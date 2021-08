Les 8 meilleurs jeux vidéo de voyage dans le temps

Bienvenue à tous dans une autre édition de The 8 Ball. Mon sujet était censé être les meilleurs jeux de diverses franchises, comme mentionné dans les commentaires d’il y a deux semaines, mais comme vous êtes tous des fainéants paresseux et qu’aucun d’entre vous ne l’a fait, je suis ici avec les jeux Time Travel à la place. C’est un peu juste puisque Twelve Minutes vient de sortir et The Forgotten City est sorti depuis environ un mois. Je n’ai pas joué à tous les jeux avec Time Travel, donc des trucs comme Outer Wilds ou No Time ne sont pas mentionnés ici. Commençons quand même :

# 8 : Chute des Titans 2

D’un point de vue “jeu”, Titanfall 2 est incroyable et tout le monde devrait y jouer. Ce n’est que faible sur cette liste car la partie réelle du voyage dans le temps existe à un seul niveau. C’est une mécanique vraiment soignée où vous voyagez entre une base de recherche détruite, puis vous vous rendez avant qu’elle ne soit détruite, en alternant les temps avec la pression d’un bouton. Une fois le niveau terminé, votre appareil se brise et c’est comme « Eh, je suppose que cette partie est terminée ? » Il existe un autre jeu appelé “Gemini: Heroes Reborn”, basé sur la franchise Heroes, qui développe considérablement ce concept, même si le jeu est sorti des mois avant Titanfall 2. Ce n’est cependant pas un grand jeu dans l’ensemble, c’est pourquoi il n’a pas tout à fait fait cette liste.

#7 : Blinx : Le Balayeur du Temps

Hé les enfants, vous vous souvenez de ce qu’on appelle un « magnétoscope » ? Vous pouvez mettre cette bande noire à l’intérieur et jouer, rembobiner, avancer rapidement et même enregistrer des trucs dessus, pour les lire plus tard. C’est essentiellement le résumé de Blinx: The Time Sweeper. Blinx était un jeu de plateforme moyen mais vous aviez des pouvoirs temporels, en raison de votre aspirateur sur le dos, et votre mission était de corriger la chronologie des cochons diaboliques. En dehors du temps, c’était un jeu de plateforme standard très marécageux, mais les gadgets ont quelque peu élevé le jeu et ont fait bon usage du disque dur de la Xbox d’origine.

# 6: Déclencheur Chrono

Le but de Chrono Trigger est de voyager à partir de différentes époques pour tenter d’empêcher Lavos de détruire le monde. Vous passez de la préhistoire à la fin des temps dans votre quête globale pour arrêter Lavos ou empêcher son invocation. Au départ, le jeu est assez linéaire, mais il finit par s’ouvrir et devient beaucoup plus intéressant. En fait, je considérerais Final Fantasy 13-2 comme une suite spirituelle de Chrono Trigger avec la façon dont il gère les voyages dans le temps et les déplacements dans différents endroits, et voit comment les choses peuvent changer.

#5 : La ville oubliée

Ayant récemment joué et battu ceci, j’ai plutôt creusé la nature de la façon dont il gère le voyage dans le temps. Vous êtes essentiellement pris dans une boucle temporelle et lorsque les choses tournent mal, vous devez courir vers ce bâtiment pour que la boucle se réinitialise. Vous pouvez également faire plus de choses de cause à effet, comme voler un antidote à un poison, réinitialiser la boucle, puis empêcher quelqu’un de mourir en lui donnant l’antidote que vous venez de voler. Le jeu est légèrement janky en raison de sa nature, mais il a une histoire intéressante et de bons personnages.

#4 : Singularité

La singularité est comme une bonne version de ce jeu Heroes que j’ai mentionné ci-dessus, ou une version entièrement éclatée du niveau de Titanfall 2. Vous avez un “TMD”, Time Manipulation Device, que vous pouvez utiliser pour étourdir ou tuer des ennemis, les ralentir ou les vieillir. Vous pouvez également l’utiliser pour affecter le monde du jeu, comme réparer un pont détruit, etc. Le jeu est assez intéressant car chaque fois que vous changez le passé, le monde d’aujourd’hui devient de plus en plus dystopique. Il a également des fins multiples assez variées, en fonction de qui vous voulez vous ranger.

#3 : Cryostase : Sommeil de la raison

Cela m’a vraiment surpris quand Return of the Obra Dinn est sorti. Non pas que ce soit un mauvais jeu ou quoi que ce soit, mais cela semblait simplement très dérivé d’un autre jeu, juste avec un style artistique pire. La cryostase est Obra Dinn, juste si elle a été faite par des Russes fous d’il y a 10 ans. Vous incarnez un météorologue russe qui était censé être récupéré au pôle Nord pour rentrer chez lui, seulement vous trouvez le navire militaire rempli de monstres, l’équipage mort et il y est resté bloqué pendant 15 ans. Comme avec Obra Dinn, vous pouvez entrer dans la mémoire de certaines personnes pour découvrir comment elles sont mortes, mais la différence est que vous avez la capacité de modifier les événements tels que vous les possédez. Donc, si un membre d’équipage est mort à cause d’une pipe qui l’a blessé, vous pouvez remonter dans le temps et vous éloigner, et ainsi, la personne est sauvée. Il contient également d’autres éléments d’horreur/survie, qui peuvent/peuvent ne pas plaire à certaines personnes, mais j’ai quand même trouvé que c’était un jeu génial et sous-estimé.

#2 : La vie est étrange

Le voyage dans le temps était l’un des gros crochets du premier Life is Strange et il était bien utilisé. Vous pouvez remonter le temps dans une certaine mesure en tant que Max, vous permettant de poser certaines questions aux gens, de pénétrer par effraction et d’empêcher les événements de se produire, comme un étudiant se suicide, avec vos pouvoirs. Il y a un mystère plus global sur ce qui est arrivé à la disparition d’une adolescente dans le jeu, mais j’ai juste aimé le fait que ce n’était pas la chose primordiale, du moins pour la plupart, et comment c’était à propos de Max et de son amie Chloé se reconnecter. J’ai également découvert qu’il y avait des choses plus banales à faire avec vos pouvoirs, comme empêcher les oiseaux de mourir en volant dans les fenêtres, ou sauver la vie d’une personne au hasard pendant une tornade.

#1 : La Légende de Zelda : Le Masque de Majora

Majora’s Mask est fondamentalement la ville oubliée s’il avait un bon système de journal. En plus d’être un très bon jeu Zelda, ce que j’aime dans Majora’s Mask, c’est à quel point le jeu est enrégimenté et comment vous pouvez garder une trace de tout cela. Ainsi, vous pouvez toujours savoir qu’Anju pourrait être dans le côté est de la ville de 9h à 1h, ou que le facteur fera sa tournée de 12h à 8h (je ne fais que des exemples ici). Cela vous permet de planifier ce que vous devez faire pour votre course afin de faire progresser l’histoire parallèle d’un personnage et de progresser davantage dans le jeu. De plus, le système de masque rend le jeu assez unique en ce qui concerne les jeux Zelda normaux.

