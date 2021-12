Les 75 meilleurs joueurs non américains de l’histoire

Les confrères du prestigieux site Hoopshype, référence mondiale de l’information NBA, ont mené une enquête auprès de ses rédacteurs pour choisir le Top 75 des joueurs non américains de l’histoire Logiquement, presque tous ceux qui occupent les premières places sont des joueurs des vingt dernières années, où les joueurs étrangers sont de plus en plus nombreux et transcendants en NBA. Logiquement, ils n’accordent presque aucune importance à ce que les joueurs ont fait en dehors de la meilleure ligue de basket au monde (Dejan Bodiroga est placé à la 50e position).

Les classiques ne manquent pas comme Olajuwon ou Steve Nash ou les stars du présent comme Giannis Antetokounmpo ou Luka Doncic (très top). 6 Espagnols se faufilent dans la liste : Rudy Fernández, Juan Carlos Navarro, José Manuel Calderón, Serge Ibaka, Ricky Rubio et, bien sûr, très haut, Pau Gasol et Marc Gasol. Voici la liste :

Hakeem Olajuwon (Nigéria)

Dirk Nowitzki (Allemagne)

Giannis Antetokounmpo (Grèce)

Steve Nash (Canada)

Pau Gasol (Espagne)

Tony Parker (France)

Manu Ginobili (Argentine)

Nikola Jokic (Serbie)

Dikembe Mutombo (Congo)

Marc Gasol (Espagne)

Luka Doncic (Slovénie)

Al Horford (République dominicaine)

Rudy Gobert (France)

Drazen Petrovic (Croatie)

Yao Ming (Chine)

Predrag Stojakovic (Serbie)

Joël Embiid (Cameroun)

Arvydas Sabonis (Lituanie)

Detlef Schrempf (Allemagne)

Vlade Divac (Serbie)

Rolando Blackman (Panama)

Toni Kukoc (Croatie)

Karl-Anthony Towns (République dominicaine)

Nikola Vucevic (Monténégro)

Joakim Noé (France)

Ben Simmons (Australie)

Andrei Kirilenko (Russie)

Rik Smits (Pays-Bas)

Goran Dragic (Slovénie)

Luis Scola (Argentine)

Luol Deng (Grande-Bretagne)

Zydrunas Ilgauskas (Lituanie)

Domantas Sabonis (Lituanie)

Andrew Bogut (Australie)

Mychal Thompson (Bahamas)

Ricky Rubio (Espagne)

Dino Radja (Croatie)

Danilo Gallinari (Italie)

Pascal Siakam (Cameroun)

Sarunas Marciulionis (Lituanie)

Kristaps Porzingis (Lettonie)

Serge Ibaka (Espagne)

Hidayet Turkoglu (Turquie)

Nicolas Batum (France)

Jamal Murray (Canada)

Nené Hilario (Brésil)

Mehmet Okur (Turquie)

Jonas Valanciunas (Lituanie)

Patrick Mills (Australie)

Dejan Bodiroga (Serbie)

Steven Adams (Nouvelle-Zélande)

Andrew Wiggins (Canada)

Clint Capela (Suisse)

Leandro Barbosa (Brésil)

José Manuel Calderón (Espagne)

Oscar Schmidt (Brésil)

Boris Diaw (France)

Tristan Thompson (Canada)

Juan Carlos Navarro (Espagne)

Rick Fox (Canada)

Bojan Bogdanovic (Croatie)

Evan Fournier (France)

Marcin Gortat (Pologne)

Joe Ingles (Australie)

Dennis Schroder (Allemagne)

Nikos Galis (Grèce)

Predrag Danilovic (Serbie)

Swen Nater (Pays-Bas)

JJ Barea (Porto Rico)

Samuel Dalembert (Canada)

Vassilis Spanoulis (Grèce)

Rudy Fernandez (Espagne)

Deandre Ayton (Bahamas)

Jusuf Nurkic (Bosnie)

Tiago Splitter (Brésil)