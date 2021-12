Les 76ers battent les Warriors de Curry et les Jazz, Grizzlies et Clippers montent

12/12/2021 à 07:31 CET

.

Les Golden State Warriors ont été battus à Philadelphie par les 76ers grâce à la défense qu’ils ont menée sur Stephen Curry en même temps que les Jazz et les Clippers accumulaient des victoires importantes qui consolident leur position dans les positions éliminatoires.

La Les 76ers de Philadelphie gagnent 102-93 contre les Warriors cela a amené l’équipe de Curry à accumuler sa cinquième défaite de la saison et à perdre le leadership de la Conférence Ouest face aux Phoenix Suns, qui ont battu les Boston Celtics 111-90 vendredi. Face aux 76ers, la grande star des Californiens, Stephen Curry, n’a pu marquer que 18 points. Pendant ce temps, Joel Embiid chez les 76ers a marqué 26 points, 9 rebonds et 4 passes décisives. La défense de Matisse Thybulle a empêché Curry de battre le record de 3 points de Ray Allen. Curry n’a marqué que 3 des 14 3 points qu’il a essayés pendant le match, ce qui lui laisse maintenant 6 3 points pour Allen qui a effectué 2 973 tirs au-delà de la ligne des 3 points au cours de sa carrière.

Les grands gagnants de samedi étaient les Utah Jazz, les LA Clippers et les Denver Nuggets. Le Jazz a battu les Wizards à Washington 98-123. Il s’agit de la septième victoire consécutive pour l’équipe d’Utah et la place en troisième position de la Conférence Ouest, derrière les Warrios et les Suns, avec 19 victoires et 7 défaites. Pour sa part, les Clippers ont battu les Orlando Magic 106-104 dans un match serré grâce aux 2 points marqués par Reggie Jackson dans les 2 dernières secondes. L’Espagnol des Clippers Serge Ibaka n’a pas joué malgré sa blessure. La victoire contre le Magic permet aux Clippers de se classer cinquième de la Conférence Ouest, avec une victoire de moins que le quatrième classé, les Grizzlies de Memphis, également vainqueur ce samedi.

Alors que, Les Denver Nuggets ont battu les San Antonio Spurs 112-127 Grâce à la performance de Nikola Jokic qui a réalisé un nouveau double-double avec 35 points, 17 rebonds et 8 passes en plus de 3 contres. La base argentine des Nuggets, Facundo Campazzo, a joué 29 minutes et marqué 8 points, 8 passes et 2 rebonds. Avec la victoire de samedi, les Nuggets ont dépassé les Dallas Mavericks de Luka Doncic pour se classer septième de la Conférence Ouest, une victoire sur les Lakers de Los Angeles.

Les Grizzlis, dans laquelle milite l’espagnol Santi Aldama, ils ont battu les Rockets, avant-dernière de la Conférence Ouest, par 113-106. Aldama a joué 3,33 minutes au cours desquelles il a obtenu 2 points et 1 rebond. Dans la Conférence de l’Est, Chicago Bulls, avec 7 joueurs absents, dont leur meilleur buteur, DeMar DeRozan, ont été a battu le Miami Heat 118-92.