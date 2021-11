Les 76ers commencent à subir l’effet de Ben Simmons

Les Sixers On leur promettait d’être heureux quand, malgré le fait de porter la croix d’avoir Ben Simmons sans vouloir jouer le capital pour que cette équipe fonctionne, ils ont commencé à enchaîner victoire après victoire pour ouvrir la saison. Mais le coronavirus reste un élément important dans la société, ne le négligeons pas, et cette équipe a touché deux des autres jambes qui le soutiennent. Tobias Harris n’a récupéré que deux matchs après avoir été six sans participer. Joel Embiid a un cas plus aigu : il a perdu les quatre derniers et c’est de là que viennent les quatre défaites consécutives qui inquiètent tant maintenant. Et avec les équipes de conférence, ce qui est toujours pire. Les Knicks, les Bucks, les Raptors et, hier soir, les Pacers sont descendus de ‘Doc’ d’un cheval qui était en première position il y a quelques dates à peine pour les laisser avec 8-6.

Cette nuit même, pour plus de douleur, on sait que Dave Joerger, entraîneur adjoint et connu à Memphis ou Sacramento pour son séjour là-bas, doit mettre du temps à guérir d’un cancer. Plusieurs problèmes de santé se sont enchaînés, dont on sait déjà qu’il est le plus important, et l’activité sportive en souffre comme il ne pouvait en être autrement..

Au Indianapolis touché, à nouveau, la croix. Ils sont venus avec des possibilités à la fin, mais c’est un ancien, TJ McConnell, qui a condamné la victoire de l’équipe locale qui se remet de 1-6 avec laquelle la campagne a commencé. 27 points de Justin Holiday, double-double de Sabonis et triple-double de Brogdon, bon moment de Myles Turner, etc. Rick Carlisle commence à prendre l’air en tournant peu et en affirmant le bloc d’une équipe qui est régulière dans la Conférence Est depuis plusieurs années. Harris, avec 32 points, était le meilleur buteur des Sixers qui ne se sont pas donnés à la fin et sont tombés à Gainbridge Fieldhouse 118-113.

Ce n’est qu’à la toute fin que les Sixers sont entrés pleinement dans la lutte pour le match. Le début a été désastreux. Les points ont commencé à tomber à domicile comme la pluie dans le désert et l’avantage s’est accru. Avec l’irruption de Justin Holiday, jouant pour lui avec une charrette et clôturant la soirée avec seulement deux ratés dans le tir, la différence se creusait. Au deuxième quart-temps, les Pacers jouaient déjà non pas avec les dix mais avec les vingt, ce qu’ils ont réalisé avec un panier à mi-distance de Turner, qui était bien en attaque (20 points) et en défense (6 contres), pour 63 – 43. Harris a commencé à distribuer depuis le poste bas et a réussi à revenir à 10, 70-60, avant la pause, après une paire de 3 points dans un bon set. Dans le troisième le chewing-gum s’est à nouveau tendu, passant à quinze en 88-73, et les menaces des locaux ont été bien plus fortes : LeVert, Brogdon ou Holiday, qui n’ont cessé de mettre, uniquement à l’extérieur. En l’absence de cinq minutes, l’équipe visiteuse a accéléré le rythme pour forcer l’échec et est entrée dans le match. Tyrese Maxey subirait l’un des maux des joueurs, qui doit être bien fait des deux côtés et pas seulement d’un seul : ses points ont laissé les Sixers aux portes de la rentrée finale, mais McConnell l’a puni en défense avec deux pénétrations presque tracées. terminé à gauche et un troisième à droite qui n’a pas réussi à couper. Avec cela, Indiana a gardé le gars dans les minutes les plus serrées et a su ajouter une victoire de plus, ce qui le rapproche d’un Philadelphie sans excès d’argent ni de bénéfices.