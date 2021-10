Les 7 titres de Xavi avec Al-Sadd

22/10/2021

Le 23/10/2021 à 00h15 CEST

L’ex du FC Barcelone, Xavi Hernández, sur le banc Al-sadd Depuis la saison 2019-20, il a remporté ce vendredi son septième titre sur le banc de l’équipe qatarie après avoir remporté la finale de la Coupe Emir 2020-21 face à Al-Rayyan aux tirs au but.

Al-Sadd de Xavi, avec ce prix, a obtenu le succès dans cinq des sept compétitions auxquelles son équipe a participé : Emir’s Cup, League, Cup, Super Cup et Ooredoo Cup. Dans les tournois internationaux, son équipe a été reléguée, à la fois en Ligue des champions asiatique et en Coupe du monde des clubs.

En cette saison le Al-Sadd additionne tous ses matchs de championnat par victoires (6) et ce vendredi, malgré le nul face à Al-Rayyan emmené par Laurent Blanc, il a ajouté un nouveau titre à son palmarès. La dernière défaite du Al-sadd en Ligue date du 7 mars 2020, précisément contre Al-Rayyan (1-0).

Les 7 titres que Xavi Hernández a remportés en tant qu’entraîneur d’Al-Sadd

Titre 1 Super Coupe (Sheikh Jassim Cup)17.08.2019 · Al-Sadd – Al-Duhail 1-0 (finale)

Titre 2 Coupe du Prince Héritier17.01.2020 · Al-Sadd – Al-Duhail 4-0 (finale)

En demi-finale, jouée le 11.01.2020, Al-Sadd a battu Al-Rayyan 4-1

Titre 3 League Cup (Stars League Cup Ooredoo Cup)10.10.2020 · Al-Sadd – Al-Arabi 4-0 (finale)

A surmonté une ligue contre Al-Wakrah, Al-Shahaniya et Al-Ahli, les quarts de finale (Qatar SC) [temporada 2019-20] et les demi-finales (Al-Ahli) [temporada 2020-21]

Titre 4 · Coupe Emir (Coupe Amir)18.12.2020 · Al-Sadd – Al-Arabi 2-1 (finale)

A passé les huitièmes de finale (Al-Khavitiyath) et les quarts de finale (Al-Wakrah) [temporada 2019-20] et les demi-finales (Al-Duhail) [temporada 2020-21]

Titre 5 Coupe Prince Héritier26.02.2021 · Al-Sadd – Al-Duhail 2-0 (finale)

En demi-finale, jouée le 18.02.2021, Al-Sadd a battu Al-Rayyan 1-0

Titre 6Ligue (Qatar Stars League)Il a chanté l’alirón le 03/07/2021, à quatre journées de la fin, avec 50 points et 16 victoires et 2 nuls en 18 matchs, prenant 3 points d’avance sur le deuxième classé, Al-Duhail. Al-Sadd était l’équipe avec le score le plus élevé (69) et l’équipe avec le moins de buts encaissés (12). Il a terminé le championnat avec 22 matchs joués (19-3-0 / 77-14), prenant le deuxième 13 points d’avance (60-47).

Titre 7 · Coupe Emir (Coupe Amir)22.10.2021 · Al-Sadd 1-1 Al-Rayyan (pénalités, 5-4) (finale)

Titre correspondant à la dernière année académique [temporada 2020-21] qui a été reporté en mai 2021. Al-Sadd a battu Al-Arabi (3-0) en demi-finale, Al-Gharafa (0-5) en quart de finale et Al-Muaither (7-0) en huitième).