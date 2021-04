Les 76ers de Philadelphie gagnent 121-90 sur Oklahoma City Thunder

27/04/2021 à 03:53 CEST

Philadelphie 76ers a été imposé comme un local Tonnerre d’Oklahoma City par 121-90 dans une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à l’extérieur avec Bucks de Milwaukee par 132-94, alors que les visiteurs ont également subi une perte à la maison avec Wizards de Washington par 109-129, donc après le match, ils ont terminé une séquence de quinze défaites d’affilée. Apres le jeu, Philadelphie 76ers obtenir une place aux barrages avec 40 matchs gagnés sur 61 joués. Pour sa part, Tonnerre d’Oklahoma City il serait exclu des play-offs avec 20 victoires en 61 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier trimestre Philadelphie 76ers Il était le protagoniste principal, en fait, il a obtenu un 10-2 partiel et a réalisé la différence maximale (huit points) à la fin du quart jusqu’à terminer avec un résultat de 34-26. Plus tard, au cours du deuxième quart, l’équipe locale s’est distancée dans la lumière et a augmenté l’écart à un maximum de 16 points (55-39) au cours du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 26-19. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 60-45 sur le tableau de bord.

Au troisième quart, les joueurs de l’équipe locale ont encore augmenté leur différence, ils sont venus s’imposer de 30 points (90-60) jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 33-21 et 93-66 au total. Enfin, au cours du dernier trimestre Philadelphie 76ers il se distança à nouveau dans l’électronique, atteignit une différence de 37 points (109-72), et le quatrième se termina par un résultat partiel de 28-24. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat de 121-90 pour les locaux.

Au cours de la réunion, la participation de Joël Embiid Oui Dwight Howard, qui a obtenu 21 points, une passe et cinq rebonds et neuf points, deux passes et 11 rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Ty Jerome Oui Darius Bazley pour leurs interventions dans le jeu, avec 22 points, deux passes et deux rebonds et 14 points, deux passes et sept rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Philadelphie 76ers sera contre Atlanta Hawks dans le Centre Wells Fargo, tandis que Tonnerre d’Oklahoma City jouera contre Celtics de Boston dans le Jardin Td. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.