bougie au marché californien – et encore moins aux États-Unis – en termes d’échelle et de revenus.

Cela donne à MSOS un avantage unique. Il a une bonne part d’actions de mauvaises herbes américaines et canadiennes ainsi que plus de 1 milliard de dollars d’actifs sous gestion (AUM).

Stocks de mauvaises herbes à acheter: Curaleaf (CURLF)

Notre prochaine entrée sur cette liste de stocks de mauvaises herbes est intéressante. Cette société bénéficiera le plus de la légalisation de la marijuana récréative à New York puisqu’elle détient une part de marché de plus de 25% dans l’État.

Actuellement, les actions de CURLF sont en hausse de 234% depuis un an, après avoir très bien fonctionné jusqu’à présent.

Il est assez facile de comprendre pourquoi. Les revenus totaux pour 2020 ont augmenté de 184% d’une année sur l’autre (en glissement annuel). De plus, au cours de son dernier trimestre, le chiffre d’affaires de Curaleaf a augmenté de 205% en glissement annuel. La marge brute a également augmenté à 47% pour l’exercice 2020.

L’année dernière, les ventes légales à travers les États-Unis ont atteint un record de 17,5 milliards de dollars, un bond de 46% par rapport à 2019. Avec un chiffre comme celui-là, vous pouvez voir pourquoi je suis en faveur d’une augmentation des stocks de mauvaises herbes avec une exposition au marché américain.

Organigramme (OGI)

Le nom suivant sur cette liste de stocks de mauvaises herbes est un peu une entrée générique ici en raison de sa volatilité inhérente. Cependant, l’action OGI est une action à petite capitalisation intéressante dans le domaine du cannabis.

Les fondamentaux de celui-ci laissent beaucoup à désirer. La société n’a pas battu les estimations de bénéfices consensuelles des analystes de Wall Street au cours des quatre derniers trimestres, selon CNBC. De plus, les ventes ont été faibles au cours de la dernière année et les indicateurs de fonctionnement sont dans le rouge.

En fait, la seule bonne nouvelle que l’entreprise a reçue ces dernières semaines est que British American Tobacco (NYSE:BTI) a pris une participation de 19,9% dans OGI. Cela lui donne un regain de crédibilité, comme le note mon collègue d’InvestorPlace Josh Enomoto.

Parmi tous les stocks de mauvaises herbes de cette liste, le stock OGI est peut-être le plus risqué. Par conséquent, si vous décidez d’aller de l’avant et d’initier une position sous ce nom, assurez-vous qu’il s’agit d’une petite position dans un portefeuille diversifié.

Stocks de mauvaises herbes à acheter: Cara Therapeutics (CARA)

D’un artiste douteux à une rock star de bonne foi, Cara Therapeutics est à bien des égards l’un des meilleurs stocks d’herbe là-bas aujourd’hui. Ses fondamentaux sont excellents dans une industrie par ailleurs en difficulté. Cela tient en partie au fait que la société n’est pas un producteur de cannabis purement sportif.

Cara est une société de biotechnologie développant des médicaments pour traiter l’inflammation, la douleur et plus encore. Ses produits utilisent également du cannabis, raison pour laquelle il figure sur cette liste. Par exemple, CR701 est la formulation dérivée du cannabis de Cara Therapeutics qui est en cours de développement pour traiter la douleur neuropathique.

Compte tenu de ce facteur, le stock CARA constitue un choix beaucoup plus sûr, car le cannabis récréatif est certainement plus risqué. Les stocks de cannabis récréatif, en particulier au Canada, doivent faire face à un marché noir efficace et à un grand nombre de règles et de règlements, ce qui les rend moins performants.

Pour cette sélection des stocks de mauvaises herbes, cependant, les revenus ont augmenté de plus de 580% l’année dernière, passant de 19,9 millions de dollars en 2019 à 135,1 millions de dollars en 2020. De plus, ses trois derniers trimestres ont offert des bénéfices positifs selon CNBC.

À l’heure actuelle, le stock est en hausse de plus de 83% depuis le début de l’année.

Laboratoires Cresco (CRLBF)

Cresco Labs est un autre opérateur de cannabis multi-états qui est un excellent jeu dans l’espace du cannabis médical.

Tout comme Curaleaf, cette société est concentrée à New York, ayant quatre dispensaires médicaux sous sa marque Sunnyside dans l’État. Cependant, sa récente acquisition de Bluma Wellness va changer cela. Cette décision donne à l’entreprise un accès au marché de la Floride, étendant sa portée globale à 10 États.

En plus de cela, les revenus de ce nom augmentent à un rythme décent, augmentant considérablement l’année dernière. Désormais, les actions CRLBF sont en hausse de 200% sur la même période. Cependant, je pense que les plus grands succès restent à venir pour cette sélection de stocks de mauvaises herbes, car la société cherche à renforcer sa présence nationale.

Stocks de mauvaises herbes à acheter: GW Pharmaceuticals (GWPH)

La clôture de cette liste de stocks de mauvaises herbes est une autre société de cannabis médical.

GW Pharmaceuticals est une société biopharmaceutique qui utilise sa plate-forme de produits cannabinoïdes exclusive, Epidiolex, pour développer des médicaments capables de traiter diverses affections. En outre, l’une des autres offres notables de la société est Sativex, un composé à base de spray pour le traitement de la spasticité de la sclérose en plaques.

Pour GW, la croissance du chiffre d’affaires est excellente – les ventes ont augmenté de 69% l’an dernier. La marge brute de l’entreprise est de 93%. Enfin, au cours de ses six derniers trimestres, la société a dépassé quatre fois les attentes des analystes.

À l’heure actuelle, les actions de GWPH sont en hausse de plus de 89% depuis le début de l’année. Cela les a rendus un peu chers, se négociant à un rapport prix / ventes (P / S) de 12,97 fois. En tant que tel, je vous suggère d’attendre une correction de prix avant de charger sur ce nom.

A la date de publication, Faizan Farooque ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Faizan Farooque est un auteur contributeur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse du marché boursier et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence.