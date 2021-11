Les 7 mythes Internet qui ne sont pas aussi vrais qu’il y paraît | La technologie

Ceux d’entre nous qui surfent depuis quelques décennies ont tout entendu sur Internet, il est donc temps pour nous de démanteler certains mythes qui nous transportent trop et qui font plus de mal que de bien.

La vie est ce qui se passe entre le mythe et le mythe d’Internet. Et si les cookies, et si l’espionnage, et si les entreprises en ligne vous rendaient riche, et si tout sur Internet était un mensonge…

Il y a de nombreuses années sur Internet et nous les avons tous lu, c’est pourquoi nous pensons qu’aujourd’hui est un bon jour pour parler des mythes qui circulent habituellement sur Internet, par les groupes WhatsApp et par les réunions de travail, et démanteler certains de ceux-ci.

Sans plus tarder, passons en revue les, qui ne sont pas rares :

Votre fournisseur de services vous espionne : Beaucoup de gens pensent que leur fournisseur d’accès Internet les espionne et qu’ils constituent une menace pour leur vie privée. Et il est vrai que votre FAI en sait beaucoup sur ce que vous faites, mais ne peut pas se permettre d’envahir votre vie privée.

Bien que votre FAI puisse suivre votre activité, il ne dispose pas de suffisamment de ressources pour stocker toutes ces informations sur les utilisateurs qu’il sert. Vous pouvez donc être rassuré.

Le WiFi est déjà aussi bon que le câble : Comme de nombreux constructeurs et fabricants ont cessé d’inclure des ports RJ45 sur leurs ordinateurs portables, l’industrie dit depuis des années que le WiFi s’est tellement amélioré qu’il n’est plus nécessaire d’utiliser le câble.

Ce n’est pas vrai. Bien que les connexions sans fil se soient beaucoup améliorées, les professionnels continuent de recommander le câble car il n’y a rien d’aussi stable et fiable que le RJ45, pour beaucoup de réseau 5 GHz.

Rien de ce que vous lisez sur Internet n’est vrai : Le réseau regorge de complots, de rumeurs et d’informations incomplètes. Et il ne fait aucun doute qu’Internet regorge de désinformation, mais il existe également des milliers de sources qui fournissent des informations fiables.

Ces dernières années, la sécurité et la vérification n’ont pas été strictement appliquées, mais aujourd’hui, les médias sociaux et les grands géants comme Google et Amazon sont assez bons pour filtrer les bonnes informations et vous les fournir.

Internet a-t-il un propriétaire ou appartient-il à tout le monde ? Qui le contrôle et qui fixe les règles ? Essayons de savoir…

Les hackers ne ciblent que les riches: Le vol d’argent peut être l’une des raisons pour lesquelles quelqu’un pirate vos comptes ; Cependant, il peut également y avoir d’autres raisons.

Il se peut que quelqu’un pirate vos données personnelles par vengeance ou simplement pour voler des informations.

Le mode navigation privée vous protège: Tout le monde pense que l’utilisation du mode navigation privée vous protège. Et en réalité ce n’est pas comme ça. Le mode navigation privée vous aide à protéger votre vie privée en effaçant votre historique afin que les autres ne puissent pas voir ce que vous faites sur votre appareil.

Cependant, votre navigateur, votre fournisseur de services Internet et même le site Web que vous visitez peuvent toujours suivre votre activité. Par conséquent, en utilisant le mode navigation privée, vous limitez uniquement la capacité de votre appareil à savoir ce que vous faites.

Si Internet va mal pour vous, téléchargez des logiciels pour l’accélérer, ils fonctionnent toujours : Beaucoup de gens pensent qu’avoir un logiciel d’accélération Internet améliorera leurs performances Internet. Dans une certaine mesure, c’est vrai.

Le logiciel d’accélérateur Internet, en fait, aide à maintenir une connexion stable avec votre routeur en corrigeant la vitesse limitée, le stationnement de la bande passante et d’autres problèmes de connectivité.

Restreindre Internet aux enfants assure leur sécurité : Limiter l’accès des enfants à Internet ne garantit pas leur sécurité. De plus, cela les prive de centaines d’opportunités qui auraient pu les aider dans leur éducation, le développement de leur personnalité et bien plus encore.

Au lieu de restreindre l’utilisation d’Internet par vos enfants, apprenez-leur à faire la distinction entre le bien et le mal, et vous aurez des résultats durables et un impact plus important sur leur vie.