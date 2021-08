Les 71 nouveaux films à venir le mois prochain

Nous avons récemment parcouru la liste complète des nouveaux contenus à venir sur Netflix en septembre, vous savez donc que le mois est rempli du début à la fin. Nous avons également présenté tous les nouveaux films et séries originaux Netflix à venir le mois prochain. Inutile de dire que les nouvelles saisons de Lucifer et Money Heist sont de loin les originaux Netflix les plus attendus en septembre. Bien sûr, les abonnés de Netflix aiment aussi vraiment voir tous les nouveaux films qui devraient faire leurs débuts dans le mois à venir. Dans cet esprit, nous avons décidé de mettre en évidence chacun des nouveaux films qui sortiront sur Netflix en septembre 2021.

Films Netflix septembre 2021 : tout arrive le mois prochain

Il y a 34 films différents qui sortiront sur Netflix le 1er septembre. C’est vrai… nous ne parlons que d’un jour ! La liste comprend également un tas de favoris des fans. Les exemples sont Blade Runner, le classique culte Labyrinth et School of Rock. S’il y a un certain nombre de fois où vous pouvez regarder School of Rock qui pourrait être appelé trop de fois, nous n’avons aucune idée de ce que c’est.

Au total, 71 films différents arriveront sur Netflix au cours du mois de septembre. Et cela inclut à la fois les films originaux de Netflix ainsi que les films sous licence de studios tiers. Vous trouverez ci-dessous le calendrier de sortie complet des nouveaux films Netflix pour septembre 2021. Nous avons également inclus des liens vers tous les films originaux de Netflix afin que vous puissiez définir des rappels pour ceux que vous souhaitez regarder. Si vous décidez de définir quelques rappels, soyez assuré que ces titres seront automatiquement ajoutés à votre liste dès leur sortie le mois prochain.

Diffusion le 1er septembre

Une histoire de Cendrillon

La maison tordue d’Agatha Christie

Barbie Grande Ville Grands Rêves

Blade Runner : Le montage final (1982)

Le lagon bleu (1980)

Chappie

Danger clair et présent

Suspense

Montagne froide

Crocodile Dundee à Los Angeles

cher John

Faire la bonne chose

Écrivains de la liberté

Fête à la maison

La lanterne Verte

Fête à la maison 2

Fête à la maison 3

Comment être un cow-boy – SÉRIE NETFLIX

L’interview

Labyrinthe

Lettres pour Juliet

L’amour ne coûte rien (2003)

Attaques de Mars !

Maréchal

Hommes mystères

Le professeur fou

The Nutty Professor II : Les Klumps

Tournant : le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Il était une fois en Amérique

Saison ouverte 2

Comptine et raison

Ecole du rock

Les Larmes du soleil

Bienvenue à la maison Roscoe Jenkins

JJ+E – FILM NETFLIX

Kate – FILM NETFLIX

Proie – FILM NETFLIX

Pédale Yowamushi

Route de la grande pédale Yowamushi

Je Suis Karl – FILM NETFLIX

Zone compatible – FILM NETFLIX

Personne n’en sort vivant – FILM NETFLIX

On dirait de l’amour – FILM NETFLIX

Date de sortie à déterminer