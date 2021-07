Les 8 meilleures entreprises de jeux vidéo

Bienvenue à tous dans une autre édition de The 8 Ball ! Cette semaine, je suis ici pour parler de ce que je pense être les meilleures sociétés de jeux dans l’ensemble. Pas nécessairement les entreprises qui, selon moi, proposent le plus de jeux qui m’intéressent, c’est un peu plus une liste objective. Pour cette liste, une société de jeux doit sortir au moins 3 nouveaux jeux par année civile, donc comme Supergiant Games est un studio incroyable, ils sortent un jeu environ tous les trois ans. De plus, bien que certaines sociétés aient été fusionnées ou rachetées, je ne les répertorie pas encore dans le cadre de la société mère, si elles n’ont pas créé de jeu pour elles. Commençons:

#8 : Microsoft

Autour de l’ère Xbox 360, Microsoft était assez dominant en ce qui concerne les jeux et les franchises de jeux. Ils ont considérablement développé Halo et Forza, les amenant à un autre niveau tout en faisant en sorte que des franchises comme Gears of War, Viva Pinata, Dance Central, etc. soient sur le système. Depuis la génération Xbox One, ils ont lutté. Forza est toujours génial, mais les derniers jeux Halo et Gears ont sous-performé, du moins par rapport aux versions précédentes. Dans cinq ans, tout cela pourrait changer, surtout compte tenu de l’afflux de nouvelles entreprises que Microsoft a achetées, mais pour le moment, elles sont assez basses sur cette liste.

# 7 : AE

EA est ici dans une position faible, simplement parce qu’ils ne font plus beaucoup de jeux. Par rapport à l’ère PS1 ou même PS2 (sans parler des générations précédentes), EA produisait des jeux à gauche et à droite, la plupart bons. À présent? Ils ont tendance à sortir les mêmes jeux de sport année après année avec une couche de peinture légèrement nouvelle, un jeu de tir FPS et peut-être un ou deux jeux indépendants ou «plus petits». Pour 2020, ils ont sorti 3 jeux Remastered, 3 extensions Sims 4, 4 jeux de franchise sportive (FIFA, Madden, etc.) et seulement deux jeux « new property », Rocket Arena et Star Wars : Squadrons. Ils ont pris le tact que la qualité sur la quantité, mais ils avaient de meilleurs volumes pour chacun dans le passé.

#6 : Square Enix

Ce classement va probablement ennuyer les gens, mais il est presque similaire à mon placement EA. En termes simples : Square fait (généralement) de bons ou de grands jeux. Cela ne semble tout simplement plus en faire une tonne. Ils sont maintenant plus préoccupés par le remaniement d’anciens jeux que par la création de nouvelles propriétés ou de nouveaux jeux. C’est dommage car, comme le montre Final Fantasy 7 Remake, quand ils sont sur le ballon, ils ne peuvent pas être arrêtés. Comme, c’est un bon jeu historique pour que la PS4/PS5 montre son meilleur. Ou regardez comment ils ont conquis l’espace MMO, ce qui est du bon travail. Mais ils font les « remasters » fatigués des vieux jeux Final Fantasy, ou mettent The Last Remnant sur le Switch ? S’il vous plaît, nous allons tous bien.

#5 : Sony

C’est assez drôle que Sony soit fondamentalement l’inverse de Microsoft à ce stade. Leurs jeux de franchise établis sont assez solides et ils ont bien réussi à introduire de nouveaux jeux IP. Cependant, ils n’arrivent pas à faire un jeu de conduite pour sauver leur vie. Dans l’ensemble, la plupart des jeux de Sony ont été globalement bons. J’ai peut-être été un peu ennuyé par Ghost of Tsushima ou ennuyé par Days Gone, mais il n’y avait rien de fondamentalement cassé à leur sujet, contrairement à Crackdown 3. Leur bilan n’est peut-être pas le meilleur, mais généralement les jeux fabriqués par Sony sont bons.

# 4: Séga

Voici une sorte de mise en garde discrète avec Sega, je ne parle pas vraiment de Sega en tant que développeur sur cette liste. Quand je mets Sega sur cette liste, je les mets parce qu’ils possèdent et investissent de l’argent pour que leurs filiales créent de grands jeux. Atlus, Ryu Ga Gotoku, Amplitude, Relic, etc. Ce sont les entreprises qui maintiennent Sega à flot dans mon esprit, ce n’est certainement pas Sonic Team ou M2. Mais au moins Sega a ses propres sociétés qui fabriquent toujours, en général, de bons jeux qui gardent les gens excités. Et bon sang, certaines de leurs propres franchises, comme Persona ou Yakuza, ont explosé en popularité au cours des dernières années.

# 3: Capcom

Bien que vous puissiez discuter des mérites de n’importe quel jeu Capcom, notamment le désastre sans fin connu sous le nom de “Street Fighter V”, la plupart de leurs trucs sont assez solides. Leurs jeux « ratés » comme Resident Evil 6 ou Marvel vs. Capcom : Infinite sont rares. De plus, ils savent généralement maintenant qu’il ne faut pas faire trop de bêtises. Ils s’en tiennent à Resident Evil et Monster Hunter, Ace Attorney et Devil May Cry. Même si les entendre parler de Street Fighter 6 me fait froid dans le dos. Ils peuvent lancer beaucoup de suites itératives, mais au moins le jeu de base est bon, il est donc plus supportable.

#2 : Ubisoft

Ubisoft reçoit beaucoup de critiques méritées car la plupart de leurs jeux AAA sont les mêmes. C’est arrivé au point où ils ont mis des tours révélatrices de carte dans le premier jeu Crew, qui… n’en avait pas besoin. Mis à part cette chose “XDefiant”, qui ressemble à un foutu bordel, Ubisoft s’en tient généralement à ses jeux, BEAUCOUP plus longtemps que la plupart des entreprises, les soutenant avec de nouvelles cartes ou saisons de produits cosmétiques. De plus, bien qu’ils aient des suites itératives, à savoir Assassin’s Creed, la quantité de choses qu’ils ont introduites puis retirées, et que (principalement) chaque jeu Assassin’s Creed est un nouveau personnage et un tout nouveau monde de jeu, est en fait assez impressionnant quand on y pense.

#1 : Nintendo

Vraiment, pourrait-il s’agir d’une autre entreprise que Big N ? Il y a des jeux qui ne sont pas de qualité supérieure, comme le jeu Mario Sunshine ou Kid Icarus sur 3DS, mais vraiment, aucun de leurs jeux “de base” n’est mauvais. Même ceux que je n’aime pas, comme Twilight Princess, sont bien faits, mais ils ont juste des problèmes de conception fondamentaux. Il y a une raison pour laquelle leurs jeux ne perdent pas vraiment de valeur, car la plupart d’entre eux ont toujours une qualité intemporelle, de sorte que toute personne de tout âge peut y accéder. Je veux dire, les pires jeux Nintendo sur lesquels les gens semblent s’accorder sont soit Wii Music, soit Animal Crossing: Amiibo Festival et compte tenu de la longue histoire de Nintendo, c’est un bilan incroyable.

Pour les commentaires, indiquez ce que vous pensez être la meilleure entreprise de jeux et pourquoi.

