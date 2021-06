Les 76ers de Philadelphie décrochent une place en demi-finale de la Conférence Est après avoir battu les Wizards de Washington 129-112

03/06/2021 à 12:52 CEST

76ers de Philadelphie s’est imposé comme un local Les sorciers de Washington par 129-112 lors du cinquième et dernier match des Play-offs du premier tour de la NBA Eastern Conference. Avec ce triomphe de 76ers de Philadelphie, l’égalité est de 4-1, ce qui signifie que les joueurs de 76ers de Philadelphie Ils seront en demi-finale de la Conférence Est car il n’y a pas assez de matches pour que leur adversaire inverse le résultat.

Le premier quart a connu des variations dans le score des deux équipes, en effet, les joueurs des Philadelphia 76ers sont venus l’emporter par zéro point (2-2) et leurs rivaux par sept (17-24) pour terminer avec 29-29. Plus tard, au deuxième quart-temps, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau d’affichage jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 36-34. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 65-63 points avant la pause.

Au cours du troisième quart-temps, il y a eu à nouveau des alternances sur le tableau de bord, jusqu’à ce qu’à la fin l’équipe locale finisse par prendre ses distances et termine avec un résultat partiel 38-31 et 103-94 au total. Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe locale s’est à nouveau distanciée à la lumière, en effet, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce quart-temps de 12-2 et a gagné par 21 points (122-101) et le quatrième terminé avec un résultat partiel de 26-18, terminant ainsi le match avec un résultat final de 129-112 en faveur de 76ers de Philadelphie.

De plus, les joueurs de 76ers de Philadelphie qui se sont le plus démarqués dans la confrontation ont été Tobias Harris Oui Seth au curry, qui avait 28 points, six passes et neuf rebonds et 30 points et deux passes respectivement. De son côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Bradley Beal Oui Russell Westbrook, avec respectivement 32 points, cinq passes et sept rebonds et 24 points, 10 passes et huit rebonds.