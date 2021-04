Les 76ers de Philadelphie remportent la victoire sur les Cavaliers de Cleveland 94-114

04/02/2021 à 03:52 CEST

Philadelphie 76ers a réussi à gagner contre Les Cavaliers de Cleveland loin de 94-114 dans une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de subir une défaite loin de chez eux avec Jazz de l’Utah 114-75, donc après ce résultat, ils ont complété une séquence de cinq défaites consécutives. De leur côté, les visiteurs ont également perdu chez eux avec Pépites de Denver par 104-95. Philadelphie 76ersAvec ce résultat, il se retrouve avec l’une des places d’accès au Play-off avec 33 matchs gagnés sur 48 joués, tandis que Les Cavaliers de ClevelandAprès le match, il resterait pour le moment en dehors des play-offs avec 17 matchs gagnés sur 48 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Au premier quart, il y avait plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu un 13-2 au cours du quart et ont terminé avec un 31-31. Par la suite, le deuxième quart a de nouveau eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 25-27. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 56-58 points avant la pause.

Au cours du troisième quart-temps les joueurs de l’équipe visiteuse se sont distancés dans la lumière, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 10-0 et sont venus l’emporter par 14 points (69-83) et ont terminé avec un résultat partiel de 17 – 27 (et un total de 73 à 85). Enfin, au dernier trimestre, les joueurs de Philadelphie 76ers ont réussi à se distancer à nouveau dans l’électronique, en fait, ils ont réalisé un partiel de 14-2 et ont augmenté la différence à un maximum de 26 points (86-112) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 21-29, terminant ainsi le choc avec un résultat final de 94-114 en faveur des visiteurs.

Pendant le match, ils ont mis en évidence Dwight Howard et Secouez Milton pour ses contributions à l’équipe, après avoir obtenu 18 points, une passe et 15 rebonds et 27 points, quatre passes et cinq rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Collin Sexton et Dean patauger pour ses actions dans le jeu, avec 24 points, trois passes et trois rebonds et 16 points, deux passes et huit rebonds respectivement.

Dans le prochain match NBA, Philadelphie 76ers mesurera sa force avec Minnesota Timberwolves dans le Centre Wells Fargo, tandis que le prochain adversaire de Les Cavaliers de Cleveland être chaleur de Miami, avec lequel il jouera dans le American Airlines Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.