Les 7 plus gros échecs du basket-ball Duke sous l’entraîneur K

L’entraîneur le plus visible du basketball universitaire raccroche enfin. Mike Krzyzewski a annoncé que la prochaine saison 2021-2022 sera sa dernière année à la tête des Duke Blue Devils avant de prendre sa retraite. Duke aurait nommé l’assistant Jon Scheyer comme entraîneur en attente du programme, mettant fin aux spéculations sur qui remplacera l’entraîneur K avant même qu’il ne commence.

Les cerceaux universitaires ne seront tout simplement pas les mêmes sans l’entraîneur K. Duke est le programme le plus dominant du sport depuis l’embauche de Krzyzewski en 1980. Il entame sa dernière saison avec cinq championnats nationaux, 12 apparitions en Final Four et 1 170 victoires en carrière – le plus dans l’histoire du basketball universitaire masculin.

Les fans de basket-ball universitaire ne pouvaient pas s’éloigner de Duke au cours des trois dernières décennies, alors que le programme prenait de l’importance derrière l’entraîneur K. Duke était l’équipe dont on parlait constamment sur ESPN et qui jouait chaque année dans de grands tournois. La couverture de Duke a semblé écrasante pour les fans de toutes les autres équipes, et cela avait un moyen de rassembler les gens.

Avec Coach K à la barre, Duke est devenu le méchant universel du basket-ball universitaire. Les Blue Devils ont peut-être gagné plus que tout autre programme sous Krzyzewski, mais la nature même du basket-ball universitaire signifiait qu’ils ont également subi de nombreuses pertes de haut niveau qui ont été largement célébrées par les ennemis.

Alors que Coach K arrête, nous voulions revenir sur les plus grands moments d’échec du programme.

Défaite contre Mercer au premier tour du tournoi de la NCAA

Les Blue Devils 2014 étaient censés faire de grandes choses dans le tournoi de la NCAA. Duke était dirigé par Jabari Parker, le meilleur attaquant de première année qui était sur le point de devenir le deuxième choix du repêchage de la NBA. Duke avait également les futurs joueurs de la NBA Rodney Hood et Quinn Cook, ainsi qu’un formidable acteur dans Amile Jefferson. Personne n’aurait pu prédire que la tête de série n°3 laisserait tomber son premier match contre la tête de série n°14 Mercer, mais c’est exactement ce qui s’est passé.

Après que les champions de l’Atlantic Sun aient été bouleversés, l’un de leurs joueurs a fait la danse Nae Nae sur le court central. Ce moment était comme le meilleur matin de Noël pour les gens qui détestent Duke :

Défaite contre Lehigh au premier tour du tournoi de la NCAA

Deux ans avant que Mercer ne choque Duke au premier tour, c’est Lehigh qui a provoqué une surprise choquante contre les Blue Devils. Duke est entré dans le tournoi de la NCAA 2012 en tant que tête de série n ° 2 avec des aspirations au championnat. Duke avait quatre futurs états-majors de la NBA dans sa formation, Miles et Mason Plumlee étant rejoints par Austin Rivers et Seth Curry. Rien de tout cela n’a intimidé les Mountain Hawks.

Lehigh n’est devenu que la deuxième tête de série n ° 15 de l’histoire du tournoi à ce point pour renverser une tête de série n ° 2 au premier tour. Pour tous les talents de la NBA sur l’alignement de Duke, Lehigh avait toujours le meilleur joueur sur le terrain avec le garde junior CJ McCollum. Vous pouvez revivre les trois dernières minutes ici.

McCollum a terminé avec 30 points et deviendrait un choix de loterie un an plus tard.

Ne pas atteindre le Final Four avec Zion Williamson et deux autres choix parmi les 10 premiers

Duke est entré dans le tournoi NCAA 2019 avec ce qui semblait être l’une de leurs équipes les plus talentueuses de tous les temps. Zion Williamson s’est imposé comme le joueur le plus dominant du pays et l’une des plus grandes stars du basket-ball universitaire au cours de la dernière décennie. Duke avait également le futur choix au repêchage n ° 3 dans RJ Barrett et le choix n ° 10 dans Cam Reddish.

Duke a à peine devancé l’UCF en seizièmes de finale et Virginia Tech en 16es de finale jusqu’à ce qu’ils rencontrent enfin une équipe qu’ils ne pouvaient pas battre dans un match serré : Michigan State.

Kenny Goins, un senior de cinquième année sans rendez-vous, a tiré le feu vert avec 34 secondes à jouer pour mettre Michigan State en place pour de bon dans le match Elite Eight. Sur un sol avec autant de talent NBA, c’était incroyable de voir un ancien walk-on à Goins faire le plus gros jeu du match.

J’avais l’impression que l’entraîneur K n’avait pas utilisé correctement Zion toute la saison. Il ne fait aucun doute que celui-ci pique toujours pour Krzyzewski.

Souffler une grosse avance contre le Kentucky dans l’Elite Eight 1998

L’équipe de Duke 1997-1998 avait une liste chargée qui comprenait Trajan Langdon, Shane Battier, Steve Wojciechowski et le grand homme de première année Elton Brand. Les Blue Devils ont commencé l’année au troisième rang des sondages de pré-saison et ont été à la hauteur du battage médiatique la plupart de l’année.

Duke est entré dans le tournoi en tant que tête de série n ° 1 et a éliminé ses trois premiers adversaires. Puis est venu un affrontement avec le Kentucky dans l’Elite Eight. Duke menait par 15 points avec moins de 10 minutes à jouer en seconde période lorsque les Wildcats ont fait leur retour, clôturant sur une séquence de 30-10 pour assommer les Blue Devils et les éliminer du tournoi, 86-84.

Le Kentucky allait remporter son deuxième titre national au cours des trois dernières années, mais avec le recul, Duke semblait certainement être l’équipe la plus talentueuse du pays. Les Blue Devils reviendraient sur la plus grande scène du basket-ball universitaire l’année suivante, mais malheureusement pour eux, ils n’ont pas obtenu la rédemption qu’ils espéraient.

Duke perd contre UConn en finale nationale 1999

Duke est revenu l’année suivante en tant que numéro 1 de la pré-saison et semblait prêt pour une tournée de vengeance. Les Blue Devils ont remporté leurs cinq premiers matchs avant de tomber face à Cincinnati et au futur choix n ° 1 au repêchage global Kenyon Martin lors du Great Alaskan Shootout, mais l’entraîneur K remettrait son équipe sur la bonne voie. Duke n’a pas perdu à nouveau la saison régulière et a remporté le tournoi ACC.

Entré dans la grande danse en tant que tête de série n ° 1 à 32-1 cette année, Duke a fait sauter ses quatre premiers adversaires du tournoi, puis a remporté un match serré dans le Final Four contre la tête de série n ° 1 Michigan State. La seule équipe se situant entre Duke et un titre national était UConn, un programme masculin qui n’avait jamais tout remporté. Les Huskies gagneraient 77-74, derrière les 27 points de Richard Hamilton. Ce qui aurait pu devenir la meilleure équipe de K de tous les temps était finalement une équipe dont on se souviendra pour avoir raté un match.

Duke a terminé l’année 37-2, mais sans bague. L’équipe aurait quatre joueurs sélectionnés à la loterie du repêchage de la NBA à Brand, Langdon, Corey Maggette et William Avery.

La défaite au deuxième tour de 1993 contre Cal

Duke a entamé la saison 1992-1993 en cherchant à devenir la deuxième équipe de l’histoire du basket-ball universitaire masculin à remporter trois championnats nationaux d’affilée (les Bruins de l’UCLA de John Wooden en ont remporté sept d’affilée entre 1967-1973). Christian Laettner avait obtenu son diplôme, mais Duke avait toujours une formation empilée qui comprenait Grant Hill et Bobby Hurley. Les Blue Devils sont entrés dans le tournoi en tant que tête de série no 2 et ont rencontré l’équipe Cal de Jason Kidd au deuxième tour. Personne ne s’attendait à ce que les Bears réussissent le bouleversement, mais d’une manière ou d’une autre, ils l’ont fait.

Alors que Kidd a terminé avec 11 points et 14 passes décisives, c’est son coéquipier Lamond Murray qui a porté le fardeau des marqueurs. Murray a inscrit 28 points et 10 rebonds pour choquer les Blue Devils :

Toute la saison 2020 de Duke a été un désastre

Duke allait manquer le tournoi de la NCAA pour la première fois depuis 1995 au cours de la saison 2020 à moins qu’il ne remporte le tournoi ACC. Les Blue Devils ont remporté leurs deux premiers matchs du tournoi de conférence, puis le malheur a frappé : il y a eu un test Covid positif dans le programme qui a poussé Duke à arrêter sa saison.

Il est difficile de critiquer un programme essayant de naviguer dans la saison pendant une pandémie mondiale, mais Duke n’était tout simplement pas très bon avant le test positif. Ils n’ont terminé que 9-9 en conférence et ont vu leur joueur le plus talentueux, Jalen Johnson, quitter l’équipe à la mi-saison lorsqu’il a décidé de s’éloigner de l’équipe pendant une pandémie pour se préparer au repêchage de la NBA.

Duke a rechargé pour la dernière saison de Coach K avec une classe de recrutement dirigée par le choix potentiel n ° 1 du repêchage de la NBA 2022, Paolo Banchero. Coach K peut-il sortir en tête ? La prochaine tournée d’adieu sera la plus grande histoire du sport et devrait être fascinante, quelle que soit la façon dont elle se terminera.