Les 8 meilleurs jeux vidéo de bagarreur

Bienvenue à tous dans une autre édition de The 8 Ball ! Cette semaine, je suis ici pour parler des jeux de type bagarreur/beat-’em up. Par cette catégorie, j’entends généralement des jeux où vous affrontez une dizaine d’ennemis par rencontre, et non des centaines de visages dans quelque chose comme un Dynasty Warriors. De plus, généralement, pas d’armes, à moins que ce ne soit le seul moyen d’attaquer. Comme s’il n’y avait pas de changement d’arme. De plus, je connais des franchises comme Double Dragon, Streets of Rage, Battletoads, entre autres, mais elles ne font pas partie de ma liste personnelle. Allons-y:

# 8 : Hache d’or

J’aime Golden Axe mais je n’aime vraiment Golden Axe que lorsque vous jouez avec d’autres personnes. Si vous le faites en solo, c’est assez bien mais pas tellement amusant. Cependant, lorsque vous jouez avec des amis, vous pouvez vous disputer pour savoir qui ramasse les bouteilles magiques ou qui monte les différents animaux sur lesquels vous pouvez tomber. De plus, même s’il y a plus d’ennemis avec plus de joueurs, le jeu devient beaucoup plus facile car vous pouvez vous liguer contre les ennemis et les écraser. C’est l’un des grands jeux de beat’em up dont je me souviens vraiment avoir joué dans les salles d’arcade quand j’étais enfant.

#7 : Les guerriers

The Warriors semble être l’un des jeux Rockstar oubliés et ce n’est pas génial. J’aime le jeu à ce jour et je serais ravi de le reprendre sur la plupart des choses que Rockstar a publiées. Bien qu’il s’agisse d’un jeu criminel, vous pouvez braquer des magasins ou voler des autoradios et autres, vous vous bagarrez principalement avec tous les autres gangs de New York, soit pour revenir sur votre propre terrain, soit pour étendre votre influence (dans les flashbacks ). Vous pouvez également commander votre propre gang en tant que chef de guerre pour attaquer certains ennemis, battre tout le monde autour de vous ou commettre un chaos général. Ce n’est pas le jeu le plus profond mais c’est une lettre d’amour tellement sincère à un film culte que je l’apprécierai toujours.

#6 : Scott Pilgrim contre le monde : le jeu

J’apprécie les choses à propos de ce jeu, mais cela tombe dans le truc de Golden Axe pour moi. Jouer en solo, comme je l’ai fait à l’origine, est un coup dur, car vous pouvez vous liguer rapidement et vous ruiner. Mais si vous jouez avec quelqu’un d’autre, ou quelques autres, le jeu devient beaucoup plus agréable. Eh bien, en supposant que le netcode avec la réédition HD était en fait bon. Pourtant, j’apprécie davantage ce jeu maintenant, car je comprends mieux les mécanismes de mise à niveau et je creuse la bande-son maintenant. Je n’aime toujours pas le fait que les ennemis puissent bloquer, cela ruine au moins une partie du flux de combat du jeu.

#5 : Les Simpsons (jeu d’arcade)

Parmi les bagarreurs Konami « Big 3 », TMNT, X-Men et Simpsons, je pense que je préfère les Simpsons. Les autres sont super aussi, ne vous méprenez pas, mais j’aime plus le gameplay réel des Simpsons. Il a des attaques en équipe avec divers membres de la famille, vous pouvez trouver des armes et les utiliser et il y avait quelques petits mini-jeux pour briser l’action de combat et vous donner une petite pause. De plus, le jeu n’est plus qu’une curiosité historique vraiment intéressante. Le jeu est sorti vers la fin de la saison 2, donc vers mars 1991. Pour cette raison, si vous regardez à quoi ressemble le jeu par rapport à la version actuelle des Simpsons, il semble à des mondes différents. Ou comment Burns/Smithers sont carrément plus méchants dans le jeu qu’ils ne l’ont jamais été (principalement) dans la série. Bien que ce jeu soit meilleur avec plus de personnes, il est toujours assez jouable par vous-même, à condition que vous disposiez de crédits infinis.

# 4: Power Rangers Mighty Morphin (SNES)

La plupart des jeux Power Rangers sont des bagarreurs, car c’est principalement ce que le spectacle est. Vous sortez des bandes de mastics, le méchant monstre apparaît, sortez-le, il grandit, vous invoquez un Megazord puis le retirez à nouveau. J’appelle spécifiquement la version SNES ici car même si c’est un bagarreur relativement simple, cela ne le rend pas mauvais. C’est assez coloré, tous les rangers jouent légèrement différemment, bien que Billy soit le meilleur en raison d’une attaque de finition à plusieurs coups, et il suit assez étroitement la formule du spectacle.

# 3: Viewtiful Joe

Mis à part le fait qu’aucune suite d’Okami n’a jamais été faite, une autre conséquence de la fermeture de Clover il y a 15 ans est que nous n’aurons jamais un autre jeu Viewtiful Joe. Viewtiful Joe est essentiellement un envoi de Kamen Rider, ou vraiment, même Super Sentai (Power Rangers) par la façon dont Joe se transforme et crie un slogan. Joe est aspiré dans un film, compte tenu des pouvoirs de Viewtiful, et dit d’aller sauver sa petite amie Silvia. En plus des coups de poing et des coups de pied habituels, vous pouvez également ralentir le temps, l’accélérer et vous enregistrer en train de faire des mouvements, ce qui crée un clone de vous-même lorsque le temps reprend. C’était et c’est toujours un jeu assez soigné mélangeant un bagarreur avec des éléments de contrôle du temps.

# 2: One Piece Unlimited World Rouge

C’est quand même bizarre pour moi que j’aime ce jeu. Je n’ai presque aucune connaissance ou appréciation de One Piece dans son ensemble, je sais qu’il s’agit vaguement de pirates et que Luffy a mangé du chewing-gum (ou quelque chose du genre) qui lui permet de s’étirer, et c’est à peu près tout. Ce que j’aime vraiment dans ce jeu, c’est que chaque personnage se sent distinct et a des mouvements différents. Luffy utilise ses membres extensibles, Usopp utilise une fronde, Chopper se transforme en différentes grandes choses à attaquer et ainsi de suite. Il y a un jeu beaucoup plus grand et plus complexe dans World Red que juste les trucs de bagarreur, la construction de villes, la collecte de ressources, etc., mais le cœur de l’action consiste simplement à vous frayer un chemin à travers les étapes.

#1 : Yakuza 0

C’est toujours mon jeu Yakuza préféré et cela est principalement dû au système de combat. Alors que Kiryu a trois (plus tard 4) styles, quelque peu génériques, Majima est celui qui est génial à utiliser. Il a un style de combat assez normal, mais son style de breakdance détruit des groupes d’ennemis faibles. Son autre style bat / baton est également excellent contre les personnages de boss à ennemi unique, car vous pouvez facilement les frapper plusieurs fois. Alors que Yakuza, dans son ensemble, a beaucoup plus d’histoires et d’autres systèmes de jeu que tous les jeux de cette liste, seul l’art de combattre des ennemis de bas niveau est toujours amusant, en particulier dans Yakuza 0.

Pour les commentaires, listez vos jeux de bagarreur préférés et pourquoi.

