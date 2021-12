Les 8 meilleures cheminées de jeux vidéo, feux de camp et bûches de Noël

Je poursuis très fort les vibrations des vacances cette année. Dans un monde qui est tout sauf, je veux me sentir confortable et en sécurité assis près d’une cheminée. Il y a quelque chose de si réconfortant dans les éclats et les craquements d’un feu chaud, peut-être avec de la neige qui tombe doucement juste au-delà de la fenêtre.

Au lieu d’une véritable cheminée, je me tourne vers YouTube et les jeux vidéo, parfois les deux ! — à la recherche de ces ambiances feutrées. C’est la bûche de Noël – une tradition de vacances qui a commencé en 1966 lorsque WPIX-TV de New York a diffusé une vidéo en boucle de quelques bûches dans une cheminée. Depuis que la station a ravivé la tradition en 2001, il n’y a absolument pas eu de pénurie de vidéos de bûches de Noël liées aux franchises populaires, que ce soit Star Wars, Marvel ou même Hadès.

Mais parfois, vous ne voulez pas simplement regarder. Une bûche de jeu vidéo vous offre une expérience à laquelle vous pouvez jouer. Beaucoup de jeux vidéo ont des feux de camp, et j’ai rassemblé les meilleurs d’entre eux. Voici ma collection de foyers en jeu à côté desquels vous pouvez vous asseoir ou même construire vous-même.

Pelle Chevalier

Vous vous êtes déjà endormi devant un feu de camp ? Heureusement que vous avez une pelle pour éteindre les braises le lendemain matin.

The Elder Scrolls 5: Skyrim

Dans Skyrim, il y a des options. Vous n’avez pas l’impression d’être à Noël et vous recherchez une atmosphère à la fois chaleureuse et effrayante ? Et des squelettes en feu ?

Bien sûr, pour ceux qui recherchent des sensations hivernales médiévales plus confortables, Skyrim en a aussi – beaucoup.

Fortnite

Fortnite a un journal de Noël dans le jeu cette année, avec un défi disponible pour les joueurs qui veulent s’asseoir et se détendre un peu. Vous le trouverez dans le Cosy Lodge, où se trouve un Père Noël tactique assis près d’une cheminée et d’un arbre de Noël. La meilleure nouvelle ? Vous pouvez également ouvrir des cadeaux.

Âmes sombres

Les feux de joie dans Dark Souls agissent comme des points de contrôle, ce qui signifie qu’ils sont assez importants et importants dans le jeu. C’est aussi un endroit parfait pour s’asseoir et regarder une épée brûler. C’est l’esprit des fêtes ! Les Firesides ne sont pas seulement les Dark Souls originaux. Ils sont partout dans la franchise.

Sauvages extérieurs

Outer Wilds a honnêtement le meilleur coin du feu pour se détendre dans le jeu. Il n’y a pas forcément une ambiance de vacances, mais c’est quand même extrêmement bon. Il y a à la fois des chansons au coin du feu et des guimauves à griller.

Des spoilers pour la fin d’Outer Wilds apparaissent dans cette deuxième vidéo, qui présente un moment au coin du feu tout simplement sublime.

Sous-titre

Undertale a une très bonne et confortable cheminée. C’est simple mais parfait. Qui ne veut pas se faire lire une histoire devant un bon feu de cheminée ?

Traversée d’animaux : nouveaux horizons

Si vous êtes du genre créatif dans Animal Crossing: New Horizons, vous pouvez tout aussi bien y installer une scène hivernale confortable. Vous pourriez également vouloir vous attarder à côté, laissant votre Nintendo Switch créer l’atmosphère parfaite.

La bûche jouable

Le développeur Ice Water Games a une bûche de Noël numérique où vous pouvez construire le feu vous-même.

Appelé Yule Log (naturellement), le jeu commence par un petit bloc lumineux pour allumer un feu, avec des bûches tombant du ciel. C’est une jolie petite animation à regarder, mais elle ajoute un petit quelque chose en plus maintenant que vous pouvez réellement vous occuper du feu.