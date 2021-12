Les 8 meilleurs jeux auxquels je n’ai pas joué en 2021

Bienvenue à tous dans une autre édition de The 8 Ball ! Cette semaine, je suis ici pour parler des jeux 2021, en particulier des jeux auxquels je n’ai pas joué en 2021. Ceci est une liste de jeux auxquels je voulais jouer, ou j’aurais « dû » jouer mais je ne l’ai pas fait, pour une raison ou un autre. La plupart des jeux de cette liste sont en fait bons, mais je ne les ai tout simplement pas compris. Commençons:

# 8 : Tueur à gages 3

Dieu m’aide, j’ai essayé d’entrer dans Hitman mais je ne peux pas le faire. J’ai joué aux récents jeux Hitman 1 et 2 et je m’y suis moins intéressé au fur et à mesure que je jouais. Ce n’est pas un acte d’accusation sur la qualité des jeux, c’est plus que je n’aime tout simplement pas la configuration de base des jeux, d’avoir à bourdonner dans un niveau avec presque aucun équipement pour tuer un gars et le seul moyen d’obtenir le vrai Hitman cool ce que vous voulez, c’est rejouer les niveaux encore et encore. Hitman 3 est en grande partie le même que les deux autres et bien qu’ils soient tous des jeux bien faits, ils ne sont tout simplement pas pour moi du tout.

# 7: Back 4 Blood

C’est une triche partielle puisque j’ai en fait joué à la version bêta de Back 4 Blood mais je n’ai pas joué la vraie chose. « Ouais », c’est fondamentalement une version plus raffinée de Left 4 Dead, seulement maintenant il y a une certaine persistance dans le jeu. Mon problème avec B4B n’est pas le problème du chargement/mécanisme des cartes, qui semblait stupide dans la version bêta, mais sachant simplement que je n’ai pas de groupe d’amis avec qui jouer. Je joue à peu près à des jeux avec un gars et nous parcourons lentement Demon’s Souls. Nous jouons également trop rarement pour que cela devienne notre nouveau jeu de base. Je suis sûr que les gens qui ont beaucoup de gens pour jouer au B4B, ils adorent ça, mais pas moi, donc je n’ai même pas pris la peine.

#6 : Cryptage

À première vue, Inscryption ressemble à n’importe quel nombre de jeux de construction de cartes / decks récents qui sont sortis récemment. En fait, cela me rappelle vraiment Hand of Fate, mais sans le système de combat à la troisième personne loufoque. Cependant, il est presque mélangé à quelque chose comme une version simplifiée de The Room puisque vous devez parfois résoudre un casse-tête dans le monde réel pour progresser dans la partie du jeu de cartes. Je pense que pour moi, j’en ai juste un peu marre des jeux vidéo de cartes, donc je ne peux jouer qu’un ou deux par an. Je finirai probablement par prendre celui-ci, surtout s’il arrive un jour sur Steam.

#5 : Halo : Infini

La chose vraiment amusante à propos de toute la franchise Halo, c’est que je ne sais pas si je l’aime vraiment. J’ai joué à Halo’s 1-4, ODST et Reach et le seul que je détestais vraiment était ODST. Quand je dis que je n’aime pas ça, c’est plutôt parce que je ne m’en souviens plus après coup. Je vais jouer à un jeu Halo, et généralement le finir, et puis dans une semaine j’aurai presque tout oublié à ce sujet. J’ai en quelque sorte envie de jouer à Infinite (et je suppose 5) juste pour finir l’histoire mais c’est honnêtement la seule raison. Le multijoueur Halo n’a jamais vraiment été un gros attrait pour moi, c’est donc probablement une autre raison pour laquelle je ne suis pas très attaché à la franchise. Je suis beaucoup plus curieux de jouer à Infinite juste parce que c’est un jeu plus ouvert et il semble que le grappin soit amusant à utiliser pour se déplacer.

#4 : La vie est étrange : les vraies couleurs

Je n’ai pas de problème avec ce jeu, dans son ensemble. Le pouvoir empathique semble intéressant et j’aime le changement de lieu par rapport aux autres jeux. Je pense que mon problème avec ce jeu est que je suis juste « coincé » avec le premier. Je trouve que le jeu original est un jeu vraiment fondateur : une excellente mécanique du temps, une bande-son incroyable, des personnages intéressants et un bon doublage, etc. que je compare en quelque sorte True Colors (et Life is Strange 2 d’ailleurs) à lui, et juste en pensant comme « Pourquoi cela existe-t-il ? Ou, pourquoi continue-t-il de s’essayer à cette franchise, je suppose. Par exemple, si le jeu s’appelait simplement « True Colors », je ne m’y opposerais probablement pas du tout, mais c’est juste ce point d’achoppement qui m’interpelle.

# 3: Chœurs / Chorvs

Le nom stupide mis à part, je sais que Chrous est exactement le type de jeu dans ma timonerie. J’adore les jeux de simulation spatiale / dogfighting et cela semble être un bon de ceux-ci. Malheureusement, il est sorti quand j’étais trop fauché pour l’attraper, alors maintenant, il manque en quelque sorte la date limite de tout discours potentiel sur GOTY de ma part. C’est bien que des jeux comme celui-ci et Everspace 2, qui même dans Early Access est un banger, existent toujours et le petit genre n’est pas totalement dépourvu de jeux de type arnaque comme Star Citizen.

#2 : L’humanité

Une des principales façons dont j’ai tendance à jouer à des jeux ces jours-ci est de les réviser, à moins que ce ne soit quelque chose que je suis sûr que j’aimerai, et que je ne reçois pas de code, je vais généralement attendre jusqu’à ce qu’il soit mis en vente. C’est arrivé avec Chorus ci-dessus, et aussi avec Humankind. Amplitude Studios a réalisé trois jeux « 4X », Endless Space 1 et 2 et Legend. Je ne suis pas un grand fan de Space ½ mais mec, Legend est quelque chose de spécial. C’est un jeu beau et impliqué, qui semble un peu simple mais a beaucoup de profondeur cachée. L’humanité était fondamentalement censée être « Endless: Civilization », ce qui sonne bien, car je n’aimais vraiment pas Civilization VI. Il n’est toujours jamais vraiment mis en vente, mais une fois qu’il atteindra un bon prix de 20 $, je le saisirai probablement.

#1 : Forza Horizon 5

J’aimerais vraiment, vraiment jouer à Forza Horizon 5. Le problème, c’est que mon ordinateur de jeu fonctionnait assez bien avec Horizon 4 mais qu’il a même eu du mal avec ça. Comme, je devrais fermer tous les autres programmes pour libérer de la mémoire pour exécuter Horizon 4, donc je sais qu’essayer d’exécuter Horizon 5 ne fonctionnerait tout simplement pas bien. C’est vraiment dommage car j’adore la franchise Horizon et cela semble être une autre entrée solide dans la série. Si/quand je finirai par mettre à niveau mon PC ou obtenir une Xbox, Horizon 5 sera l’un des premiers jeux auxquels je jouerai dessus.

