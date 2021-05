Les 76ers de Philadelphie s’imposent contre les San Antonio Spurs par 111-113

05/03/2021 à 05:23 CEST

Philadelphie 76ers Gagné San Antonio Spurs en tant que visiteur par 111-113 dans un nouveau tour de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite loin de chez eux avec Celtics de Boston par 143-140, donc après ce résultat, ils ont ajouté un total de quatre défaites d’affilée. De leur côté, les visiteurs ont gagné à domicile contre Atlanta Hawks 126-104, donc après le match, ils ont accumulé cinq victoires consécutives. Avec ce résultat, Philadelphie 76ers ce qui lui permettrait d’accéder aux positions Play-off avec 43 victoires en 64 matchs joués, tandis que San Antonio SpursAprès le match, il resterait en dehors des positions des barrages pour l’instant avec 31 matchs gagnés sur 63 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier trimestre Philadelphie 76ers Il était le protagoniste principal, en fait, l’équipe a réalisé un partiel de 14-2 au cours de ce quart et a augmenté l’écart à un maximum de 17 points (19-36) et a terminé avec 27-37. Après cela, au deuxième trimestre, les habitants ont réduit les distances à la lumière, en fait, ils ont obtenu un 13-2 partiel, qui s’est terminé par un résultat partiel de 25-24. Après cela, les joueurs ont atteint la pause avec un 52-61 à l’électronique.

Au cours du troisième trimestre, les visiteurs ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart de 13-2 et ont augmenté l’écart à un maximum de 16 points (58-74) jusqu’à conclure avec un résultat partiel. sur 27-28 (79-89). Enfin, au cours du dernier trimestre San Antonio Spurs pour égaliser le jeu et le quatrième s’est terminé avec un score partiel de 28-18. Enfin, le jeu est arrivé à la fin du quart avec une égalité à 107-107, donc le jeu avait besoin d’une extension pour connaître le vainqueur.

L’extension a été dominée par l’équipe visiteuse et s’est terminée par un résultat partiel de 4-6, le résultat final du match étant 111-113 en faveur de Philadelphie 76ers.

Pendant le match, Philadelphie 76ers a remporté la victoire grâce à 34 points, une passe et 12 rebonds de Joël Embiid et les 22 points, une passe et cinq rebonds de Seth curry. Les 18 points, deux passes et 10 rebonds de Rudy gay et les 23 points et deux passes de Lonnie Walker ils n’étaient pas assez pour San Antonio Spurs pourrait gagner la partie.

Dans le prochain affrontement NBA San Antonio Spurs va affronter Jazz de l’Utah dans le Vivint Smart Home Arena, tandis que Philadelphie 76ers tu verras les visages avec Chicago Bulls dans le United Center. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.