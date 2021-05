Les 76ers de Philadelphie l’emportent 126-104 contre les Hawks d’Atlanta

01/05/2021 à 03:51 CEST

Philadelphie 76ers a réussi à gagner à domicile contre Atlanta Hawks par 126-104 lors d’une nouvelle journée NBA. Les locaux viennent de remporter la victoire à domicile contre Atlanta Hawks par 127-83, donc après le match, ils ont accumulé quatre victoires d’affilée. D’autre part, les visiteurs perdus loin de chez eux avec Philadelphie 76ers par 127-83, donc après ce résultat, ils ont ajouté un total de quatre défaites d’affilée. En ce moment, Philadelphie 76ers Il compte 42 matchs gagnés sur 63 joués, ce qui lui permettrait de se qualifier pour les Play-offs, tandis que Atlanta Hawks il continue également en play-off avec 34 matchs gagnés sur 64 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Au cours du premier trimestre Atlanta Hawks Il était le principal dominateur, en fait, il a obtenu un partiel dans ce quart-temps de 13-2 et a continué à gagner par 13 points (8-21) jusqu’à terminer avec un résultat de 23-26. Plus tard, le deuxième quart a eu des alternances sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 42-20. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 65 à 46 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe visiteuse a réduit les distances dans la lumière, réduit la différence à des valeurs minimales à la fin du trimestre jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 29-31 et 94-77 au total. Enfin, au dernier quart, les locaux se sont distancés sur le tableau de bord, sont venus l’emporter par 24 points (115-91) et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 32-27. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat de 126-104 pour Philadelphie 76ers.

Pendant le match, la participation de Dwight Howard Oui Joël Embiid, qui avait 19 points, une passe et 11 rebonds et 18 points, une passe et six rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Apportez des jeunes Oui Clint Capela, avec 32 points, quatre passes et un rebond et 11 points, une passe et 15 rebonds respectivement.

Le prochain jeu de Philadelphie 76ers sera contre San Antonio Spurs dans le Centre At & t. De son côté, la prochaine réunion du Atlanta Hawks sera contre Chicago Bulls dans le State Farm Arena. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.