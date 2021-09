Les 7 moments les plus effrayants de The Walking Dead de l’épisode de retour psycho-esque de Connie et Virgil

L’épisode, réalisé par le cerveau de l’horreur Greg Nicotero, a rendu un hommage saisissant à des classiques du genre tels que Psycho d’Alfred Hitchcock, The Hills Have Eyes de Wes Craven et La Nuit des morts-vivants de George Romero. De plus, il a livré certains des moments les plus effrayants de cette émission d’une saison donnée, en grande partie grâce à la conception sonore qui rebondit entre sa partition orchestrale stressante et le silence des scènes de point de vue de Connie. Avec ces deux avantages généraux déjà notés, passons en revue les sept moments les plus effrayants de “On the Inside”.