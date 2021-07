Les 76ers pensent que LA Clippers est un partenaire commercial à cause de Simmons

Plutôt que d’avancer à pas de géant, vers le feuilleton de Ben Simmons Sur ce marché des transferts, de nouveaux prétendants ne cessent d’apparaître. C’est ce que suggèrent les rumeurs de la NBA. L’une des dernières équipes à avoir pensé au joueur australien a été Clippers de Los Angeles.

L’intention de la franchise de Los Angeles est que Simmons vienne en Californie dans le but de faire partie d’un « Big Three » composé de Ben Simmons lui-même, Paul George et Kawhi Leonard. Les Clippers sont conscients que Kawhi pourrait refuser leur option de joueur, et ils veulent que leur projet soit aussi attrayant que possible pour le retenir.

Cependant, la situation n’est pas facile à cet égard pour les Los Angeles Clippers, comme l’explique l’expert du NBA Analysis Network Greg Patuto. 76ers de Philadelphie Je n’envisagerais de déplacer Ben Simmons dans la franchise de Los Angeles que si Paul George est reçu en échange.

L’offre hypothétique dont parle Patuto serait similaire à la suivante : Ben Simmons + Tyrese Maxey + George Hill + sélection n°28 de la NBA Draft 2021. Malgré la perte de nombreuses bases dans le mouvement, les Sixers seraient intéressés à rejoindre George. avec Joel Embiid et Tobias Harris.

Paul George dans le match 5 de la finale de la conférence Ouest 2021 contre les 2 soleils de tête. avec les clippers face à l’élimination sur la route PG force un match 6 avec le meilleur match de sa carrière : 41 points

13 rebonds

6 aides

15 pour 20

pour la série : 29-11-6 sur 43% pic.twitter.com/rPyTmrqTzs – Jamal Cristopher (@ Clippers24seven) 18 juillet 2021

Une sortie lointaine

Toutes ces rumeurs qui circulent autour de la figure de Ben Simmons, plutôt que de donner le sentiment que la fin du feuilleton est proche, elles ne font qu’embrouiller la situation du joueur australien. Les Sixers ont assuré qu’ils resteraient calmes à tout moment et qu’ils ne déplaceraient Simmons que pour une offre à la hauteur de ce qu’ils considèrent comme une superstar de la NBA.