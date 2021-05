Les 76ers de Philadelphie l’emportent sur les Chicago Bulls 94-106

04/05/2021 à 05:51 CEST

Philadelphie 76ers a été imposé à Chicago Bulls loin de chez eux par 94-106 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de perdre à la maison avec Atlanta Hawks par 108-97, donc après ce résultat, ils ont ajouté un total de cinq défaites d’affilée, tandis que les visiteurs ont remporté la victoire à l’extérieur contre San Antonio Spurs par 111-113, donc après le match, ils ont terminé une séquence de six victoires consécutives. Philadelphie 76ersAvec ce résultat, il se retrouve avec l’une des places d’accès au Play-off avec 44 victoires en 65 matchs joués. Pour sa part, Chicago BullsAprès le match, il resterait en dehors des positions des barrages pour le moment avec 26 matchs gagnés sur 65 joués. Suivez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart avait l’équipe visiteuse comme protagoniste et dominateur, avait une différence maximale de 17 points (15-32) jusqu’à terminer avec 20-34. Après cela, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de Philadelphie 76ers ils ont réussi à se distancer dans la lumière et ont eu une différence maximale de 21 points (34-55) au cours du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 23-26. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 43 à 60 points avant la pause.

Au troisième quart, les visiteurs ont réussi à se distancer à nouveau dans le jeu électronique, augmentant l’écart à un maximum de 23 points (51-74) jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 20-23 et un résultat global de 63-83. Enfin, au cours du dernier quart, les locaux ont de nouveau comblé l’écart sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé une course de 12-0, bien que pas assez pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un score partiel de 31-23. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé avec un résultat final de 94-106 en faveur de Philadelphie 76ers.

Pendant le match, la participation de Tobias Harris Oui Seth curry, qui avait 21 points, trois passes et neuf rebonds et 20 points, quatre passes et quatre rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Coby blanc Oui Daniel Theis, avec 23 points, cinq passes et deux rebonds et 11 points, trois passes et huit rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, dans le prochain match Philadelphie 76ers va affronter Houston Rockets dans le Centre Toyota. Pour sa part, Chicago Bulls sera mesuré avec Charlotte frelons dans le Centre du spectre. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.