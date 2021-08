Les 76ers doivent prendre une décision sur Ben Simmons maintenant

in

Un échange potentiel de Ben Simmons a été le sujet de l’intersaison en NBA.

C’est le commerce potentiel qui pourrait tout changer dans la ligue – non seulement parce que Simmons est aussi bon que lui, mais le prix demandé par les 76ers est également élevé. Ils recherchent un talent All-Star en retour, ce qui signifie qu’une équipe avec un talent All-Star devrait en abandonner un.

C’est ce que le hold-up a été sur toute cette affaire jusqu’à présent. Les prétendants avec ce genre de talent sont rares. Et ils ne sont pas non plus disposés à abandonner ces joueurs.

Il y a eu un moment où les 76ers essayaient de faire fonctionner les choses avec Simmons, mais c’est clairement fait et c’est fini maintenant.

L’attaquant des 76ers aurait dit à l’équipe qu’il ne voulait plus être membre et qu’il prévoyait de se présenter au camp d’entraînement, selon Keith Pompey du Philadelphia Inquierer.

Ben Simmons dit à #Sixers Brass qu’il ne veut plus être un Sixer et n’a pas l’intention de se présenter au camp d’entraînement, selon plusieurs sources. https://t.co/17X1XfkzZO via @phillyinquirer – Keith Pompey (@PompeyOnSixers) 31 août 2021

Alors il y a ça. Il semble également que les coéquipiers de Simmons – ou, euh, d’anciens coéquipiers à ce stade – fonctionnent en supposant qu’il est effectivement absent.

Danny Green est apparu sur le podcast Crossover de Howard Beck sur Sports Illustrated et il a parlé de Simmons comme s’il était déjà sorti.

Sur le Crossover: Un @DGreen_14 très franc discute de son agence libre, du marché de la classe moyenne en baisse de la NBA, des espoirs de titre de Philly et oui, de l’avenir de Ben Simmons. Écoutez/abonnez-vous : https://t.co/lhCvpA2us5 pic.twitter.com/YS1JW3oeJB – Howard Beck (@HowardBeck) 31 août 2021

« Nous ne savons pas ce que nous allons récupérer pour lui. Nous pouvons avoir un meneur, nous pouvons avoir des ailes, cela peut changer beaucoup de choses… Je ne sais pas qui nous allons avoir.

Cela ressemble beaucoup à un coéquipier qui sait que son coéquipier est parti. Cela a toujours été l’hypothèse dans cette situation, mais cette fois semble réelle.

Il existe de nombreuses options pour un échange, mais les 76ers attendraient apparemment que Damian Lillard décide qu’il veut quitter les Trail Blazers. Cela ne semble pas arriver de si tôt.

Les 76ers sont dans une situation difficile. Ils ne sont pas prêts à abandonner un talent All-Star pour moins de valeur, mais il ne semble pas y avoir beaucoup d’options égales ou meilleures sur le marché.

La prochaine option est de conserver Simmons et de lui permettre de développer sa valeur en jouant cette saison, mais c’est une situation risquée pour plusieurs raisons. Il pourrait (mais j’espère qu’il ne le sera pas) se blesser, il pourrait avoir l’air pire, ce vestiaire pourrait être affreux. Nous ne savons pas.

Il pourrait également ne pas jouer du tout cette saison jusqu’à ce qu’un accord se concrétise, mais cela nécessiterait également que les 76ers collent des joueurs comme Tyrese Maxey et Matisse Thybulle dans des rôles pour lesquels ils ne sont peut-être pas tout à fait prêts.

Quoi qu’il en soit, il va falloir faire quelque chose. Une décision devra être prise. Car la situation actuelle est intenable pour toutes les parties concernées. Sachez simplement que quelle que soit la décision prise par Philadelphie, elle façonnera presque certainement le paysage de la NBA pour la saison prochaine.

Et ils ont jusqu’au 28 septembre, date à laquelle le camp commence à se tenir.

Regardez notre série de déballage de baskets, Livraison spéciale