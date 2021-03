Les 76ers de Philadelphie ont battu les Lakers de Los Angeles (101-109)

26/03/2021 à 06:20 CET

Philadelphie 76ers a gagné en tant que visiteur de Les Lakers de Los Angeles par 101-109 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de perdre loin de chez eux avec Pélicans de la Nouvelle-Orléans par 128-111, donc après ce résultat, ils ont complété une séquence de cinq défaites consécutives, tandis que les visiteurs ont gagné à l’extérieur contre Guerriers de l’état d’or 98-108, donc après le match, ils ont ajouté un total de cinq victoires consécutives. Avec ce résultat, Philadelphie 76ers Il compte 32 matchs gagnés sur 45 joués, ce qui lui permet de s’imposer dans les positions Play-off. Pour sa part, Les Lakers de Los AngelesAprès le match, il reste également en barrage avec 28 matchs gagnés sur 45 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Au premier quart, il y avait des alternances sur le tableau de bord jusqu’à la fin avec un résultat de 24-27. Plus tard, au deuxième trimestre Les Lakers de Los Angeles a réussi à égaliser le jeu grâce à un retour, qui s’est terminé par un résultat partiel de 30-27. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 54-54 dans la lumière.

Le troisième quart a présenté l’équipe visiteuse, en fait, l’équipe a réalisé un 13-2 partiel dans ce quart et a marqué la différence maximale (18 points) à la fin du quart jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 17-35 et un 71 -89 au total. Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe locale a réussi à se rapprocher à nouveau sur l’électronique, mais pas assez pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 30-20. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé avec un résultat de 101-109 en faveur de Philadelphie 76ers.

Une grande partie de la victoire de Philadelphie 76ers a été cimenté de 28 points et cinq rebonds de Danny vert et les 19 points, deux passes et un rebond de Seth curry. Les 25 points et neuf rebonds de Kyle kuzma et les 20 points, 11 passes et trois rebonds de Dennis Schroder ils n’étaient pas assez pour Les Lakers de Los Angeles pourrait gagner la partie.

Dans le prochain match NBA Les Lakers de Los Angeles va affronter Les Cavaliers de Cleveland dans le Staples Center. Pour sa part, Philadelphie 76ers va affronter LA Clippers dans le Staples Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.