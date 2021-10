Les 7 plus grosses surprises de la NFL jusqu’à présent cette saison

La saison 2021 de la NFL a été l’une des plus déroutantes et des plus merveilleuses de mémoire récente. Toutes les idées préconçues que j’avais à propos de l’année ont été fondamentalement brisées, et maintenant nous approchons du point médian avec des dizaines de questions sur ce qui se passera dans la foulée.

C’est une parité toujours souhaitée, mais rarement réalisée dans le football pro. Presque chaque division est un tirage au sort, et d’une semaine à l’autre, il n’y a pas de pronostics sur les matchs en dehors des verrous évidents et clairs contre des équipes qui n’ont gagné qu’un match, ou pas du tout. Cela m’a donc fait penser, dans une année pleine de surprises, quels sont les plus gros chocs de 2021 jusqu’à présent ?

Tout sur les Cardinals de l’Arizona



Ce n’est pas vraiment une surprise que les cardinaux soient bons. Je veux dire, ils ont lentement augmenté depuis que Kliff Kingsbury a pris le relais. Cela dit, il y a un gouffre entre terminer 8-8 il y a un an, être maintenant 7-0 et contrôler la NFC West.

Oui, l’Arizona n’a pas vraiment affronté d’équipes d’élite en voie d’être invaincues – mais il s’agit davantage de la façon dont l’équipe joue que de qui elle joue. Nous ne pouvons pas discuter de 2021 comme une grande saison ouverte où tout le monde est poussé chaque semaine, puis rétracter cela et dire que les Cardinals n’ont tout simplement joué avec personne de bon. Le fait est qu’ils réussissent là où d’autres équipes sont en difficulté, et c’est extrêmement excitant.

Ce que je pense que personne n’a vu venir, c’est à quel point cette équipe serait bonne pour gérer le ballon cette saison. L’Arizona a toujours un excellent jeu de passes, évidemment, et se classe dans le Top 10 – mais le jeu de course est actuellement 5e de la NFL, avec une moyenne de 136,6 verges par match, et à peine derrière les Ravens de Baltimore.

C’est une équipe de football complète et wow, quel délice.

Combien les QB recrue ont lutté

Nous étions devenus insensibles à l’idée qu’il faut du temps pour que les quarts soient bons dans la NFL, et c’est un peu notre responsabilité. Oui, les recrues entrant dans la ligue sont plus avancées que jamais en ce qui concerne la compréhension conceptuelle des jeux et du rythme chez les pros, mais cela ne signifie pas que tout le monde sera brillant dès le départ.

Cela a beaucoup à voir avec 2020 lorsque Joe Burrow et Justin Herbert ont illuminé la ligue. Ni l’un ni l’autre n’étaient aussi appréciés que cette récolte de passants de 2021, on s’attendait donc à ce que Trevor Lawrence, Zach Wilson et Justin Field soient tous immédiatement des phénomènes. Cela ne s’est pas produit. Lawrence a été médiocre, tandis que Wilson et Fields ont tous deux été en grande partie terribles.

Mac Jones est vraiment le seul passeur recrue qui a pris des clichés importants et n’a pas lutté cette saison. Il s’agit moins de leurs capacités dans leur ensemble, et plus d’une sorte de « correction du marché », où nous avons juste besoin de recalibrer à nouveau notre façon de penser aux QB.

Tom Brady est plus beau que jamais ?

Tom Brady est bon au football, l’eau est humide. Voici cependant l’affaire: alors que tout le monde savait que Brady serait bon, je ne pense pas que quiconque ait vu cette saison venir. Le quart-arrière des Buccaneers ne fait pas que prospérer, il efface la NFL de la poche d’une manière que nous n’avons pas vue depuis 2007, lorsqu’il a lancé 50 touchés.

Les projections sont difficiles cette année en raison de la saison de 17 matchs, alors normalisons cela pour une liste de 16 matchs et comparons à cette année record avec Randy Moss.

2007 : 398 sur 578 (67,9 % d’achèvement), 4 806 verges, 50 TD, 8 INT — 117,2 cote

2021 (prévu) : 464 sur 692 (67 % d’achèvement), 5 200 yards, 48 ​​TD, 7 INT — note 108,2

Avec le 17e match ajouté, il semble que ce sera la meilleure saison de Brady de tous les temps. A 44 ans.

Matthew Stafford a fait une énorme différence pour les Rams

Il y avait un énorme décalage entre l’appréciation des fans de Matthew Stafford et l’appréciation de la ligue à son égard. C’est pour cette raison que lorsque Stafford a été échangé des Lions aux Rams contre Jared Goff, cela a suscité une certaine perplexité. Pour beaucoup, Stafford était un mouvement latéral, peut-être une légère amélioration – alors que nous avons lentement appris qu’il y avait de nombreuses équipes essayant d’échanger pour le Detroit QB.

Maintenant, nous savons pourquoi. Ce n’est pas un coup particulier pour Goff, qui joue honnêtement bien pendant une année de reconstruction à Detroit. C’est plutôt un traité sur la différence qu’une mise à niveau de quart-arrière peut signifier pour une équipe avec du personnel d’élite à tous les autres postes.

Les Rams ressemblent de nouveau à des prétendants potentiels au Super Bowl dans la NFC, et ce rebond a tout à voir avec Stafford.

Le NFC Nord est terrible

Je n’avais absolument pas celui-ci sur ma carte de bingo. Avant la saison, j’aurais identifié la NFC Nord comme l’une des divisions les plus proches et les plus brutales de la NFL à côté de la NFC Ouest et de l’AFC Nord.

Vous aviez les Packers que nous savions tous être bons (en supposant que leurs problèmes avec Aaron Rodgers puissent être aplanis), les Bears qui étaient une équipe éliminatoire il y a un an, et les Vikings, des sous-performants éternels qui avaient tout le talent sur papier pour briser dehors.

Maintenant, sept semaines plus tard, seul Green Bay semble légitime. Les Bears et les Vikings ont respectivement 3-4 et 3-3, et il n’y a rien à quoi s’accrocher avec l’une ou l’autre équipe pour croire qu’elles sont équipées pour faire une course en séries éliminatoires.

L’effondrement des dauphins

Je dois admettre que j’étais assez haut sur Miami après la saison dernière. Ici, vous aviez une équipe qui a largement dépassé les attentes, ils avaient un jeune noyau et un trésor de choix de repêchage après avoir volé les Texans dans le commerce pour Laremy Tunsil et Kenny Stills.

Avec le bon personnel d’entraîneurs en place, il semblait que le ciel était la limite pour les Dolphins, et au lieu de cela, ils se sont écrasés et ont brûlé. Il n’y a pas une seule raison que vous puissiez indiquer, mais plutôt le fait qu’ils jouent juste un football vraiment horrible.

C’est une jeune équipe qui n’a plus l’air d’avoir une chimie sur le terrain. C’est devenu si grave qu’il y a maintenant des rumeurs selon lesquelles l’équipe pourrait abandonner le choix de premier tour 2020 Tua Tagovailoa et faire un autre échange, cette fois pour Deshaun Watson – qui pourrait même ne pas être en mesure de jouer, selon la façon dont la ligue traite les allégations d’agression sexuelle contre lui.

Cette équipe est un gâchis.

La domination de Ja’Marr Chase

Bien que nous ayons discuté des points de vue changeants des quarts entrant dans la ligue, il est toujours largement considéré que les receveurs recrue n’excellent pas dans l’ensemble. Justin Jefferson a été une percée pour le Minnesota la saison dernière et une valeur aberrante complète qui a battu le record de Randy Moss alors qu’il était détenu pendant plus de 20 ans.

Jefferson a terminé 2020 avec 1 400 verges.

Encore une fois, si nous normalisons à une saison de 16 matchs, Ja’Marr Chase devrait terminer avec 1 723 verges.

La relation immédiate de Chase avec Joe Burrow a été la principale raison du succès des Bengals en attaque. Un mouvement largement critiqué le soir du repêchage (y compris par le vôtre), la capacité de Chase n’a jamais été remise en question – mais plutôt de savoir si Cincinnati a mieux utilisé son capital de repêchage juste pour se familiariser avec son attaque. Maintenant, sept semaines plus tard, nous pouvons affirmer sans risque que cela pourrait être l’un des meilleurs choix du Top 10.

Les Bengals ont des menottes qui pourraient en faire une équipe offensive dominante pendant très, très longtemps.