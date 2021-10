Les 76ers expulsent Ben Simmons de l’entraînement et le suspendent pour l’ouverture de la saison

Le drame entre les Philadelphia 76ers et Ben Simmons continue. Mardi, l’entraîneur-chef des 76ers, Doc Rivers, a annoncé que Simmons était suspendu pour le match d’ouverture de la saison contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans mercredi soir en raison d’une conduite préjudiciable à l’équipe. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, Simmons a été exclu de l’entraînement par Rivers après avoir refusé à plusieurs reprises de le remplacer pour un exercice.

« Je pensais juste qu’il était une distraction aujourd’hui », a déclaré Rivers mardi après l’entraînement. « Je ne pensais pas qu’il voulait faire ce que tout le monde faisait. Il était tôt. Ce n’était pas grave. Je lui ai juste dit qu’il devrait partir. Nous avons continué avec l’entraînement.» Simmons n’était pas avec l’équipe pendant la pré-saison et a reçu une amende de 1,4 million de dollars pour son absence. Il a également prélevé de nombreuses palmes d’équipe pour les entraînements manqués et les séances d’entraînement et les réunions sur le terrain, ont déclaré des sources à ESPN. Depuis son retour dans l’équipe le 11 octobre, Simmons n’a pas gagné d’argent.

Simmons a beaucoup souffert des fans des 76ers depuis le septième match de la finale de la Conférence de l’Est en juin. Dans le match, Simmons a raté un dunk ouvert au quatrième quart qui aurait égalé le match contre les Hawks d’Atlanta. Ils perdraient le match, mettant ainsi fin à leur saison. Simmons a demandé un échange pendant l’intersaison, mais a fait rapport à l’équipe lors de la dernière semaine du camp d’entraînement. Il n’a pas parlé aux médias depuis son retour dans l’équipe et n’a rien dit depuis la défaite du septième match.

« À ce stade, je ne me soucie pas de cet homme », a déclaré la star des 76ers, Joel Embiid, faisant référence à Simmons. « Il fait ce qu’il veut. Ce n’est pas mon travail. C’est [the front office’s job]. « Je me concentre uniquement sur le fait d’essayer d’améliorer l’équipe, de gagner des matchs, de jouer dur tous les soirs, d’essayer de diriger les gars que nous avons ici et je suis sûr qu’ils ressentent la même chose parce que notre chimie a été excellente malgré tout ce qui est s’est passé ces derniers mois.

Simmons, 25 ans, a été repêché par les 76ers n ° 1 au classement général en 2016. Il a été nommé recrue de l’année en 2018 et a été sélectionné pour jouer dans le match des étoiles au cours des trois dernières années. Il a joué au basket-ball universitaire à LSU où a été nommé SEC Freshman of the Year et une première équipe de consensus All-American.