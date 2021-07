Les 8 meilleurs moments de Batman de Michael Keaton avant le flash

Batman “Crashes” La réunion du musée de Vicki Vale avec le Joker

Au moment où se réunissent pour la première fois les trois interprètes les plus populaires du casting de Batman de 1989, la photojournaliste (et la flamme actuelle de Bruce Wayne) Vicki Vale (Kim Basinger) est raillée par le redoutable Joker (Jack Nicholson) dans un musée où lui et son les hommes de main viennent de défigurer. À ce moment-là, Batman fait irruption par la fenêtre du plafond, colle gracieusement l’atterrissage après sa descente, tire Vale sur le côté et tire une tyrolienne portable de sa ceinture utilitaire et s’éloigne.

Le Joker, qui aurait pu répondre avec l’expression typique de la fureur crapuleuse, ne peut s’empêcher d’exprimer son admiration pour les «jouets merveilleux» de son adversaire, l’affirmant comme un substitut du public dans ce cas rare. Une poursuite éclate alors une fois que Batman fait entrer Vicki Vale dans son jouet le plus merveilleux de tous, la Batmobile, qui nous emmène dans l’une des expressions de combat au corps à corps les plus dures de Michael Keaton.