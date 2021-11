Les 7 principales stratégies de médias sociaux que les directeurs marketing doivent adopter en 2022 [Infographic]

Selon une récente enquête CMO, les médias sociaux sont devenus encore plus critiques pour les spécialistes du marketing pendant la pandémie, ceux qui ont réussi à mener à bien leurs efforts sur les médias sociaux enregistrant un retour important sur leurs investissements dans les médias sociaux.

Il est clair que les médias sociaux continueront de jouer un rôle crucial pour attirer les clients, en particulier dans le monde post-pandémique – et en tant que tels, les responsables marketing doivent planifier leurs stratégies de marketing sur les médias sociaux en conséquence.

Pour vous aider, l’équipe de Grazitti Interactive a mis au point cette infographie perspicace, qui décrit une gamme de tactiques et de stratégies pour vous aider à établir une approche de gestion des médias sociaux plus agile et plus réactive en 2022.

Quelques considérations clés à garder à l’esprit.