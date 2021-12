Les 8 meilleurs jeux vidéo DC

Bienvenue à tous dans une autre édition de The 8 Ball ! Cette semaine, je suis ici pour parler de l’envers de la médaille de la bande dessinée/du jeu vidéo, en particulier avec les bandes dessinées DC et les jeux basés sur elles. Dire que c’était un peu plus difficile à écrire était un euphémisme, franchement, la plupart des jeux DC ne sont pas aussi bons que les jeux Marvel en qualité. Marvel a également, généralement, plus de jeux, du moins en dehors des trucs de Batman. Cela dit, commençons :

#8 : Le retour de Superman (Xbox 360)

Je suis le premier à admettre que Superman Returns n’est PAS un bon jeu. Bien que cela vous donne la plupart des pouvoirs de Superman, ils ne se sentent pas vraiment « bien », même si le vol était en fait très amusant. La raison pour laquelle c’est vraiment là, c’est à cause du mécanicien de la santé. Fondamentalement, votre barre de santé était la ville de Metropolis, ce qui signifie que plus Metropolis était détruite, plus votre santé était faible. Si Metropolis était détruit, la partie était terminée. C’était une mécanique intéressante car, fonctionnellement, Superman est invulnérable, il a donc au moins essayé une nouvelle solution à ce problème sans simplement dire « Tous les ennemis ont des balles Kryptonite! ».

#7 : Les Aventures de Batman et Robin (SNES)

C’est un très bon jeu de beat’em up qui est en grande partie annulé par un défaut fatal. Le jeu lui-même a fière allure, capturant (pour son époque) le look du dessin animé, les gadgets utilisés par Batman, et il contient des séquences très impressionnantes, en particulier celles des montagnes russes. Le bémol fatal, que j’évoquais plus haut, c’est que le jeu est extrêmement dur. Presque injustement, en fait. Ce n’est pas le jeu le plus difficile sur SNES, mais Batman lui-même se déplace assez lentement, alors essayer de combattre avec cet obstacle rend le jeu encore plus difficile.

#6 : Lego Batman

Pour moi, les jeux Lego sont assez interchangeables, mais j’ai plus de souvenirs de jouer au premier jeu Lego Batman que certains des autres. En fait, mon principal souvenir de jouer à Lego Batman 1 était sur un vieil ordinateur portable et il y avait une erreur amusante où il y avait un puzzle basé sur le timing où vous deviez faire exploser quelque chose avec une bombe de pingouin. Seulement, il était lié au CPU, donc s’il était trop lent, la bombe ne parviendrait pas à suivre le chemin correctement et vous y étiez essentiellement bloqué. Les vieux jeux PC étaient assez stupides à l’époque, mais je me souviens toujours que le jeu était amusant, même avec ce problème ennuyeux.

#5 : Batman : la série animée (Game Boy)

Ce jeu était également basé sur le vieux dessin animé Fox Kids Batman mais sur les saisons légèrement antérieures de celui-ci. Vous avez toujours joué en tant que Batman, mais quelques niveaux incluaient également Robin. Batman avait plus de santé et avait le grappin tandis que Robin avait moins de santé mais pouvait se suspendre aux plafonds et grimper dessus. C’était aussi beaucoup plus facile que Batman & Robin, ce qui était mieux pour la plate-forme Game Boy. La chose dont je me souviens vraiment à propos de ce jeu était la bande-son, il a toujours l’une des meilleures bandes sonores pour un jeu Game Boy que j’ai entendu.

# 4: Batman: Arkham Knight

OK, donc l’histoire réelle de « Arkham Knight » est suprêmement stupide. Quiconque a lu une bande dessinée de Batman au cours des 20 dernières années savait qui était ce type. Le truc de l’Épouvantail était en fait plutôt cool, mais c’est uniquement parce que John Noble règne et qu’il était un excellent acteur pour le jouer. Ce que j’ai vraiment aimé à propos d’Arkham Knight, c’est le truc du Joker, en particulier son sang qui infecte/corrompt les gens. C’était en quelque sorte jeté, mais c’était une idée vraiment intéressante que le jeu aurait dû explorer davantage. Mis à part l’histoire, la Batmobile allait plutôt bien, une fois que vous en aviez corrigé les commandes, et le gameplay était toujours solide, même s’il devenait un peu vieux à ce stade.

#3 : Injustice : Dieux parmi nous

Donc, je pense qu’Injustice 2 a une liste légèrement meilleure, sérieusement Blue Beetle était très amusant à utiliser, mais j’aimais plus le premier jeu Injustice. Toute la façon dont vous avez personnalisé vos personnages ou « visité d’autres mondes » (juste des modificateurs de combat) m’a vraiment ennuyé à propos de ce jeu. De plus, pour une affaire aussi importante qu’ils faisaient paraître Supergirl dans Injustice 2, elle a à peine pris en compte l’histoire. Cela dit, Injustice 1 est toujours le meilleur des deux, je pense. Il y avait moins de travail constant qui s’est glissé dans les derniers jeux NetherRalm, c’était toujours le même excellent moteur de combat qu’ils utilisaient toujours et c’était juste un bon package dans l’ensemble.

#2 : Le loup parmi nous

Vous allez probablement dire « Hein ? » avec ce choix, mais Le loup parmi nous est basé sur la bande dessinée Fables, qui appartenait à Vertigo, qui appartenait à DC. Donc, Fables/Wolf Among Us est en fait un jeu basé sur DC, et quel jeu c’était. Après que Telltale ait explosé après le premier Walking Dead, ils ont signé une pléthore de jeux sous licence et ont commencé à les lancer dès que possible. Certains étaient bons, ceux de Batman et (choquant) Borderlands, tandis que d’autres étaient… moins bons, les Gardiens de la Galaxie et Game of Thrones me viennent à l’esprit. Je dirais que le meilleur jeu post-Walking Dead était The Wolf Among Us. Il y avait des performances de tueur, une histoire vraiment impliquée et intéressante et il avait une personnalité distinctive par rapport à la plupart des autres jeux. Avec Telltale un peu en arrière, je serai curieux de voir si The Wolf Among Us 2 peut atteindre les sommets de ce jeu original.

#1 : Batman : l’asile d’Arkham

Je considère essentiellement Arkham Asylum comme un très bon jeu Metroidvania en 3D. Vous explorez l’hôpital/la prison, combattez un boss, obtenez un nouvel objet, puis revenez en arrière dans les sections explorées pour découvrir de nouveaux secrets sur lesquels utiliser votre gadget amusant, comme le gel explosif ou le séquenceur cryptographique. En plus de ces éléments, il y a des énigmes à résoudre, de nombreux méchants à battre et une tonne de secrets de Batman à explorer. De plus, ce jeu est encore à peu près l’étalon-or pour le combat d’action à la troisième personne qui est encore utilisé aujourd’hui. J’apprécie aussi la concision de ce jeu, ce n’était pas une épopée tentaculaire, c’était très serré et précis, ce qui était bien.

