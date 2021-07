Les 76ers de Philadelphie seraient intéressés par le trading pour Damian Lillard ⋆ .

Damian Lillard est le sujet de discussion de la NBA vendredi après qu’il a été rapporté que la superstar devrait demander un échange aux Portland Trail Blazers dans les prochains jours.

Une source proche de Damian Lillard dit que dans les jours à venir, il envisage de demander un échange, par @TrueHoop pic.twitter.com/ZWTFuwrMsD – NBA Central (@TheNBACentral) 16 juillet 2021

Inscrivez-vous maintenant et nous égaliserons votre dépôt jusqu’à 100 $

Damian Lillard est lié aux Lakers et aux Warriors. Mais selon quelques initiés, le directeur général des Philadelphia 76ers, Daryl Morey, a les yeux rivés sur Lillard depuis le début de l’intersaison de l’équipe.

Marc Stein, qui couvrait auparavant la NBA pour ESPN, a signalé l’intérêt de Morey pour Damian Lillard.

« Toutes les équipes convoitent les plus grandes stars, mais Morey est particulièrement obsessionnel à ce sujet. Il éliminera sûrement les opposants qui suggèrent que Simmons ne peut plus être la pièce maîtresse de l’acquisition d’une superstar de type Bradley Beal. CJ McCollum de Portland a souvent été mentionné comme une cible potentielle des Sixers dans un accord avec Simmons; soyez assuré que Morey aspire à Damian Lillard s’il cible un Trail Blazer », a récemment écrit Stein.

Tendance de l’action secondaire

La sémantique d’un échange 76ers-Trail Blazers serait délicate. Mais vous devez croire que Morey va épuiser toutes les opportunités pour débarquer Damian Lillard s’il pense que c’est une possibilité.

Il devient de plus en plus clair que Ben Simmons et Joel Embiid ne s’harmonisent pas bien, et il ne sera pas facile de construire autour de ces deux gars pour l’avenir.

Mais Damian Lillard donnerait à Philadelphie un tout nouveau look. Et ils seraient sûrement les favoris pour remporter le championnat NBA s’ils parvenaient à conclure l’affaire.

Égoïstement, j’adorerais voir Damian Lillard à Philadelphie la saison prochaine. Il mérite depuis longtemps de faire partie d’une équipe qui lui donne une vraie chance sur un ring.

Bienvenue dans le jeu en dehors du jeu ! Suivez-nous sur notre compte Twitter Sideaction, Instagram et Facebook pour les dernières nouvelles sur le sport et la culture pop sur le Web!

Abonnez-vous sur YouTube !

Lien source