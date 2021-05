Les 72 jours de Kim Kardashian avec Kris Humphries qu’elle effacerait de sa vie si elle le pouvait

Peu de gens se souviennent de l’épisode. Pendant 72 jours en 2011, Kim Kardashian était mariée à Kris Humphries, alors joueur de la NBA.. Un mariage qui s’est effondré comme un château de cartes et dont le mannequin et la femme d’affaires ont tellement honte qu’elle est terrifiée que ses enfants connaissent l’histoire.

C’est ce qu’elle a avoué dans une vidéo dans laquelle elle dit littéralement qu’elle n’est pas prête à affronter ce moment. “Je ne veux vraiment pas vous expliquer des choses comme qui est Kris Humphries.”, dit Kardashian qu’elle est claire qu’un jour elle devra faire face à certaines intimités avec ses quatre enfants -North (7) Saint (5), Chicago (3) et Psalm (2 ans), qui ont déjà vu un moment d’elle programme.

«Quand devons-nous les asseoir et leur dire: ‘Pouvez-vous voir ces saisons et ce que maman et papa ont fait toutes ces années?'”, s’interroge le mannequin qui, pourtant, ne semble pas s’être soucié du fait qu’ils faisaient partie de la série dès leur naissance. «Récemment, les enfants m’ont demandé de voir le programme, mais je ne sais pas quoi faire car je vais devoir expliquer beaucoup de choses», ajoute-t-il.

“Je ne savais pas comment gérer ça”

Et qu’en pense l’autre impliqué? Kris Humphries a pris sa retraite en 2019 après 13 saisons au cours desquelles il a joué pour des équipes comme l’Utah, Dallas, Brooklyn, Boston ou Atlanta, et a annoncé sa décision dans un long article du Players ‘Tribune dans lequel il était brutalement honnête sur le sujet. a marqué sa vie.

«L’ironie de ma carrière est que j’ai finalement découvert quel genre de joueur j’étais quand je suis arrivé aux Nets. J’allais essayer d’obtenir 10 rebonds et de ne pas faire de bruit parce que je n’étais pas le joueur de la franchise. C’était un de plus. Finalement, il avait l’impression de savoir qui il était. Et puis j’ai rencontré une fille qui s’est avérée très célèbre, je me suis mariée et…. Mince», A expliqué Humphries à ce sujet.

Humphries à son époque à Atlanta. Keith Allison

“Vue, J’aurais dû savoir dans quoi je m’embarquais. J’étais vraiment naïf quant à savoir à quel point ma vie allait changer. Mais la seule chose qui me dérange vraiment, c’est quand les gens disent que mon mariage était une configuration. Il y a certainement beaucoup de choses dans ce monde qui ne sont pas tout à fait réelles. Mais notre relation était réelle à 100%. Quand il est devenu clair que cela ne fonctionnait pas … que puis-je dire? C’était nul. Ce n’est jamais facile de vivre la honte de quelque chose comme ça: avec vos amis, avec votre famille … Mais quand ça se déroule si publiquement, devant le monde, c’est un tout autre niveau. C’était brutal », a ajouté l’ancien joueur.

Humphries, 36 ans, reconnaît que le monde est tombé sur lui. “Je ne savais pas comment gérer ça. Toute ma vie, j’ai été une personne heureuse et confiante. Mais rien ne peut vous préparer à la sensation de marcher dans la rue, ou d’être n’importe où, vraiment, à l’épicerie, à la station-service, et d’avoir des gens qui courent littéralement vers vous et essaient de vous filmer, essayer de vous attraper, dire que Dieu sait quoi. Ce n’est pas naturel. Ce n’est pas la vraie vie », a-t-il souligné.

“Je vais être honnête, j’ai fait face à beaucoup d’anxiété, surtout quand il y avait beaucoup de monde. J’étais dans un endroit sombre pendant environ un an. Je ne voulais pas quitter ma maison. Vous avez l’impression que … je ne sais pas … tout le monde vous déteste, mais ils ne savent même pas pourquoi. Ils ne vous connaissent même pas du tout. Ils reconnaissent simplement votre visage et les autres s’en moquent », a-t-il avoué.

L’ancien joueur a vécu une telle épreuve qu’il a été laissé à lui-même. “Je ne voulais pas être Kris Humphries. C’est le sentiment le plus fou du monde, ne pas vouloir être soi-même. Et je ne voulais même rien dire pour me défendre, car j’avais l’impression de ne pas pouvoir gagner. Vous ne pouvez pas résister aux tabloïds. Vous ne pouvez pas faire face à cette machine. Cela n’a pas de sens », a conclu Humphries en référence à sa liaison avec Kim Kardashian.