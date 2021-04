Les 76ers de Philadelphie ont battu les Timberwolves du Minnesota (122-113)

04/04/2021 à 05:20 CEST

Philadelphie 76ers a réussi à s’imposer à la maison devant Minnesota Timberwolves par 122-113 lors d’une nouvelle journée NBA. Les locaux viennent de remporter la victoire loin de chez eux contre Les Cavaliers de Cleveland par 94-114 et après ce match, ils ajoutent un total de trois victoires à leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs perdus chez eux avec Memphis Grizzlies par 120-108 et après le match, ils accumulent un total de quatre défaites au cours des cinq derniers matchs. Apres le jeu, Philadelphie 76ers reste à l’une des places des barrages avec 34 matchs gagnés sur 49 joués, tandis que Minnesota Timberwolves il serait exclu des play-offs avec 12 victoires en 50 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Au premier quart, il y avait des alternances dans l’électronique, en fait, les locaux ont réalisé un partiel de 11-1 au cours du quart jusqu’à la fin avec un résultat de 26-29. Plus tard, au cours du deuxième trimestre, les locaux ont réussi à dépasser le résultat et sont venus gagner par 10 points (55-45) au cours du trimestre, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 38-31. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 64 à 60 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre Philadelphie 76ers augmenté leur différence, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart de 11-2 et a atteint une différence de 19 points (97-78) et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 33-23 (97-83). Enfin, dans le dernier quart-temps, l’équipe visiteuse a de nouveau réduit les distances à la lumière, en fait, ils ont obtenu une course de 12-2, bien que pas assez pour gagner le match et le quart s’est terminé avec un score de 25-30. Après tout cela, le match s’est terminé sur un score final de 122-113 pour les joueurs de l’équipe locale.

La victoire de Philadelphie 76ers a été construit sur 32 points, quatre passes et cinq rebonds de Tobias Harris et les 24 points, deux passes et huit rebonds de Joël Embiid. Les 39 points, cinq passes et 14 rebonds de Villes de Karl-Anthony et les 27 points, une passe et un rebond de Anthony Edwards ils n’étaient pas assez pour Minnesota Timberwolves A remporté le match.

Dans le prochain match NBA, Philadelphie 76ers jouera contre Memphis Grizzlies dans le Centre Wells Fargo, tandis que Minnesota Timberwolves sera mesuré avec Kings de Sacramento dans le Centre cible. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.