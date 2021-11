Les 76ers deviennent la deuxième équipe de la NBA à signer un accord de patch publicitaire crypto

Lorsque la saison de la National Basketball Association commencera le mois prochain, non pas une mais deux équipes porteront des patchs publicitaires liés à la cryptographie.

Les Philadelphia 76ers ont annoncé mercredi que le logo de Crypto.com serait apposé sur tous les uniformes de l’équipe. Les Sixers rejoignent les Portland Trail Blazers, qui ont signé un accord avec le site de commerce électronique crypto StormX plus tôt cette année.

Il ne s’agit que de la dernière grande activation de marque de crypto dans le monde du sport, avec Crypto.com, l’échange de crypto FTX (dont le logo figure, entre autres, sur les uniformes des arbitres de la Major League Baseball) et d’autres faisant un accaparement de terres pour les fans de sport du monde entier.

Le partenariat de Sixers avec Crypto.com est de six ans, a déclaré un représentant de la bourse à CoinDesk. Le coût de l’accord n’a pas été divulgué, bien qu’une source informée indique à CoinDesk qu’il est évalué à huit chiffres par an.

Crypto.com a récemment conclu un certain nombre de partenariats sportifs de haut niveau, mais c’est son premier avec la NBA. Les principaux partenariats pour l’échange cryptographique incluent le club de football Paris Saint-Germain, la ligue de course automobile Formule 1 et les Canadiens de Montréal de la Ligue nationale de hockey.

L’accord Sixers comprend également un angle de jeton non fongible (NFT). L’équipe lance son premier lot d’objets de collection numériques via la plate-forme NFT de Crypto.com.

« Crypto.com sera tissé dans le tissu de notre identité, et ensemble, nous changerons le paysage de l’intégration de la crypto dans le sport », a déclaré le président des opérations commerciales de 76ers, Chris Heck, dans un communiqué.

Lire la suite: Le changement de nom de Staples Center en tête de la liste des offres de parrainage de Crypto Sports