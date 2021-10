Les 7 péchés capitaux de Koeman à la tête du Barça

28/10/2021 à 01h23 CEST

Ronald Koeman a quitté le banc de Barcelone après des mois et des mois de rumeurs de licenciement. Le Néerlandais n’a pas été à la hauteur des attentes au club qu’il a fait champion d’Europe pour la première fois en 1992. Il repart avec un bagage d’une Coupe du Roi en saison et demie. Ci-dessous, nous analysons les sept péchés capitaux de sa carrière dans l’équipe :

1. Ne vous asseyez pas les « vaches sacrées »

Koeman a fait les gros titres des pires versions dont on se souvienne de Piqué, Busquets ou Sergi Roberto, ceci étant le début de sa fin.

2. Joueurs condamnés sans raison apparente

Le cas le plus sanglant a été celui d’un Miralem Pjanic pour lequel le Barça a versé 60 millions d’euros à la Juventus et qui n’a eu aucune continuité.

3. L’excès de confiance chez les Néerlandais

Koeman a insisté pour signer des compatriotes qui n’ont pas donné le niveau attendu comme Memphis Depay ou Luuk de Jong. Comme si cela ne suffisait pas, le seul à avoir travaillé, Frenkie de Jong, a à peine joué à un bon niveau avec lui.

4. Il n’a convaincu ni Messi ni Laporta

Que le président ait voulu le frapper cet été nous dit clairement qu’il n’a jamais eu la confiance du club. Messi n’est pas non plus sorti pour le défendre publiquement et ce n’était pas une raison impérieuse pour lui de rester.

5. Il a joué avec cinq défenseurs

Au Barça, on ne peut pas jouer avec cinq défenseurs et Koeman l’a fait dans un bon nombre de matchs pour essayer de combler les lacunes de ses centraux.

6. Il n’est pas tombé amoureux de son jeu dans les tribunes

Koeman n’a pas réussi à établir un style de jeu qui identifiait son Barça. La possession n’était pas sa priorité et c’est une religion parmi les fans de culé.

7. Il n’a pas gagné de Classique

Perdre trois matchs sur trois contre le Real Madrid a été une dalle qui a fini par condamner Koeman. Les défaites cette saison contre le Bayern, l’Atlético ou Benfica n’ont pas aidé non plus.