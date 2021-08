Les 8 meilleurs jeux de musique

Bienvenue à tous dans une autre édition de The 8 Ball ! Cette semaine, je suis ici pour parler de jeux musicaux. J’ai parlé de jeux dans le passé, mais comme pour tout le reste, les goûts changent toujours, de nouvelles choses sont ajoutées ou d’anciens choix peuvent être déplacés. Commençons:

#8: Rez

Rez est un peu faible ici parce que la musique ne correspond pas à 100% au jeu réel. Par exemple, la musique est géniale, mais il ne semble pas qu’elle soit complètement dans le style de l’action que vous faites à l’écran. Vous pouvez simplement jouer au jeu en mode muet et avoir une expérience assez solide avec celui-ci, dans l’ensemble. Vous pourriez plaider en faveur des autres jeux créés par Tetsuya Mizuguchi, Child of Eden, Lumines et Tetris Effect. Tous ont de la bonne musique, mais les bandes sonores sont presque accessoires au gameplay réel.

#7 : Audioshield

Audioshield, pour moi, souffle complètement Beat Saber hors de l’eau. Beat Saber est rapide et frénétique, mais il contient un tas de musiques/chansons dont je me moque complètement. Vous pouvez en quelque sorte y ajouter de la musique personnalisée, mais c’est un processus assez piraté pour le faire. L’objectif d’Audioshield (et d’Audiosurf) est de vous permettre de brancher n’importe quelle chanson que vous voulez et de jouer un niveau qui en est extrapolé. Bien qu’il ne soit pas aussi approfondi qu’un niveau Beat Saber typique, il utilise de la musique dont vous avez réellement entendu parler ou que vous aimez, car C’EST VOTRE MUSIQUE. Dommage que les deux jeux ne puissent pas se combiner dans le jeu musical uber-VR.

# 6: Persona 5 danse à la lumière des étoiles

Je reconnais que Persona 4: Dancing All Night est probablement un “meilleur” jeu. Il a un gameplay plus réel, comme gagner de l’argent, acheter des trucs, personnaliser vos personnages et ainsi de suite. Oh, il a aussi une histoire, ce qui est bien. Pour moi cependant, je reconnais et aime juste la musique de Persona 5 sur Persona 4 (ou 3). C’est probablement parce que j’ai tellement joué à Persona 5, donc ces chansons sont essentiellement gravées dans ma mémoire à ce stade. Du point de vue du jeu de rythme, les deux jeux sont fonctionnellement les mêmes, j’aime juste plus ce qui se passe dans Dancing in Starlight.

#5 : Cadence d’Hyrule

En fait, je pense que Cadence pourrait être le meilleur jeu Zelda de la dernière décennie. C’est un jeu Zelda de type voyou mélangé à un combat NecroDancer et il fonctionne étonnamment bien. Vous devez bouger et attaquer avec le rythme de la chanson et si vous le faites bien, vous devenez plus fort plus vous êtes en phase avec la musique. Même si vous n’êtes pas bon dans ce domaine, vous pouvez désactiver cette mécanique et continuer à jouer comme un jeu Zelda à l’ancienne et c’est génial. La meilleure partie est en fait la musique avec Danny B remixant des chansons classiques de Zelda pour les faire ressortir encore plus. Il est toujours déroutant qu’il n’y ait pas de bande originale « complète » de ce jeu que les gens puissent acheter.

# 4: Theatrhythm Final Fantasy: Carnaval All-Star

C’est donc la version arcade de Theatrhytmn, pas l’une ou l’autre des versions 3DS et je me suis bien amusé à y jouer. Je suppose que c’est probablement la même chose pour les versions portables, mais vous avez quatre pistes de notes et vous devez appuyer sur les boutons en rythme avec les battements tout en manipulant les boutons de direction haut/bas lorsque cela est nécessaire. Vous combattez des ennemis et des boss aléatoires, tout en ayant des power-ups et des pauses limites qui apparaissent lorsque vous vous débrouillez bien. La version que je jouais était un peu obsolète, elle ne contenait pas la musique Nier: Automata, mais elle contenait toute la musique habituelle aux côtés de nombreuses autres musiques Square téléchargeables, ce qui en faisait une machine fantastique passer du temps dessus.

#3 : Taiko no Tatsujin

Mon Dieu, j’aimerais pouvoir trouver une copie de ce jeu aux États-Unis. C’est un autre jeu d’arcade mais il a une longue histoire de sorties à domicile. Le problème est que pour la version PS4, ils n’ont jamais réellement sorti le contrôleur de batterie ici. J’ai importé une copie plus tôt cette année, mais une partie du tambour a été cassée (l’anneau extérieur sur le côté droit), ce qui a rendu le jeu injouable sur le plan fonctionnel à cause de cela. Le jeu lui-même est un jeu de batterie avec quatre zones, deux intérieures et deux extérieures, mais c’est incroyablement amusant à jouer, si vous pouvez réellement trouver un endroit qui l’a.

#2 : Groupe de rock 2

Rock Band 1 était en quelque sorte une bonne première tentative, mais Rock Band 2 est l’endroit où il a vraiment solidifié les choses pour moi. La meilleure chose à ce sujet était d’avoir un système de carrière en ligne pour vous et vos amis. Je pense qu’ils ont finalement réalisé que la plupart des gens n’ont pas 3 personnes localement avec qui jouer Rock Band, donc avoir un système en ligne réel était pratique. De plus, alors que Rock Band one et Guitar Hero 2 avaient des chansons / packs téléchargeables, Rock Band 2 est l’endroit où il est vraiment devenu énorme et a été une énorme source d’argent pour les années à venir. De plus, j’ai en quelque sorte aimé le mode « No Fail », car il pouvait en fait vous apprendre à jouer les chansons sans subir la pression des bombardements ou être affreux.

#1 : Guitar Hero 1

Guitar Hero 2 avait des chansons meilleures ou plus reconnaissables, mais j’ai toujours une place dans mon cœur pour le premier jeu Guitar Hero. Même si les chansons ne sont pas les groupes originaux qui les chantent, elles fonctionnent toujours en général. De plus, c’était juste un jeu amusant à jouer. Cela a à peu près commencé le genre musical, du moins en ce qui concerne l’attrait du grand public. De plus, c’était un super jeu de société lorsque vous aviez deux guitares et que vous pouviez jouer avec vos amis ou d’autres personnes. Le genre s’est rapidement compliqué par les affaires et autres, mais le premier Guitar Hero était un jeu pittoresque et innocent à jouer.

Pour les commentaires, listez vos jeux musicaux préférés et pourquoi.

Aussi, listez vos franchises préférées. Cela fait partie du prochain sujet.

Prochain sujet

Top 8 des jeux en franchise, soumis dans les commentaires