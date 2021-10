Les 8 meilleurs jeux Genesis recherchés pour le commutateur en ligne

Bienvenue à tous dans une autre édition de The 8 Ball ! Au moment où j’écrivais ceci, les trucs en ligne du Switch Expansion Pack Online sont littéralement tombés ce soir, donc cette colonne semble particulièrement prémonitoire. Comme pour le dernier, ce ne sont que les jeux Sega Genesis que je souhaite être sur le système au lancement ou seront rapidement ajoutés, mais nous verrons. Commençons!

#8 : Zone de bande dessinée

Comix Zone n’est pas un « bon » jeu mais c’est un jeu très intéressant. Cela vous place dans le rôle de Sketch Turner qui est un créateur/artiste de bande dessinée underground. Lightning arrive à zapper la bande dessinée sur laquelle Sketch travaille une nuit et il est transporté dans le monde de la bande dessinée tandis que le méchant est transporté dans le vrai, où il essaie de mettre fin à la vie de Sketch en attirant des ennemis pour le vaincre. Le jeu a une excellente bande-son et une excellente apparence avec Sketch sautant entre les panneaux de bandes dessinées et les ennemis attirés pour rendre les choses difficiles. Le jeu n’est cependant pas « bon » car il est extrêmement difficile et vous subissez des dégâts en détruisant simplement des éléments de l’environnement dont vous avez besoin pour traverser, ce qui est tout simplement injuste.

#7 : Mega Man : Les guerres rusées

The Wily Wars est un jeu un peu étrange car il s’agit essentiellement d’une compilation des trois premiers jeux Mega Man de la NES. Vous pouvez jouer à Mega Man 1, 2 ou 3, maintenant avec une économie de batterie, des graphismes légèrement meilleurs et une musique refaite. Cela tient toujours assez bien puisque Mega Man tient aussi assez bien. Ce jeu avait également un mode « Wily Tower » où vous devez affronter quelques nouveaux maîtres robots avant de pouvoir enfin vaincre le Dr Wily. Plus ce jeu sort, mieux c’est pour tous.

#6 : LNH ’94

Cela semble être l’un des jeux de sport les plus mémorables de son époque. Et ne le sauriez-vous pas, EA a toujours la licence NHL, donc cela pourrait sortir avec une relative facilité. Je sais qu’EA a déjà créé « NHL ’94 Rewind » sur les consoles actuelles, mais bon, pourquoi ne pas également inclure l’original? Je ne peux vraiment pas trop juger ce jeu, mais j’ai des amis qui ne jurent que par lui et ça me suffit.

#5 : Jurassic Park

La version SNES de Jurassic Park suce des œufs de dinosaures. La version Genesis était bien meilleure, vous permettant de jouer soit le Dr Grant essayant de retourner au centre des visiteurs, soit un Velociraptor dont le but est de manger le Dr Grant. Grant avait accès à diverses armes et objets comme une arme à feu ou un taser tandis que le Raptor était plus concentré sur la mêlée, mais avait une attaque rapide qui était assez utile. Cette version de Jurassic Park était essentiellement « Et si c’était comme Flashback mais en fait bon? »

# 4: Ver de terre Jim

C’est un autre de ces jeux qui n’était peut-être pas le meilleur mais qui se débrouille avec une personnalité réelle et des choses intéressantes qui se passent. Certains des combats réels dans Earthworm Jim sont carrément injustes, mais le jeu obtient un laissez-passer en étant juste vraiment étrange et en ayant de bons effets sonores et de la bonne musique. Vraiment, c’est sur cette liste car à ce stade, Tommy Tallarico a besoin d’argent pour éteindre cette catastrophe Intellivision Amico, et cela lui mettrait un peu d’argent dans la main.

# 3: Guerres des clones X-Men 2

Le premier jeu X-Men est un misérable petit feu de poubelle. Bien qu’impressionnant à l’époque, vos pouvoirs mutants sont régis par une petite barre d’énergie, la disposition des niveaux est brutale et la fin est horrible où vous devez « réinitialiser l’ordinateur », ce qui signifie que vous devez réinitialiser la Genesis à un certain moment. point mais seulement « un peu », sinon vous redémarrerez vraiment tout le jeu. X-Men 2: Clone Wars supprime une grande partie de ce BS en vous permettant d’utiliser vos pouvoirs mutants à volonté, avec des niveaux que vous pouvez réellement terminer. Il avait également une liste beaucoup plus étendue, vous permettant de choisir entre 7 X-Men pour terminer les étapes.

#2 : Sonic le hérisson 3

Écoutez, à ce stade, remplacez simplement la foutue musique de Michael Jackson dans le jeu. Peu m’importe qu’ils veuillent l’admettre ou non, faites-le et épargnez-vous le mal de tête sans fin que cette chose a causé. Le problème est que la musique de Carnival Night et Ice Cap Zone et Jackson font un travail musical non crédité dessus. Alors hé, laisse tomber. Il existe déjà au moins une version du jeu, sur PC, avec de la musique de remplacement, alors sortez-la simplement et dites « C’est la raison pour laquelle ». J’aime Sonic 2 mais Sonic 3 est juste un meilleur jeu, et surtout s’ils ont aussi le module complémentaire Sonic & Knuckles. Sega, soyez honnête, enfin, expliquez-le et passez à autre chose. Ce n’est vraiment pas si difficile.

# 1: Enfant Caméléon

J’adore Kid Chameleon et je pense honnêtement que c’est l’un des meilleurs jeux Sega Genesis. Vous êtes un enfant qui se laisse entraîner dans un étrange jeu d’arcade en réalité virtuelle et qui doit gagner pour retrouver le monde réel. En réalité, il s’agit de certains niveaux de plate-forme hardcore, de ramasser des masques qui vous confèrent différentes capacités et d’essayer simplement de survivre. Le jeu est assez difficile mais pas vraiment « injuste », juste un peu complexe. Il a également environ 100 niveaux et est une sorte de labyrinthe si vous utilisez les différents téléporteurs, car vous ne pouvez jamais être trop sûr s’ils seront bénéfiques ou non.

Pour les commentaires, indiquez les jeux Sega Genesis que vous aimeriez voir sur le service Switch Online et pourquoi.

