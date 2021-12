Les 8 meilleurs jeux de 2021

Bienvenue à tous dans une autre édition de The 8 Ball ! Comme c’est la fin de l’année, c’est l’heure de ma chronique traditionnelle du jeu de l’année. Comme vous l’avez peut-être deviné dans la chronique de la semaine dernière, je n’ai pas joué à tous les matchs en 2021, franchement, personne ne l’a fait. Il s’agit donc plutôt d’une liste des meilleurs jeux auxquels j’ai joué en 2021 et pourquoi. Profitez:

#8 : Shin Megami Tensei : V

Le plus gros problème avec SMT: 5 est la performance sur le Switch. Une fois que les objets se trouvent à plus de 30 pieds devant vous, ils deviennent des choses à faible résolution et à faible fréquence d’images qui s’animent à peine. Le fait que ce jeu vous demande également de courir rapidement est assez hilarant, pour être honnête. Ce problème mis à part, SMT: V est une sorte de RPG incroyable. Cela rappelle beaucoup SMT: Nocturne (3, pour ceux qui comptent les points), mais c’est un jeu largement ouvert. Vous pouvez explorer les ruines de Tokyo en grande partie à votre guise, en effectuant des missions secondaires, en recrutant des démons, en trouvant des Mimans et en cherchant des essences de démons pour améliorer votre propre personnage. Le fait que vous puissiez vraiment personnaliser votre personnage principal est un peu écrasant car vous avez beaucoup d’options sur la façon dont vous voulez les construire. Et tandis que les graphismes réels du monde extérieur peuvent sembler assez janky, les graphismes réels de la bataille sont superbes et la plupart des démons / Personas sont les meilleurs qu’ils aient jamais regardés.

# 7: Édition légendaire de Mass Effect

Bien sûr, c’est un remaster, mais qui s’en soucie ? C’est au moins deux excellents jeux et aussi Mass Effect 3. En fait, Mass Effect 3 n’est pas mauvais, il a juste une configuration vraiment étrange, avec les personnages. Pourtant, presque tout Mass Effect 1, tout Mass Effect 2 et tout Mass Effect 3 (moins le mauvais multijoueur) est un bon package. Il est également agréable que le jeu ait une version PC appropriée avec des commandes de manette de jeu, etc. La meilleure chose cependant est que vous pouvez enfin vous sentir bien à nouveau d’être un fan de Mass Effect. EA a rendu les choses difficiles au fil des ans, mais j’espère que la franchise est de retour sur la bonne voie.

#6 : Boucle de la mort

Mis à part le redémarrage de Prey, je n’ai pas été un grand fan des jeux précédents d’Arkane. Leur jeu Wolfenstein était extrêmement dur et, même si Dishonored avait une prémisse étrange et cool, ses systèmes de jeu étaient également injustes, en particulier le système de magie restrictive. Deathloop a beaucoup en commun avec certains des jeux passés d’Arkane, mais l’accent est beaucoup plus mis sur le fait de s’amuser qu’auparavant. Donc, si vous vous retrouvez dans une mauvaise situation, vous aurez les outils pour vous en sortir, ou même si vous mourez, ce n’est honnêtement pas grave puisque le jeu repose sur le fait que vous bouclez et jouez les niveaux encore et encore. Deathloop est assez difficile à aborder en premier, mais une fois que le jeu s’ouvre et que vous débloquez la possibilité de garder vos armes/équipement de boucle en boucle, cela devient vraiment un jeu beaucoup plus facile et plus accessible.

# 5: Metroid Dread

J’ai été assez choqué qu’ils aient pu réussir ce jeu correctement. La réception pour Metroid de MercurySteam: Samus Returns a été assez mitigée et il n’y a presque rien dans l’histoire de leurs autres jeux qui vaille la peine. C’était donc surprenant de voir ce jeu sortir et être vraiment bon ! Samus est agile et contrôle bien, il y a quelques améliorations amusantes à son jeu de mouvements et les patrons sont également mémorables. Les sections EMMI sont frustrantes mais elles offrent quelque chose de différent des jeux Metroid précédents. Mon plus gros coup contre le jeu, dans l’ensemble, est que les améliorations cachées ne sont vraiment pas très importantes. Cela aurait été bien si vous pouviez trouver des pièces pour une uber-arme, ou des trucs secondaires qui ne sont pas essentiels mais qui pourraient vous apporter plus d’avantages.

# 4: Les attaquants de Persona 5

Enfin un bon jeu Dynasty Warriors ! Persona 5 Strikers est un jeu Dynasty Warriors/Musou dans tout sauf le nom seulement. Eh bien, nom, et il n’y a pas la rébellion des turbans jaunes dedans, du moins que j’ai trouvé. La vraie beauté de Strikers est qu’il a le gameplay typique de hack-and-slash des jeux de cet acabit, mais la plupart des environnements et des niveaux réels sont assez limités. Vous ne tuez pas non plus des centaines d’ennemis à la fois, en dehors de quelques très grandes zones, vous affrontez généralement entre 5 et 20 ennemis et c’est à peu près tout. Strikers a la plupart des caractéristiques d’un jeu Persona, moins les conversations de démons, mais a été adapté pour s’adapter à un système de jeu d’action, donc le combat est beaucoup plus fluide et dynamique que le système traditionnel au tour par tour. Il a toujours une belle histoire, abandonnant les trucs quotidiens des jeux Persona réguliers, mais vous permettant plus facilement d’entreprendre des missions secondaires et d’explorer les villes que vous visitez.

#3 : Retour

Le seul vrai problème avec Returnal est que c’est un roguelite et si vous n’êtes pas dedans, vous serez profondément ennuyé par ce jeu. Franchement, je pensais que c’était bien et que la mécanique réelle de Returnal est solide comme le roc. Le tir est agréable, les armes sont toutes très distinctes, il y a beaucoup de secrets à découvrir, ce qui est une bonne source de motivation pour rejouer des niveaux encore et encore. Après un certain point, vous commencerez à vraiment décortiquer le jeu, puis il vous semblera une seconde nature de parcourir les niveaux et de trouver votre arme ou vos pièces d’équipement préférées. Je n’ai pas eu de trophée de platine dans ce jeu ou quoi que ce soit, mais je l’ai terminé, j’ai eu la fin secrète et j’ai passé un bon moment à le faire.

# 2: Resident Evil Village

Du point de vue du gameplay, Resident Evil Village pourrait être le meilleur jeu de la franchise. Tout semble réactif, le combat est viscéral et amusant, et il y a beaucoup de méchants à tuer. Bien que je ne puisse pas dire à quel point il reflète Resident Evil 7, j’ai vraiment apprécié à quel point ce jeu est vraiment ouvert. C’est en fait presque un Metroidvania, car après chaque château principal ou morceau d’histoire, il vous restera une clé ou un objet qui vous permettra d’explorer davantage la ville et de découvrir plus de secrets à découvrir.

# 1: Contes de se lever

Honnêtement, je n’ai jamais été un grand fan des jeux « Tales ». J’aurais tendance à aimer les histoires qu’ils contiennent, mais le combat devenait toujours trop compliqué et étrange, à cause des trucs 2D/3D. Arise résout vraiment ce problème en ayant un système de combat accessible mais profond qui devient plus amusant plus vous jouez longtemps. Parallèlement à cela, l’histoire est impliquée mais n’est jamais surchargée ou alambiquée, elle a des personnages mémorables et de bonnes interactions avec les acteurs. De plus, Tales of Arise a l’une des meilleures chansons d’introduction de tous les temps, comme vous pouvez le voir ci-dessus.

Pour les commentaires, listez vos jeux préférés de l’année et pourquoi.

