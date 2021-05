Les 76ers de Philadelphie remportent 118-104 sur les Pistons de Detroit

09/05/2021 à 03h50 CEST

Philadelphie 76ers a réussi à gagner à domicile pour Pistons de Detroit par 118-104 lors d’une nouvelle journée NBA. Les locaux viennent de remporter la victoire à domicile contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans par 109-107, donc après ce résultat, ils ont ajouté un total de neuf victoires consécutives, tandis que les visiteurs ont également gagné à domicile contre Memphis Grizzlies par 111-97. En ce moment, Philadelphie 76ers Il compte 47 matchs gagnés sur 68 joués, ce qui lui permettrait de se qualifier pour les Play-offs. Pour sa part, Pistons de Detroit il serait exclu des play-offs avec 20 victoires en 68 matchs disputés. Suivez le classement NBA après le duel.

Le premier quart avait l’équipe locale comme protagoniste et dominateur, en fait, ils ont réalisé un partiel de 13-2 dans ce quart-temps et ont réalisé la différence maximale (17 points) à la fin du quart jusqu’à la conclusion avec un 34-17. Plus tard, au cours du deuxième trimestre, il a réduit les écarts Pistons de DetroitEn fait, l’équipe a réalisé un score partiel de 13-2 au cours du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 22-26. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 56 à 43 points avant la pause.

Au troisième quart, l’équipe locale a élargi sa différence, a eu une différence maximale de 20 points (63-43) jusqu’à ce qu’elle se termine par un résultat partiel de 33-30 et un résultat global de 89-73. Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe visiteuse a également réussi à se rapprocher du tableau de bord.En fait, l’équipe a réalisé un partiel de 10-0, même si ce n’était pas suffisant pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 29- 31. Enfin, le match s’est terminé sur un résultat de 118-104 en faveur de Philadelphie 76ers.

Au cours de la réunion, les actions de Joël Embiid Oui Dwight Howard, qui avait 29 points, une passe et six rebonds et 19 points, une passe et 14 rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Saddiq bey Oui Bourse Jerami, avec 14 points et sept rebonds et 14 points, une passe et quatre rebonds respectivement.

Dans le prochain match NBA, Philadelphie 76ers tu verras les visages avec Indiana Pacers dans le Bankers Life Fieldhouse. De son côté, le prochain jeu de Pistons de Detroit sera contre Chicago Bulls dans le Little Caesars Arena. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.