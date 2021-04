Les 76ers de Philadelphie ont battu les Hawks d’Atlanta (127-83)

29/04/2021 à 03:52 CEST

Philadelphie 76ers a gagné à la maison pour Atlanta Hawks par 127-83 dans un nouveau tour de la NBA. Les locaux viennent de remporter la victoire à domicile contre Tonnerre d’Oklahoma City 121-90, ajoutant un total de trois victoires lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont subi une défaite à l’extérieur avec Pistons de Detroit 100-86, ajoutant un total de trois défaites à leurs cinq derniers matchs. En ce moment, Philadelphie 76ers Il compte 41 matchs gagnés sur 62 joués, ce qui lui permettrait de se qualifier pour les barrages. Pour sa part, Atlanta Hawks il continue également en play-off avec 34 victoires en 63 matchs disputés. Suivez le classement NBA après le duel.

Au cours du premier quart, les joueurs des Philadelphia 76ers ont été les principaux protagonistes de l’arène.En fait, ils ont réalisé une course de 12-0 au cours du quart et ont augmenté la différence à un maximum de 20 points (35-15) et ont terminé avec 37-17. . Plus tard, au deuxième trimestre Philadelphie 76ers Il a réussi à se distancer dans la lumière et a eu une différence maximale de 28 points (65-37) au cours du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 30-22. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 67-39 dans l’électronique.

Au cours du troisième quart-temps, les locaux se sont distancés sur le tableau de bord, ils sont venus gagner par 31 points (74-43) jusqu’à ce qu’ils terminent avec un résultat partiel de 26-24 et un total de 93-63. Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de Philadelphie 76ers Ils ont encore augmenté leur différence, en fait, ils ont obtenu un 14-2 partiel et ont atteint une différence de 46 points (127-81), et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 34-20. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le match avec un résultat de 127-83 pour les joueurs de l’équipe locale.

Au cours de la réunion, la participation de Seth curry Oui Tobias Harris, qui a obtenu 20 points, une passe et trois rebonds et 17 points, six passes et sept rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée John Collins Oui Colline de Salomon pour ses actions pendant le match, avec 21 points, deux passes et quatre rebonds et 14 points, quatre passes et cinq rebonds respectivement.

Dans le prochain match NBA, Philadelphie 76ers jouera à nouveau contre Atlanta Hawks dans le Centre Wells Fargo. De son côté, la prochaine réunion du Atlanta Hawks sera contre Philadelphie 76ers dans le Centre Wells Fargo. Consultez le calendrier complet de la NBA.