Les 76ers de Philadelphie remportent la victoire sur les Brooklyn Nets 123-117

15/04/2021 à 04:21 CEST

Philadelphie 76ers a réussi à gagner à domicile contre Filets de Brooklyn par 123-117 lors d’une nouvelle journée NBA. Auparavant, les joueurs des Philadelphia 76ers battaient sur la route contre Mavericks de Dallas par 95-113, donc après ce résultat, ils ont complété une séquence de quatre victoires consécutives, tandis que les Brooklyn Nets ont également battu à l’extérieur Minnesota Timberwolves par 97-127. Philadelphie 76ersAprès le match, il reste en barrage avec 38 matchs gagnés sur 55 joués. Pour sa part, Filets de Brooklyn il continue également en play-off avec 37 victoires en 55 matchs disputés. Suivez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart a eu plusieurs changements de tête dans l’électronique et s’est terminé par un 32-28. Après cela, au cours du deuxième quart-temps, l’équipe locale a réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé une course de 12-2 au cours du quart et a augmenté la différence à un maximum de 12 points (48-36) au cours du quart. , qui s’est terminé par un résultat partiel de 33-30. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 65-58 dans la lumière.

Au troisième trimestre Philadelphie 76ers a encore augmenté sa différence, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart-temps de 10-2 et a atteint une différence de 16 points (85-69) et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 29-26 et un total de 94 – 84. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe visiteuse ont de nouveau réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel 21-2, même si cela n’a pas suffi pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel. 29-33, terminant ainsi le match avec un résultat final de 123-117 en faveur de Philadelphie 76ers.

De plus, les joueurs de Philadelphie 76ers qui se sont le plus démarqués pendant la confrontation étaient Joël Embiid Oui Tobias Harris, qui a obtenu 39 points, deux passes et 13 rebonds et 26 points, trois passes et cinq rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Kyrie Irving Oui Deandre Jordan, avec 37 points, neuf passes et trois rebonds et 12 points, cinq passes et 14 rebonds respectivement.

Au prochain tour de la NBA, Philadelphie 76ers tu verras les visages avec LA Clippers dans le Centre Wells Fargo, tandis que Filets de Brooklyn va affronter Charlotte frelons dans le Centre Barclays. Consultez le calendrier complet de la NBA.