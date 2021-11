Les 76ers de Philadelphie veulent Harden ou Grant dans le commerce de Simmons

Le temps passe, la situation est figée et la position de 76ers de Philadelphie il devient beaucoup plus défini. La direction s’emploie à clarifier ses priorités et son mode de fonctionnement avec une Ben Simmons qui n’est pas disposé à collaborer et à rendre les choses faciles. A tel point que, selon Rumeurs NBA, loin de renoncer et de le transférer à un prix avantageux, les Sixers envisagent la possibilité de suivre le joueur et de lui laisser une saison entière dans l’équipe, loin de la compétition et en espérant qu’en été il pourra être transféré pour un objectif plus grand. Et le fait est que les nombreux doutes qu’il y a autour de l’Australien signifient que l’intérêt est limité, donc pour le moment il y a deux grandes possibilités de performances chez les Sixers, selon inquirer.com.

1. Échangez immédiatement Ben Simmons contre un joueur notable, comme Jerami Grant

L’équipe d’accueil de Ben se doit d’être patiente dans son projet sportif et qui cherche à construire quelque chose à moyen et long terme autour de l’acteur océanique. De nombreuses portes ont été frappées, mais celle qui semble la plus intéressée en ce moment est celle des Detroit Pistons. L’équipe de LaMotown serait prête à renoncer à Jerami Grant, car elle pense que Simmons pourrait attirer des agents libres intéressants sur le marché et est un joueur plus tourné vers l’avenir que Grant. Les Sixers aiment l’option car cela leur permettrait de concourir cette saison pour des choses importantes et de compléter un quintette très intéressant. Ils voleraient Maxey en tant que meneur et Grant jouerait 4, ouvrant la parole à Embiid.

2. Abandonnez la saison et attendez l’été pour courir après James Harden

Les eaux sont très agitées à Brooklyn et les Sixers veulent pêcher dans des eaux agitées. On s’attend à ce que la saison des Nets soit un échec et vu que James aura une option de joueur de 47,4 millions de dollars cet été, de Philly, il est considéré comme quelque chose de faisable pour convaincre Harden de revenir dans la franchise à la recherche d’une bague qui est insaisissable pour le moment, formant un couple de rêve avec Embiid. Cela ne serait réglé que dans le cas où l’équipe ne prendrait pas l’avion et l’on voit qu’il n’y a pas de réelles aspirations pour quelque chose d’important, ce qui les amènerait à lâcher prise et à retarder les efforts du Camerounais, de tout donner l’été. marché pour Harden.