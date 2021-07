Les 8 meilleures franchises de jeux dans lesquelles je ne peux pas entrer

Bienvenue à tous dans une autre édition de The 8 Ball ! Cette semaine, je suis ici pour parler des franchises de jeux dans lesquelles je ne peux pas entrer. Cela se divise généralement en deux camps, soit des franchises que je n’ai pratiquement jamais touchées, soit des franchises que j’ai essayé de jouer mais auxquelles j’ai presque immédiatement rebondi. La plupart de ces franchises ne sont pas de « mauvaises » franchises, juste celles qui m’intéressent peu. Commençons :

#8: Dragon Quête

Je suis presque sûr que je n’ai jamais joué à un jeu Dragon Quest, jamais. Eh bien, j’ai joué/examiné/apprécié Dragon Quest Heroes, qui était un jeu d’action. Je pense que c’était en partie parce qu’au départ, ils n’en faisaient pas trop en Amérique. Je pense que le premier à arriver aux États-Unis était un jeu PS1 assez récent (Dragon Quest 7), puis ils ont fait un Dragon Quest 8 assez populaire, puis la série a été en grande partie bannie des consoles portables, ce que je n’aime pas vraiment jouer depuis presque une bonne décennie, ou bien un MMO. Je devrais essayer un jour mais franchement, j’ai une autre franchise JRPG à jouer telle quelle.

# 7 : Médaille d’honneur

Le seul jeu Medal of Honor dont je me souviens avoir joué était l’original sur un disque de démonstration PS1. C’était un jeu qui est sorti 2 ans après GoldenEye sur la N64 mais je pensais que c’était pire. Cela sonnait bien, avoir de la musique sur CD et quelques doublages était agréable, mais cela avait l’air affreux même à l’époque. Depuis lors, la franchise est largement passée d’une franchise solo à une franchise multijoueur uniquement et honnêtement, cela ne m’attire tout simplement pas trop.

#6 : Fifa/Jeux de sport

J’ai parfois joué à des jeux de sport, mais je fonctionne généralement sur un calendrier de 5 ans. Comme, j’ai joué à Madden 18, et je pense avoir acheté/joué à l’un des jeux MLB The Show PS4, mais je ne sais pas lequel. Cependant, je n’ai jamais touché à un match de la Fifa, le seul match de football auquel j’ai jamais joué était Mega Man Soccer. D’une part, je ne suis vraiment pas un grand sportif. La seule raison pour laquelle j’ai acheté ces jeux était qu’ils étaient en vente. La principale raison est que ces types de jeux ne sont pour la plupart que des mises à jour de liste. Donc, y retourner tous les 5 ans environ est probablement le meilleur pari.

#5 : Minecraft

J’ai joué à Minecraft pendant environ 10 minutes et je n’ai rien compris du tout. Pour être juste, j’ai tendance à ne pas vraiment comprendre la plupart des jeux de survie/construction, mais Minecraft, en particulier, n’a rien fait pour moi. J’aime les jeux avec au moins un peu de direction, alors me donner un monde, une pelle et me dire “Fais ce que tu veux”, signifie que je vais l’arrêter dans 5 ou 10 minutes. J’ai besoin d’un certain type de but dans le jeu pour continuer. La déception est qu’il semble y avoir beaucoup de choses vraiment cool à faire dans le jeu, d’après les photos et les vidéos que j’ai vues. Mais vous devez y consacrer des dizaines, voire des centaines d’heures, pour aller aussi loin.

#4 : Les Sims

J’ai en fait essayé d’entrer dans Les Sims à plusieurs reprises et j’ai rebondi. Mon gros problème avec le jeu est que vos Sims ne font pas ce que vous leur dites de faire. Ils le font, dans une certaine mesure, mais ils ont aussi un certain élément de libre arbitre. Donc vous pouvez diriger un “Lire un livre”, et ils le feront, ou parfois ils ne le feront pas. Je pensais que c’était ennuyeux car tout semblait être conçu pour avoir un personnage virtuel avec lequel vous pouviez faire ce que vous voulez, mais cela ne s’est pas réellement produit. C’était principalement basé sur Les Sims 3, peut-être qu’ils l’ont corrigé dans Les Sims 4 mais c’était suffisant pour vraiment me dissuader d’essayer à nouveau la franchise.

# 3: Champ de bataille/Front de bataille

C’est la même histoire que Medal of Honor mais amplifiée. La plupart des jeux des deux franchises n’ont pas de mode histoire « réel ». Ils ont peut-être une campagne, mais il ne s’agit en réalité que d’un système de didacticiel glorifié pour vous plonger dans le vrai jeu. Battlefront 2 avait celui qui (vous l’avez deviné) se déroulait au milieu de la chronologie principale du film Star Wars, mais c’était tellement stupide que personne ne s’en souciait. Pour moi, ces jeux concernent soit le contrôle du territoire, soit les compteurs d’unités et aucun ne m’attire autant.

#2 : Fortnite/Apex

Bien que ce ne soit pas le premier jeu Battle Royale, je ne pense pas que si je devais jouer à l’un d’entre eux, je préférerais jouer à l’auteur, qui était PUBG. Je veux dire, sans PUBG, il n’y aurait pas de Fortnite ou (probablement) Apex. Je suis généralement ennuyé lorsque les jeux copient en gros le point spécifique d’un autre jeu presque mot à mot. Les deux jeux ont leurs propres crochets uniques, Fortnite continue d’y entasser plus de choses sous licence (et a la construction) tandis qu’Apex est généralement beaucoup plus un jeu coopératif, mais si je voulais jouer à ce genre de jeu, je voudrais pour jouer à la version originale.

#1 : Pokémon

En fait, j’ai l’un des nouveaux jeux Pokemon, Let’s Go Evee, j’y ai joué pendant quelques heures et je me suis ensuite ennuyé. Je ne suis jamais entré dans la série quand j’étais enfant. L’original est sorti en 1998, donc j’avais 13 ans, ce qui était juste à peu près au bon endroit. Je pense, même à l’époque, que j’en avais généralement fini avec les jeux portables, donc je ne m’y étais pas trop penché. J’ai regardé le dessin animé un peu mais c’est tout. La franchise est généralement restée sur les ordinateurs de poche également, donc en dehors de quelques titres de niche sur la N64 ou la GameCube, il s’agissait principalement d’une franchise Game Boy, GBA, DS ou 3DS. Maintenant, avec le Switch, les jeux «principaux» sont sur les consoles de salon et… hein? Je suppose que je vois leur attrait mais, comme je l’ai dit, je me suis un peu ennuyé avec celui que j’ai eu. Bizarrement, j’aimais un petit jeu appelé “Jade Cocoon”, qui était essentiellement un clone de Pokemon pour la PS1, à l’époque.

Pour les commentaires, indiquez les jeux ou franchises auxquels vous ne pouvez pas accéder.

Prochain sujet

Top 8 des entreprises de jeux en général