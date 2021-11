Les 76ers de Philadelphie établis en tant que «roi» de la Conférence de l’Est: victoire sur les Bulls et 8-2

Après 10 matchs disputés lors de la saison régulière 2021/22 de la NBA, 76ers de Philadelphie Il a montré qu’il est sans rival dans la Conférence de l’Est. La franchise de Pennsylvanie a de nouveau gagné Chicago Bulls (cette fois par 114-105), pour ajouter sa huitième victoire du parcours.

Joel Embiid et Furkan Korkmaz ont été chargés de détruire les aspirations des joueurs de Billy Donovan. Le premier, avec une performance de 30 points et 15 rebonds. Le second, marquant 25 points sur le banc. Les 32 points de Zach LaVine ont été inutiles, ou les 25 points de DeMar DeRozan.

Félicitations, coach! – pic.twitter.com/PXFKddrETx – Philadelphia 76ers (@sixers) 7 novembre 2021