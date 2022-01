Les 8 choses que vous devez faire lorsque vous achetez une nouvelle voiture | Moteur

L’illusion d’acheter une voiture est quelque chose qui peut souvent troubler un peu notre bon sens et finir par prendre des décisions qui ne sont pas les plus correctes. Et avouons-le, c’est une dépense qui ne peut pas être prise au hasard.

Nous devons être pleinement conscients que peu importe le peu que nous dépensons pour une voiture, nous parlons de milliers d’euros, donc la raison et le bon sens doivent jouer un rôle important dans la décision finale.

Cela ne signifie pas que nous n’achetons pas l’un des modèles de voitures que nous aimons, mais que, sous certains aspects, il se peut que nous devions abandonner quelque chose pour que le véhicule ne devienne pas un cauchemar.

La voiture doit nous servir à vivre et ne pas avoir à vivre pour la voiture.

Ceci dit, voyons quelques conseils que nous allons vous donner pour qu’avec tout cela vous puissiez acheter le meilleur véhicule, le plus beau, celui qui correspond le mieux à vos attentes et celui qui convient à votre budget.

Avoir plusieurs options

A moins d’être extrêmement clair sur le fait que le modèle que l’on veut acheter est un modèle spécifique et qu’il ne vaut plus rien, c’est toujours pratique avoir plusieurs options aller contempler.

Autrement dit, si nous recherchons un SUV spacieux, nous pouvons avoir en tête plusieurs modèles de marques différentes, car il s’agit actuellement de la plate-forme la plus demandée.

Il est préférable d’avoir plusieurs possibilités d’achat, car il se peut que celui que nous aimons le plus ne soit pas à notre portée ou implique un effort supplémentaire, et il peut arriver qu’un autre modèle qui n’était pas la première option soit plus adapté , à tous égards, à ce que nous recherchons.

Soyez clair sur le carburant que nous voulons

Nous sommes presque tous d’accord pour dire que voiture électrique ils sont l’avenir, mais ils ne sont actuellement pas une option viable pour de nombreux utilisateurs.

À l’exception de certains modèles, dont la grande majorité ne peut se permettre, le l’autonomie de ce type de voiture est rare, surtout si vous faites un long voyage dans l’année. Si vous ne sortez pas de la ville, cela pourrait être une excellente option.

Un autre problème est celui de bornes de recharge, non seulement ils sont rares, mais ce qui est vraiment intéressant, à savoir la recharge rapide, le sont encore plus.

Et que dire du prix de ces véhicules, quelque chose qui est prohibitif, bien que le gouvernement accorde une aide à l’acquisition, puisque ceux-ci mettent en moyenne un an à parvenir à l’utilisateur.

Une autre option consiste à acheter un hybride, un modèle essence ou diesel. Force est de constater que, si le nombre de kilomètres par an est important et qu’ils sont hors de la ville, le diesel est quand même compensatoire. A l’heure où les longs trajets et les quelques kilomètres annuels ne sont pas effectués, une voiture à essence, des modèles moins chers que les voitures diesel ou hybrides peuvent compenser.

Chacun doit analyser sa situation personnelle pour arriver à la meilleure solution.

Demandez plusieurs devis

C’est un élément important lors de l’achat d’une voiture, car il est préférable d’avoir un bon nombre de budgetsMême de la même voiture, de plusieurs concessionnaires différents.

Vous serez surpris de voir combien le prix varie de l’un à l’autre même en parlant d’un même modèle, c’est pourquoi ce n’est pas une bonne idée de rester avec le premier budget que nous demandons.

La meilleure chose est d’avoir suffisamment d’options, de savoir quand le véhicule nous est facturé, quelles sont les promotions de la marque et du concessionnaire lui-même et, autre élément pertinent, combien d’argent ils nous donnent si nous livrons notre voiture précédente comme partie du paiement.

De cette manière nous pouvons prendre une décision avec plus de sens que s’il ne nous reste qu’un ou deux budgets.

Motorisation

Ici, nous devons également être conscients de ce que facette à laquelle nous allons consacrer une voiture.

Vous le comprendrez très facilement avec un exemple. Si nous allions consacrer notre voiture à emmener les enfants à l’école, un jour pour faire les courses et une fois par an pour l’emmener sur la route, ce serait fou d’acheter une voiture, par exemple, avec 200 CV.

C’est pourquoi nous devons être cohérents sur l’usage que nous allons en faire majoritairement de la voiture et ainsi décider quel est le meilleur moteur pour nous.

Intérieur conforme à nos attentes

Évidemment, tout dans la voiture n’est pas l’extérieur et si nous sommes réalistes, l’intérieur est l’endroit où nous allons être le plus, il doit donc être adapté à ce dont nous avons besoin, dans tous les sens.

Tant pour espace, finitions ou technologieCe doit être ce que nous recherchons, savoir renoncer à ce dont nous n’avons pas besoin ou allons utiliser.

Je vous donne un exemple personnel, ma vieille voiture avait un toit ouvrant rabattable et dans les années où je l’avais, il ne s’ouvrait que 3 ou 4 fois. C’est un exemple de quelque chose qui n’était pas nécessaire, donc le suivant ne l’a plus.

Il est absurde de dépenser de l’argent pour des choses dont nous n’avons pas besoin et dont nous ne profiterons à aucun moment.

La même chose se passe au sujet de l’espace et de la technologie, nous devons toujours être conscients que nous avons besoin, ne jamais tomber à court, mais ne jamais aller trop loin.

Tester la voiture

C’est une autre astuce qui nous semble vraiment pertinente. C’est-à-dire que dans n’importe quel concessionnaire, ils vous diront des merveilles sur une voiture et même plusieurs fois ou ils diront exactement ce que vous voulez entendre.

Il n’y a pas de meilleur moyen de savoir si cette voiture se comporte comme nous l’attendions sortir et l’essayer par nous-mêmesDans ce cas, peu importe ce que le vendeur nous dit, tout sera basé sur nos sentiments.

Soyez très clair sur le budget et le financement

Une fois que nous avons choisi la voiture que nous voulons, c’est le moment où nous devons être clairs sur ce qu’ils vont nous facturer, pour les extras que nous avons pu mettre et quelles sont les remises appliquées par la marque et le concessionnaire lui-même.

Évidemment, ils doivent nous donner cette documentation, ainsi qu’un financement si on va payer la voiture en plusieurs fois et c’est avec la société financière de la marque.

Tout cela doit être très clair et poser n’importe quel type de doute, de peur que ce ne soit parce qu’on ne demande pas que nous soyons mécontents.

Tout cela doit être donné le jour où nous allons signer les papiers, devant être exactement le même que ce qu’ils nous avaient donné au début, quelque chose que vous devriez regarder avec beaucoup de soin et de tranquillité, cela ne prendra pas plus ou moins 10 minutes.

Quelle documentation devons-nous avoir le jour où le véhicule nous est livré ?

Une fois que tout ce que nous vous avons dit vous a aidé à trouver la meilleure voiture pour vous et qu’il vous suffit de vous remettre les clés et de commencer à en profiter, n’oubliez pas qu’en concession nous devons vous remettre une série de documents.

Vous devez avoir au moins les éléments suivants :

Ongle facture complète et tout ce qui concerne financement si cela a été fait. Documentation complète de la voiture: Carte de Contrôle Technique des Véhicules du Ministère de l’Industrie, Permis de circulation du Ministère de l’Intérieur et Déclaration d’immatriculation à la Taxe sur les Véhicules à Traction Mécanique (IMVTM). Tous les détails de la garantie, juridique et commercial, sa couverture, sa durée, ses limitations et tout ce qui est exclu. Documents du véhicule: manuel d’utilisation, manuel de service multimédia, livre de révision, etc. Informations de contact en cas de problème, en plus des informations sur les contrôles officiels, Les objets qui accompagnent le véhicule : jeux de clés, triangles obligatoires, etc.

Nous espérons qu’avec tout ce que nous vous avons dit, vous pourrez trouver la voiture qui vous convient le mieux et à vos besoins, vous permettant ainsi d’avoir la meilleure pour vous dans les années à venir.

L’illusion est une partie importante de la vie et j’espère que nous ne la perdrons jamais, mais parfois le bon sens est également essentiel.