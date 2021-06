Les 76ers de Philadelphie l’emportent 111-127 contre les Hawks d’Atlanta

12/06/2021 à 09:47 CEST

76ers de Philadelphie gagné en tant que visiteur de Atlanta Hawks par 111-127 après le troisième tour des Play-offs des demi-finales de la NBA Eastern Conference. Avec cette victoire de 76ers de Philadelphie, l’égalité se termine par un résultat de 1-2.

Au cours du premier quart-temps, il y a eu plusieurs changements de leader au tableau d’affichage, même si finalement l’équipe visiteuse a fini par prendre ses distances et a terminé sur un résultat de 20-28. Après cela, au cours du deuxième trimestre, les joueurs locaux ont réduit les différences, qui se sont terminées par un résultat partiel de 36-33. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 56-61 points avant la pause.

Au cours du troisième quart-temps, les joueurs de l’équipe visiteuse se sont distanciés dans l’électronique, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart-temps de 15-2 et ont augmenté la différence à un maximum de 20 points (73-93) jusqu’à terminer avec un résultat partiel de 19-34 (et un total de 75-95). Enfin, au dernier quart, il a également réduit les distances Atlanta Hawks, mais pas assez pour gagner le match et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 36-32. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé par un résultat final de 111-127 pour les visiteurs.

Une grande partie de la victoire de 76ers de Philadelphie a été cimenté de 27 points, huit passes et neuf rebonds de Joël embiid et les 22 points, cinq passes et huit rebonds de Tobias Harris. Les 28 points et huit passes décisives de Amenez des jeunes et les 23 points et sept rebonds de John Collins ils n’étaient pas suffisants pour Atlanta Hawks pourrait gagner le match.

Après avoir remporté la victoire, Atlanta Hawks les visages seront revus avec 76ers de Philadelphie dans le Arène de la ferme d’État dans le quatrième match de la série. Suivez le calendrier NBA dans son intégralité.