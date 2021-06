Les 7 meilleurs SUV que vous pouvez acheter en 2021 | Moteur

Ce sont les meilleurs SUV à acheter en 2021. Au moins 7 d’entre eux : efficaces, esthétiques et dotés d’un arsenal technologique pour convaincre.

C’est le premier jour de l’année et quoi de mieux que de commencer à penser à changer de voiture. Les SUV restent la référence et les voitures les plus demandées, je vais donc commencer par le meilleurs SUV à acheter en 2021. Une liste dans laquelle j’inclus certaines des voitures que nous avons déjà rencontrées en 2020 et que nous avons aimées et d’autres qui seront lancées en 2021 mais qui ont l’air spectaculaires. Nous avons commencé!

Cupra Formenteur

La Cupra Formentor sera l’une des Les meilleurs SUV de 2021 grâce notamment à son design et sa sportivité. Un SUV compact esthétiquement spectaculaire avec des performances de pointe, de nombreuses technologies et un prix raisonnable. De plus, le fait d’avoir l’emblème de Cupra et non de Seat peut permettre à ceux qui valorisent l’image de marque de pouvoir également se lancer pour elle. Sa gamme de motorisations, dont les hybrides rechargeables, est également très intéressante.

Kia Sorento

Si vous cherchez un SUV 7 places à bon prix en 2021 le Kia Sorento promet d’être la meilleure option sur le marché. Du moins si vous recherchez le confort, l’espace intérieur et un design spectaculaire. Avec une ambiance très américaine, il est vrai qu’une Tarraco FR est plus fun et dynamique au niveau dynamique, mais la Kia Sorento est un produit très équilibré, avec des versions hybrides ou hybrides rechargeables pour atteindre une efficacité maximale en ville.

BMW iX

L’iX must BMW veut devenir l’un des Les voitures électriques les plus intéressantes de 2021, grâce à sa charge technologique brutale, sa numérisation complète et une autonomie électrique qui promet de dépasser les 600 kilomètres. Il est vrai que son design est anticonformiste et très particulier et ne plaira pas à tout le monde, mais si vous recherchez un SUV électrique au dernier cri sur pratiquement tous les fronts, cet iX sera une option spectaculaire.

Tesla modèle Y

Si vous êtes un peu plus traditionnel mais que vous croyez fermement en l’électricité pour améliorer la qualité de vie sur la planète et améliorer l’efficacité lors de vos déplacements, la Tesla Model Y sera l’un des SUV le plus intéressant de 2021. Ce sera la version crossover du Tesla Model 3 et si l’on prend en compte le succès de la petite berline électrique, on s’attend à ce que ce SUV puisse devenir un best-seller dans son segment.

Hyundai Tucson

Le Hyundai Tucson est l’un des meilleurs SUV que vous puissiez acheter en 2021. Il a un design qui attire beaucoup l’attention, une esthétique qui ne passe pas inaperçue. De la même manière, il s’est amélioré dans les finitions et dans la gamme mécanique, avec des options hybrides doux, hybrides et hybrides rechargeables. Vous l’avez également en finition N-line.

Nissan qashqai

Le Nissan Qashqai est l’une des nouveautés les plus importantes de l’année. Il arrivera avec un design plus spectaculaire, une gamme de moteurs électrifiés et plus de technologie à l’intérieur. Un design pointu et très attrayant avec lequel il cherche à regagner le trône du SUV le plus vendu en Espagne. Évidemment, la concurrence sera beaucoup plus grande mais ce sera l’un des Les meilleurs SUV de 2021, Il n’y a pas de doute.

Volkswagen Tiguan

Le Volkswagen Tiguan a été légèrement renouvelé fin 2020, avec notamment une version R de plus de 300 ch. Des versions hybrides rechargeables sont également attendues, sans perdre de vue les versions diesel ou essence plus traditionnelles. C’était déjà l’un de nos SUV préférés pour son grand équilibre et sa polyvalence, il est maintenant plus esthétique et mieux équipé en termes de technologie. Il a tout pour être l’un des meilleurs SUV de l’année !

Cet article a été publié sur Top Gear par Raúl Salinas.